«Спартак» снова прибил «Динамо» в московском дерби. Это продолжается уже два года
Черная серия
Черная серия
Перед сегодняшним матчем победная серия «Спартака» в противостоянии с «Динамо» насчитывала 5 матчей и растянулась почти на два года — в последний раз
План на сегодняшний матч от четвертого бомбардира «Динамо» Даниила Тарасова оригинальностью не отличался:
«Как обыграть “Спартак”? Нужно забросить больше, чем соперник. А если серьёзно, то каждый должен сыграть на максимуме возможностей. Только так и выигрываются принципиальные противостояния. Мягко скажем, давно не обыгрывали их, поэтому ощущения не из приятных. Надо биться и прикладывать все силы. Это не те матчи, где решает только тактика, выполнение тренерских установок и мастерство. Это намного больше».
Прошлая игра «Динамо» и «Спартака» состоялась ровно две недели назад. Тогда победной стала шайба Андрея Кутейкина, который прошил Ивана Бочарова броском от красной линии. Это не помешало молодому голкиперу сегодня снова появиться в стартовом составе.
«Динамо» солиднее смотрелось в первом периоде, у хозяев было несколько неплохих шансов, чтобы открыть счет, но пробить Юлиуса Гудачека из перспективных позиций они не смогли. А «Спартак» наказал соперника за первую же серьезную ошибку. Владимир Брюквин обрезался в районе красной линии, Анатолий Никонцев ворвался в чужую зону и оставил шайбу Робину Ганзлу — 1:0.
Во второй двадцатиминутке команды 18 раз бросили по воротам, заработали 5 малых штрафов, а вот до заброшенных шайб дело так и не дошло. Хоккей ни в коем случае нельзя было назвать скучным, но голов
Уже через 5 минут после второго перерыва «Динамо» эту ситуацию исправило.
Добивание помогло забить и третью шайбу в этой игре. Теперь уже «Спартак» воспользовался форматом «5 на 4» — Дмитрий Калинин зарядил от синей линии, а один из героев предматчевой динамовской «Санта-Барбары» Каспарс Даугавиньш лучше всех сориентировался после отскока от лицевого борта.
«Динамо» могло и должно было спасать этот матч, ну или, как минимум, переводить его в овертайм. До финальной сирены
|Владимир Крикунов
|Игорь Уланов
|Иван Бочаров 58:30
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|Каспарс Даугавиньш
|13:28
|Робин Ганзл (А. Никонцев)
|17:30
|2-й период
|Владислав Провольнев
|22:38
|26:27
|Виталий Меньшиков
|31:50
|Виталий Меньшиков
|31:56
|Вячеслав Кулемин
|Никита Филатов
|31:56
|3-й период
|Владислав Провольнев
|42:48
|44:46
|Игорь Макаров (Д. Кагарлицкий, В. Шипачев)
|Максим Гончаров
|44:55
|49:06
|Микс Индрашис
|Каспарс Даугавиньш (Д. Калинин, Е. Кулик)
|50:33
|Ярослав Дыбленко
|53:02
|Энвер Лисин
|58:49
|8
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)