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17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
5 ноября, источник: Sport24

«Спартак» снова прибил «Динамо» в московском дерби. Это продолжается уже два года

Черная серия бело-голубых затянулась.

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Источник: РИА "Новости"

Перед сегодняшним матчем победная серия «Спартака» в противостоянии с «Динамо» насчитывала 5 матчей и растянулась почти на два года — в последний раз бело-голубые побеждали принципиального соперника в декабре 2016-го.

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План на сегодняшний матч от четвертого бомбардира «Динамо» Даниила Тарасова оригинальностью не отличался:

«Как обыграть “Спартак”? Нужно забросить больше, чем соперник. А если серьёзно, то каждый должен сыграть на максимуме возможностей. Только так и выигрываются принципиальные противостояния. Мягко скажем, давно не обыгрывали их, поэтому ощущения не из приятных. Надо биться и прикладывать все силы. Это не те матчи, где решает только тактика, выполнение тренерских установок и мастерство. Это намного больше».

Пресс-служба бело-голубых подготовилась к игре более креативно. Московское дерби она представила в виде хоккейной «Санта-Барбары». Эта музыка унесет вас в 90-е.

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Прошлая игра «Динамо» и «Спартака» состоялась ровно две недели назад. Тогда победной стала шайба Андрея Кутейкина, который прошил Ивана Бочарова броском от красной линии. Это не помешало молодому голкиперу сегодня снова появиться в стартовом составе.

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«Динамо» солиднее смотрелось в первом периоде, у хозяев было несколько неплохих шансов, чтобы открыть счет, но пробить Юлиуса Гудачека из перспективных позиций они не смогли. А «Спартак» наказал соперника за первую же серьезную ошибку. Владимир Брюквин обрезался в районе красной линии, Анатолий Никонцев ворвался в чужую зону и оставил шайбу Робину Ганзлу — 1:0.

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Во второй двадцатиминутке команды 18 раз бросили по воротам, заработали 5 малых штрафов, а вот до заброшенных шайб дело так и не дошло. Хоккей ни в коем случае нельзя было назвать скучным, но голов все-таки не хватало.

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Уже через 5 минут после второго перерыва «Динамо» эту ситуацию исправило. Бело-голубые получили очередную возможность поиграть в большинстве и доказали, что не зря по реализации лишнего находятся в тройке лучших клубов лиги. Вадим Шипачев нашел не пятаке Игоря Макарова, а тот со второй попытки все-таки доставил шайбу в ворота.

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Добивание помогло забить и третью шайбу в этой игре. Теперь уже «Спартак» воспользовался форматом «5 на 4» — Дмитрий Калинин зарядил от синей линии, а один из героев предматчевой динамовской «Санта-Барбары» Каспарс Даугавиньш лучше всех сориентировался после отскока от лицевого борта.

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«Динамо» могло и должно было спасать этот матч, ну или, как минимум, переводить его в овертайм. До финальной сирены красно-белые удалились еще дважды, в концовке хозяева играли вшестером против четырех соперников, но выжать из этого хотя бы один гол так и не смогли. 2:1 — «Спартак» в шестой раз подряд побеждает «Динамо» в регулярном чемпионате, шанс прервать явно затянувшуюся серию у команды Крикунова будет только 25 января.

ХК Динамо 1:2
(0:1, 0:0, 1:1)
Спартак
5.11.2018, 17:00 Зрители: 9116 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Игорь Уланов
Вратари
Иван Бочаров 58:30 Юлиус Гудачек
1-й период
Каспарс Даугавиньш 13:28
Робин Ганзл (А. Никонцев) 17:30
2-й период
Владислав Провольнев 22:38
26:27 Виталий Меньшиков
31:50 Виталий Меньшиков
31:56 Вячеслав Кулемин
Никита Филатов 31:56
3-й период
Владислав Провольнев 42:48
44:46 Игорь Макаров (Д. Кагарлицкий, В. Шипачев)
Максим Гончаров 44:55
49:06 Микс Индрашис
Каспарс Даугавиньш (Д. Калинин, Е. Кулик) 50:33
Ярослав Дыбленко 53:02
Энвер Лисин 58:49
Статистика
8 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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