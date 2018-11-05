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20:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в выездном матче

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» нанесли поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей. В составе «Салавата Юлаева» отличились Антон Бурдасов (2-я минута), Павел Коледов (54) и Линус Умарк (55). Авторами шайб у «Нефтехимика» стали Ильдар Шиксатдаров (49) и Дмитрий Огурцов (60).

«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений подряд.

Нефтехимик 2:3
(0:1, 0:0, 2:2)
Салават Юлаев
5.11.2018, 17:00 Зрители: 4164 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Николай Цулыгин
Вратари
Андрей Макаров 58:40 Юха Метсола
1-й период
Антон Бурдасов (П. Хохряков, Т. Хартикайнен) 01:05
12:42 Дмитрий Огурцов
2-й период
24:21 Адам Полашек
28:06 Николай Тимашов
28:06 Николай Тимашов
Егор Дубровский 28:06
38:32 Андрей Нестрашил
3-й период
Вячеслав Основин 46:44
48:57 Ильдар Шиксатдаров (П. Порядин, Д. Огурцов)
Павел Коледов (Л. Умарк, С. Гареев) 53:47
Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк) 54:47
55:07 Глеб Семенов
55:07 Рафаэль Бикмуллин
55:07 Глеб Семенов
Эдуард Гиматов 55:07
Эдуард Гиматов 55:07
Станислав Гареев 55:07
Эдуард Гиматов 55:07
57:07 Глеб Семенов
59:38 Дмитрий Огурцов (Й. Няттинен, Ю. Пуустинен)
Статистика
63 Штрафное время 39
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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