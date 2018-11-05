«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в выездном матче
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» нанесли поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» нанесли поражение нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей. В составе «Салавата Юлаева» отличились Антон Бурдасов (2-я минута), Павел Коледов (54) и Линус Умарк (55). Авторами шайб у «Нефтехимика» стали Ильдар Шиксатдаров (49) и Дмитрий Огурцов (60).
«Салават Юлаев» прервал серию из трех поражений подряд.
|Нефтехимик
|
2:3
(0:1, 0:0, 2:2)
|Салават Юлаев
|Андрей Назаров
|Николай Цулыгин
|Андрей Макаров 58:40
|Юха Метсола
|1-й период
|Антон Бурдасов (П. Хохряков, Т. Хартикайнен)
|01:05
|12:42
|Дмитрий Огурцов
|2-й период
|24:21
|Адам Полашек
|28:06
|Николай Тимашов
|28:06
|Николай Тимашов
|Егор Дубровский
|28:06
|38:32
|Андрей Нестрашил
|3-й период
|Вячеслав Основин
|46:44
|48:57
|Ильдар Шиксатдаров (П. Порядин, Д. Огурцов)
|Павел Коледов (Л. Умарк, С. Гареев)
|53:47
|Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк)
|54:47
|55:07
|Глеб Семенов
|55:07
|Рафаэль Бикмуллин
|55:07
|Глеб Семенов
|Эдуард Гиматов
|55:07
|Эдуард Гиматов
|55:07
|Станислав Гареев
|55:07
|Эдуард Гиматов
|55:07
|57:07
|Глеб Семенов
|59:38
|Дмитрий Огурцов (Й. Няттинен, Ю. Пуустинен)
|63
|Штрафное время
|39
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)