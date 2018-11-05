«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в выездном матче

Игра, прошедшая в понедельник в Нижнекамске, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) в пользу гостей. В составе «Салавата Юлаева» отличились Антон Бурдасов (2-я минута), Павел Коледов (54) и Линус Умарк (55). Авторами шайб у «Нефтехимика» стали Ильдар Шиксатдаров (49) и Дмитрий Огурцов (60).