«Ак Барс» в овертайме победил «Торпедо»
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу «Ак Барса». Шайбы у победителей забросили Алексей Потапов (19-я минута), Андрей Марков (45), Александр Бурмистров (54) и Артем Лукоянов (61). В составе «Торпедо» отличились Никита Сетдиков (14), Денис Баранцев (25) и Даниил Ильин (33).
«Ак Барс» в следующем матче 13 ноября примет «Слован» из Братиславы, «Торпедо» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.
|Торпедо НН
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3:4 ОТ
(1:1, 2:0, 0:2)
|Ак Барс
|Дэвид Немировски
|Зинэтула Билялетдинов
|Андрей Тихомиров
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|13:57
|Никита Сетдиков (М. Боди)
|Алексей Потапов (А. Лукоянов, Р. Батыршин)
|18:50
|2-й период
|21:42
|Данил Веряев
|24:28
|Денис Баранцев (Д. Жафяров, Д. Паршин)
|Дмитрий Юдин
|30:40
|32:30
|Даниил Ильин (Ф. Хольм)
|Антон Ландер
|32:30
|33:31
|Андрей Тихомиров
|33:31
|Денис Баранцев
|Роб Клинкхаммер
|33:31
|36:29
|Даниил Ильин
|Роб Клинкхаммер
|36:29
|3-й период
|Андрей Марков (В. Ткачев)
|44:00
|Михаил Глухов
|48:33
|Александр Бурмистров (Р. Батыршин, М. Глухов)
|53:14
|Станислав Галиев
|57:39
|Овертайм
|60:51
|Денис Паршин
|Артем Лукоянов (Дж. Азеведо, А. Потапов)
|60:51
|28
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)