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20:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Ак Барс» в овертайме победил «Торпедо»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу «Ак Барса». Шайбы у победителей забросили Алексей Потапов (19-я минута), Андрей Марков (45), Александр Бурмистров (54) и Артем Лукоянов (61). В составе «Торпедо» отличились Никита Сетдиков (14), Денис Баранцев (25) и Даниил Ильин (33).

«Ак Барс» в следующем матче 13 ноября примет «Слован» из Братиславы, «Торпедо» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.

Торпедо НН 3:4 ОТ
(1:1, 2:0, 0:2)
Ак Барс
5.11.2018, 17:00 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Андрей Тихомиров Эмиль Гарипов
1-й период
13:57 Никита Сетдиков (М. Боди)
Алексей Потапов (А. Лукоянов, Р. Батыршин) 18:50
2-й период
21:42 Данил Веряев
24:28 Денис Баранцев (Д. Жафяров, Д. Паршин)
Дмитрий Юдин 30:40
32:30 Даниил Ильин (Ф. Хольм)
Антон Ландер 32:30
33:31 Андрей Тихомиров
33:31 Денис Баранцев
Роб Клинкхаммер 33:31
36:29 Даниил Ильин
Роб Клинкхаммер 36:29
3-й период
Андрей Марков (В. Ткачев) 44:00
Михаил Глухов 48:33
Александр Бурмистров (Р. Батыршин, М. Глухов) 53:14
Станислав Галиев 57:39
Овертайм
60:51 Денис Паршин
Артем Лукоянов (Дж. Азеведо, А. Потапов) 60:51
Статистика
28 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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