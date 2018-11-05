«Ак Барс» в овертайме победил «Торпедо»

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0) в пользу «Ак Барса». Шайбы у победителей забросили Алексей Потапов (19-я минута), Андрей Марков (45), Александр Бурмистров (54) и Артем Лукоянов (61). В составе «Торпедо» отличились Никита Сетдиков (14), Денис Баранцев (25) и Даниил Ильин (33).