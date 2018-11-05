Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот
И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток.
И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток.
Именно таким вопросом задавались многие болельщики ЦСКА перед принципиальным матчем. Дело в том, что накануне команда Игоря Никитина провела встречу с «Йокеритом». Пусть ожесточённой борьбы в ней не получилось, так как хозяева разгромили финнов со счётом 5:0, но силы на льду москвичи всё же оставили. Играть вторую встречу, когда на восстановление остаётся меньше суток, всегда непросто. Однако с физической подготовкой у ЦСКА всегда был порядок, поэтому вряд ли
СКА прилетел в столицу в хорошем расположении духа. В последних четырёх матчах коллектив Ильи Воробьёва неизменно побеждал, команда набрала приличный ход, а игра с ЦСКА в преддверии паузы на финский этап Евротура должна была стать хорошей проверкой на прочность. Тем более что у Питера перед московскими «армейцами» оставался должок. Напомним, что в первой схватке непримиримых соперников, состоявшейся в
На матч со СКА в старте хозяев вышел Ларс Юханссон. Дело в том, что Илья Сорокин накануне играл с «Йокеритом», но особой нагрузки не получил — российский вратарь отразил всего 15 бросков. Видимо, Игорь Никитин посчитал, что этого достаточно. В любом случае за Юханссона переживать всё равно не приходится. Больше изменений в составе хозяев не было.
У СКА в состав вернулся капитан команды Павел Дацюк. Он сыграл впервые с 26 октября. Тогда в гостевом матче с рижским «Динамо» центральный нападающий получил травму. В игре со СКА он вышел в первом звене в тройке с Гусевым и Карповым. Во второй тройке атаки вышел
Уже в начале шестой минуты Юханссона распечатал Хафизуллин набросом с ползоны — Калинин закрывал обзор голкиперу, сам того не желая помешав ему. Динар набрал очки в четвёртом матче подряд 4 (3+1), а сухая серия Юханссона завершилась.
Но более интересный эпизод случился позднее. Нападающий ЦСКА Сергей Калинин забил Шестёркину с пятака, таким образов насолив бывшей команде. Именно Калинина обменяли на Кузьменко в московский клуб. Сергей, без сомнений,
Во втором периоде выход один на один с Юханссоном не реализовал Карпов. Форварда СКА ударили по клюшке, но арбитры удаления не зафиксировали. Похоже, это сильно разозлило Илью Воробьёва, который вёл себя на лавке очень активно.
Вскоре хозяева получили отличный шанс поиграть в формате «5 на 3» после удалений Земчёнка и Коскиранты, но забить не сумели. Более того, Капризов неудачно придержал Каблукова, в результате чего нападающий СКА неудачно ударился об борт. Илье моментально приложили лёд к шее.
Капризова удалили на две минуты, команды начали играть «4 на 4». Тут ЦСКА и поймал соперника на отличной атаке. Окулову удался хлёсткий кистевой бросок под перекладину — Константин 5 (3+2) набрал очки в четвёртом матче подряд.
В концовке третьего периода с пятака забил Янник Хансен, от которого в ЦСКА ждут результативности, но датский нападающий пока не радует. Это лишь второй гол бывшего энхаэловца за «армейцев». Но прогресс видел, Хансен начал прибавлять. Требования к нему, как к легионеру, особенные.
Следом на вбрасывании едва не получил травму один из главных судей Виктор Гашилов. Арбитр столкнулся с хоккеистами и упал на лёд, повредив поясницу. Врачи ЦСКА моментально оказали судье помощь, воспользовавшись специальной заморозкой. Гашилов смог продолжить матч.
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов оказался под пристальным наблюдением со стороны драфтовавшей его «Миннесоты». С трибун арены с Кириллом наблюдал генменеджер «Уайлд» Пол Фентон. Управленец, судя по разговорам, доволен игрой своего проспекта и считает, что Капризов созрел для игры в НХЛ. Контракт Кирилла с ЦСКА действует до 30 апреля 2020 года. Дежурили на трибунах и многие известные североамериканские агенты.
Под сокрушительный силовой приём Робинсона попал Кузьменко — Андрей поднялся со льда, но оказался ошарашен. Незадолго до сирены Шалунов не реализовал буллит, но вряд ли Максим сильно расстроился. ЦСКА победил со счётом 3:1 и во второй раз в сезоне оказался сильнее СКА. Москвичи — лидеры Западной конференции.
|Игорь Никитин
|Илья Воробьев
|Ларс Юханссон
|Игорь Шестеркин 58:23 (И. Шестеркин 59:17)
|1-й период
|Александр Барабанов
|02:07
|Динар Хафизуллин (С. Плотников)
|05:02
|14:06
|Сергей Калинин (Я. Хансен)
|2-й период
|Артем Земченок
|28:56
|Ярно Коскиранта
|29:30
|30:31
|Кирилл Капризов
|31:18
|Константин Окулов (М. Робинсон, М. Шалунов)
|35:34
|Янник Хансен (С. Андронов)
|38:45
|Михаил Науменков
|3-й период
|48:48
|Константин Окулов
|Александр Дергачев
|53:40
|58:02
|Максим Шалунов
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)