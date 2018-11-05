Дацюк: Я обрадовался, что меня не вызвали в сборную России
Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА — СКА (3:1) поговорил с капитаном гостей Павлом Дацюком.
Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА — СКА (3:1) поговорил с капитаном гостей Павлом Дацюком.
— Необычно, что игроки СКА выходят к журналистам уже после
— Даже не знаю, что вам тут сказать. Меня пригласили к прессе — я с удовольствием пришел. Вас увидеть, ответить на ваши вопросы — веселые, добрые, каверзные.
— Но что не получилось в матче с ЦСКА? И насколько долгим был разбор полетов в раздевалке?
— Насчет полетов — еще будем разбираться. А так сегодня ЦСКА был злее, лучше настроен, у них больше получалось. И они использовали наши ошибки. Это самое главное, что они сделали.
— При этом ЦСКА играл второй день подряд. Но выглядел свежее вас.
— Наверное, это идет на пользу. Надо делать такие матчи подряд. Может, чаще — будет интереснее.
— Как сами оцените свой первый матч после травмы?
— Слабо.
— Но главный тренер СКА Илья Воробьев сказал, что вы играли на
— Всякое бывает. Играл же. Но не помог.
— В чем разница с матчем против ЦСКА в Питере (1:2 бул.), который вы проиграли, хотя Ярно Коскиранта забил чистый буллит?
— Мы допустили ошибки, которые они использовали. Это сказалось на игре. В третьем периоде шел хоккей на удержание. Вот такие явные ошибки больше делать нельзя.
— Капитан ЦСКА Сергей Андронов расстроился, что его в сборную не вызвали. А вы?
— А я обрадовался, — внезапно ответил Дацюк. И добавил: …Что его не вызвали. Шутка. Речь обо мне.
— Как проводят время игроки, которых не вызвали в сборную? Им дают пару дней выходных?
— Мы только мечтаем об отпуске. Сейчас у нас будет небольшая предсезонка. Хоть она всего шесть дней, но мы хорошо поработаем, подготовимся. Ведь впереди еще Кубок Первого канала.
— Почему в этом сезоне армейские дерби не сопровождаются мощным накалом?
— Я бы так не сказал. Но одна из причин, что ЦСКА переехал в другой дворец. Не чувствуется атмосфера и история, которая была на прежней арене. Может, дело в этом.
— Следующий матч СКА — ЦСКА пройдет на 60-тысячном футбольном стадионе. А вы играли на стотысячнике…
— Открою небольшой секрет: тут главное — играть по ветру. Чтобы ворота вовремя открывали, чтобы сквозняк помогал. Особенно мне.