Дацюк: Я обрадовался, что меня не вызвали в сборную России

Источник: РИА "Новости"

— Необычно, что игроки СКА выходят к журналистам уже после пресс-конференции тренеров…

— Даже не знаю, что вам тут сказать. Меня пригласили к прессе — я с удовольствием пришел. Вас увидеть, ответить на ваши вопросы — веселые, добрые, каверзные.

— Но что не получилось в матче с ЦСКА? И насколько долгим был разбор полетов в раздевалке?

— Насчет полетов — еще будем разбираться. А так сегодня ЦСКА был злее, лучше настроен, у них больше получалось. И они использовали наши ошибки. Это самое главное, что они сделали.

— При этом ЦСКА играл второй день подряд. Но выглядел свежее вас.

— Наверное, это идет на пользу. Надо делать такие матчи подряд. Может, чаще — будет интереснее.

— Как сами оцените свой первый матч после травмы?

— Слабо.

— Но главный тренер СКА Илья Воробьев сказал, что вы играли на морально-волевых, полностью не восстановились.

— Всякое бывает. Играл же. Но не помог.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IQF9fyPn0XM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— В чем разница с матчем против ЦСКА в Питере (1:2 бул.), который вы проиграли, хотя Ярно Коскиранта забил чистый буллит?

— Мы допустили ошибки, которые они использовали. Это сказалось на игре. В третьем периоде шел хоккей на удержание. Вот такие явные ошибки больше делать нельзя.

— Капитан ЦСКА Сергей Андронов расстроился, что его в сборную не вызвали. А вы?

— А я обрадовался, — внезапно ответил Дацюк. И добавил: …Что его не вызвали. Шутка. Речь обо мне.

— Как проводят время игроки, которых не вызвали в сборную? Им дают пару дней выходных?

— Мы только мечтаем об отпуске. Сейчас у нас будет небольшая предсезонка. Хоть она всего шесть дней, но мы хорошо поработаем, подготовимся. Ведь впереди еще Кубок Первого канала.

— Почему в этом сезоне армейские дерби не сопровождаются мощным накалом?

— Я бы так не сказал. Но одна из причин, что ЦСКА переехал в другой дворец. Не чувствуется атмосфера и история, которая была на прежней арене. Может, дело в этом.