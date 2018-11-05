Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован1
Барыс2
Хоккей. НХЛ
6.11
Бостон Брюинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
6.11
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.11
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
6.11
Вашингтон Кэпиталз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
6.11
Аризона Койотс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо ННОТ3
Ак Барс4
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь4
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо1
Спартак2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА3
СКА1
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард5
Куньлунь1
Все события
Фоторепортажи
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
22Кружева Миранчука в Черкизове
23:25 (мск), источник: Советский спорт

Дацюк: Я обрадовался, что меня не вызвали в сборную России

Обозреватель «Советского спорта» после матча ЦСКА — СКА (3:1) поговорил с капитаном гостей Павлом Дацюком.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Необычно, что игроки СКА выходят к журналистам уже после пресс-конференции тренеров…
 — Даже не знаю, что вам тут сказать. Меня пригласили к прессе — я с удовольствием пришел. Вас увидеть, ответить на ваши вопросы — веселые, добрые, каверзные.

— Но что не получилось в матче с ЦСКА? И насколько долгим был разбор полетов в раздевалке?
 — Насчет полетов — еще будем разбираться. А так сегодня ЦСКА был злее, лучше настроен, у них больше получалось. И они использовали наши ошибки. Это самое главное, что они сделали.

— При этом ЦСКА играл второй день подряд. Но выглядел свежее вас.
 — Наверное, это идет на пользу. Надо делать такие матчи подряд. Может, чаще — будет интереснее.

— Как сами оцените свой первый матч после травмы?
 — Слабо.

— Но главный тренер СКА Илья Воробьев сказал, что вы играли на морально-волевых, полностью не восстановились.
 — Всякое бывает. Играл же. Но не помог.

Во время загрузки произошла ошибка.

— В чем разница с матчем против ЦСКА в Питере (1:2 бул.), который вы проиграли, хотя Ярно Коскиранта забил чистый буллит?
 — Мы допустили ошибки, которые они использовали. Это сказалось на игре. В третьем периоде шел хоккей на удержание. Вот такие явные ошибки больше делать нельзя.

— Капитан ЦСКА Сергей Андронов расстроился, что его в сборную не вызвали. А вы?
 — А я обрадовался, — внезапно ответил Дацюк. И добавил: …Что его не вызвали. Шутка. Речь обо мне.

— Как проводят время игроки, которых не вызвали в сборную? Им дают пару дней выходных?
 — Мы только мечтаем об отпуске. Сейчас у нас будет небольшая предсезонка. Хоть она всего шесть дней, но мы хорошо поработаем, подготовимся. Ведь впереди еще Кубок Первого канала.

— Почему в этом сезоне армейские дерби не сопровождаются мощным накалом?
 — Я бы так не сказал. Но одна из причин, что ЦСКА переехал в другой дворец. Не чувствуется атмосфера и история, которая была на прежней арене. Может, дело в этом.

— Следующий матч СКА — ЦСКА пройдет на 60-тысячном футбольном стадионе. А вы играли на стотысячнике…
 — Открою небольшой секрет: тут главное — играть по ветру. Чтобы ворота вовремя открывали, чтобы сквозняк помогал. Особенно мне.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот
Багаж Аленичева не помог: «Анжи» обыграл «Енисей» в матче жизни
«На пределе возможностей»: почему Загитову ждет сложный сезон
4 причины не верить в бой Мейвезера по правилам ММА
Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире
Аршавин: «Барса» предлагала 15 млн евро, но «Зенит» не отпустил
Гол Яковлева принес «Крыльям Советов» победу над «Уфой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь