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21:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Бездарных хоккеистов позвали на завод. Показать, что их ждет после карьеры

Помогло мало.

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Источник: Чемпионат.com

Хоккеистов минского «Динамо» — худшей команды в Западной конференции КХЛ — после 11 поражений подряд сводили на экскурсию на Минский тракторный завод. Показать, что такое тяжёлый труд, взглянуть в глаза простым работягам и ответить на острые вопросы болельщиков.

Хоккей в Беларуси — наболевшая тема. Президент страны Александр Лукашенко каждый год ругает игроков за отвратительную игру, сборная последние годы выступает провально, а после ЧМ-2018 вообще вылетела из элиты, где играла на протяжении 14 лет.

Молодёжная сборная вылетела из топ-дивизиона ещё раньше. Смотреть за минским «Динамо» — главным клубом страны и единственным представителем Беларуси в КХЛ, тоже нельзя без слёз. Падение вниз длится уже второй год подряд, и никакого света в конце тоннеля не видно.

В том, что хоккеисты посетили завод, нет ничего необычного. Такие мероприятия ежегодно проводятся в «Северстали», где команду спонсирует одноимённая сталелитейная компания. Игрокам из Магнитогорска это тоже знакомо, их водят на местный металлургический комбинат. Николай Кулёмин недавно вообще принял участие в проекте, в рамках которого целый день трудился помощником сталевара. Такие мероприятия призваны дать хоккеистам дополнительную мотивацию и возможность посмотреть на свою работу с новой стороны. Многие отмечают, что трудиться в поте лица на заводе намного тяжелее, чем бегать с шайбой.

В «Динамо» экскурсию провели через несколько дней после изменений в руководстве клуба. На должность генерального директора пришёл Дмитрий Басков, сменивший Анатолия Курильца. «Мы хотели встретиться с вами, посмотреть, какой тяжёлый физический труд вы выполняете. Чтобы ребята поняли, что их ждёт после окончания карьеры», — заявил Басков.

Хоккеистам пришлось посмотреть в глаза болельщикам «Динамо», которых среди работников завода набралась немало.

Сергей Костицын нервно теребил что-то в руках, когда отвечал на вопрос: «Когда уже начнёте побеждать?». У Костицына-младшего шесть очков в 23 матчах, в последних 11 играх он набрал всего один балл.

Костицын обещал постараться переломить ситуацию, но говорил не слишком уверенно.

Во время загрузки произошла ошибка.

««Динамо» не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем ещё привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели. Мне очень понравилась эта экскурсия. Знаете, когда ты живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая — это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведённый в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится, — сказал Басков.

Помогло ли это «Динамо»? Только в некотором роде. Запала от посещения завода хватило на один матч — минчане обыграли «Куньлунь» и ушли с последнего места в лиге. Слухи об отставке главного тренера Горди Дуайера ходят с самого начала сезона, но его всё никак не увольняют. Басков после своего назначения сразу сказал, что не будет делать поспешных выводов, и вина за отвратительные результаты лежит не только на тренере, но и на игроках.

Неделю спустя стало известно, что Дуайеру даётся последний шанс исправить ситуацию. «От результатов следующих двух игр будут зависеть наши ближайшие действия», — сообщил глава наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич. Матч с «Барысом» «Динамо» уже проиграло, на очереди — выезд в Сочи (игра состоится 6 ноября, перед началом паузы на Евротур). На его место сейчас сватают помощника главного тренера минской «Юности» Алексея Баранова, правда, сам тренер слухи опровергает.

Но вопрос даже не в том, когда состоится отставка Дуайера, а в том, сможет ли это встряхнуть хоккеистов и вернуть желание играть и выигрывать. Может, стоит их водить на завод в каждый выходной, а ещё лучше, заставить трудиться в цеху? Возможно, другие способы на «Динамо» не действуют.

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