Бездарных хоккеистов позвали на завод. Показать, что их ждет после карьеры
Помогло мало.
Помогло мало.
Хоккеистов минского «Динамо» — худшей команды в Западной конференции КХЛ — после 11 поражений подряд сводили на экскурсию на Минский тракторный завод. Показать, что такое тяжёлый труд, взглянуть в глаза простым работягам и ответить на острые вопросы болельщиков.
Молодёжная сборная вылетела из
В том, что хоккеисты посетили завод, нет ничего необычного. Такие мероприятия ежегодно проводятся в «Северстали», где команду спонсирует одноимённая сталелитейная компания. Игрокам из Магнитогорска это тоже знакомо, их водят на местный металлургический комбинат. Николай Кулёмин недавно вообще принял участие в проекте, в рамках которого целый день трудился помощником сталевара. Такие мероприятия призваны дать хоккеистам дополнительную мотивацию и возможность посмотреть на свою работу с новой стороны. Многие отмечают, что трудиться в поте лица на заводе намного тяжелее, чем бегать с шайбой.
В «Динамо» экскурсию провели через несколько дней после изменений в руководстве клуба. На должность генерального директора пришёл Дмитрий Басков, сменивший Анатолия Курильца. «Мы хотели встретиться с вами, посмотреть, какой тяжёлый физический труд вы выполняете. Чтобы ребята поняли, что их ждёт после окончания карьеры», — заявил Басков.
Хоккеистам пришлось посмотреть в глаза болельщикам «Динамо», которых среди работников завода набралась немало.
Костицын обещал постараться переломить ситуацию, но говорил не слишком уверенно.
««Динамо» не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем ещё привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели. Мне очень понравилась эта экскурсия. Знаете, когда ты живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая — это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведённый в хоккее, потому что это
Помогло ли это «Динамо»? Только в некотором роде. Запала от посещения завода хватило на один матч — минчане обыграли «Куньлунь» и ушли с последнего места в лиге. Слухи об отставке главного тренера Горди Дуайера ходят с самого начала сезона, но его всё никак не увольняют. Басков после своего назначения сразу сказал, что не будет делать поспешных выводов, и вина за отвратительные результаты лежит не только на тренере, но и на игроках.
Неделю спустя стало известно, что Дуайеру даётся последний шанс исправить ситуацию. «От результатов следующих двух игр будут зависеть наши ближайшие действия», — сообщил глава наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич. Матч с «Барысом» «Динамо» уже проиграло, на очереди — выезд в Сочи (игра состоится 6 ноября, перед началом паузы на Евротур). На его место сейчас сватают помощника главного тренера минской «Юности» Алексея Баранова, правда, сам тренер слухи опровергает.
Но вопрос даже не в том, когда состоится отставка Дуайера, а в том, сможет ли это встряхнуть хоккеистов и вернуть желание играть и выигрывать. Может, стоит их водить на завод в каждый выходной, а ещё лучше, заставить трудиться в цеху? Возможно, другие способы на «Динамо» не действуют.