Бездарных хоккеистов позвали на завод. Показать, что их ждет после карьеры

Источник: Чемпионат.com

Хоккеистов минского «Динамо» — худшей команды в Западной конференции КХЛ — после 11 поражений подряд сводили на экскурсию на Минский тракторный завод. Показать, что такое тяжёлый труд, взглянуть в глаза простым работягам и ответить на острые вопросы болельщиков.

Хоккей в Беларуси — наболевшая тема. Президент страны Александр Лукашенко каждый год ругает игроков за отвратительную игру, сборная последние годы выступает провально, а после ЧМ-2018 вообще вылетела из элиты, где играла на протяжении 14 лет.

Молодёжная сборная вылетела из топ-дивизиона ещё раньше. Смотреть за минским «Динамо» — главным клубом страны и единственным представителем Беларуси в КХЛ, тоже нельзя без слёз. Падение вниз длится уже второй год подряд, и никакого света в конце тоннеля не видно.

В том, что хоккеисты посетили завод, нет ничего необычного. Такие мероприятия ежегодно проводятся в «Северстали», где команду спонсирует одноимённая сталелитейная компания. Игрокам из Магнитогорска это тоже знакомо, их водят на местный металлургический комбинат. Николай Кулёмин недавно вообще принял участие в проекте, в рамках которого целый день трудился помощником сталевара. Такие мероприятия призваны дать хоккеистам дополнительную мотивацию и возможность посмотреть на свою работу с новой стороны. Многие отмечают, что трудиться в поте лица на заводе намного тяжелее, чем бегать с шайбой.

В «Динамо» экскурсию провели через несколько дней после изменений в руководстве клуба. На должность генерального директора пришёл Дмитрий Басков, сменивший Анатолия Курильца. «Мы хотели встретиться с вами, посмотреть, какой тяжёлый физический труд вы выполняете. Чтобы ребята поняли, что их ждёт после окончания карьеры», — заявил Басков.

Хоккеистам пришлось посмотреть в глаза болельщикам «Динамо», которых среди работников завода набралась немало.

Сергей Костицын нервно теребил что-то в руках, когда отвечал на вопрос: «Когда уже начнёте побеждать?». У Костицына-младшего шесть очков в 23 матчах, в последних 11 играх он набрал всего один балл.

Костицын обещал постараться переломить ситуацию, но говорил не слишком уверенно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o4B-OZd-pwI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

««Динамо» не хватает командного духа, это видно не только нам, но и всем. Будем проводить такого рода встречи, будем думать, чем ещё привлечь наших хоккеистов, чтобы они объединились и стали командой единомышленников, которые должны добиваться общей цели. Мне очень понравилась эта экскурсия. Знаете, когда ты живешь с одной картинкой в голове, а потом появляется другая — это полезно. Иногда нужно оставить машину и сесть в общественный транспорт, чтобы посмотреть на людей. У хоккеистов должна произойти переоценка ценностей. Они должны увидеть и понять, что хоккей — интересная жизнь. Нужно ценить каждый день, проведённый в хоккее, потому что это когда-нибудь закончится, — сказал Басков.

Помогло ли это «Динамо»? Только в некотором роде. Запала от посещения завода хватило на один матч — минчане обыграли «Куньлунь» и ушли с последнего места в лиге. Слухи об отставке главного тренера Горди Дуайера ходят с самого начала сезона, но его всё никак не увольняют. Басков после своего назначения сразу сказал, что не будет делать поспешных выводов, и вина за отвратительные результаты лежит не только на тренере, но и на игроках.

Неделю спустя стало известно, что Дуайеру даётся последний шанс исправить ситуацию. «От результатов следующих двух игр будут зависеть наши ближайшие действия», — сообщил глава наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич. Матч с «Барысом» «Динамо» уже проиграло, на очереди — выезд в Сочи (игра состоится 6 ноября, перед началом паузы на Евротур). На его место сейчас сватают помощника главного тренера минской «Юности» Алексея Баранова, правда, сам тренер слухи опровергает.