«Барыс» одержал волевую победу в гостях и поднялся на четвертое место на «Востоке» КХЛ
Самым результативным стал второй период.
Самым результативным стал второй период.
Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над словацким «Слованом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила в Брастилаве и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.
Первый период команды провели всухую. Единственным событием стало удаление канадского форварда «Барыса» Мэтта Фрэттина на 18-й минуте.
Зато более богатым на события получился второй период — три шайбы и десять удалений. На 21-й минуте «Слован» вышел вперед после шайбы Рудольфа Червены, но удержать этот счет не смог. Волевую победу для «Барыса» добыли казахстанские нападающие: на 27-й минуте в большинстве забил Никита Михайлис, а на 31-й в равных составах отличился Дмитрий Гренц.
Третий период запомнился тем, что команды отыграли 14 минут без остановок. В итоге счет не поменялся.
Для «Барыса» эта победа стала второй подряд и 16-й — в сезоне, а «Слован» потерпел второе поражение кряду и 18-е — в «регулярке». С 37 очками казахстанский клуб идет четвертым в таблице Восточной конференции, уступая «Ак Барсу» лишь по дополнительным показателям, а словацкий клуб с 20 баллами располагается на десятой строчке из 12 команд «Запада».
Сейчас в КХЛ наступит шестидневный перерыв. После возобновления чемпионата «Барыс» 12 ноября в гостях сыграет с «Сибирью», а затем проведет три домашние игры.
|Владимир Орсаг
|Андрей Скабелка
|Марек Чильяк 58:29
|Доминик Граховина
|1-й период
|Мэтт Фраттин
|17:58
|2-й период
|20:48
|Рудольф Червены (М. Ржепик)
|Джесси Блэкер
|20:48
|24:56
|Михал Ржепик
|26:32
|Марио Грман
|Никита Михайлис (А. Петерссон, Д. Дитц)
|26:50
|28:05
|Патрик Бачик
|Дмитрий Гренц
|30:41
|Дмитрий Шевченко
|34:05
|34:18
|Кейси Бэйли
|38:38
|Андрей Мезарош
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)