«Барыс» одержал волевую победу в гостях и поднялся на четвертое место на «Востоке» КХЛ

Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над словацким «Слованом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Брастилаве и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

Первый период команды провели всухую. Единственным событием стало удаление канадского форварда «Барыса» Мэтта Фрэттина на 18-й минуте.

Зато более богатым на события получился второй период — три шайбы и десять удалений. На 21-й минуте «Слован» вышел вперед после шайбы Рудольфа Червены, но удержать этот счет не смог. Волевую победу для «Барыса» добыли казахстанские нападающие: на 27-й минуте в большинстве забил Никита Михайлис, а на 31-й в равных составах отличился Дмитрий Гренц.

Третий период запомнился тем, что команды отыграли 14 минут без остановок. В итоге счет не поменялся.

Для «Барыса» эта победа стала второй подряд и 16-й — в сезоне, а «Слован» потерпел второе поражение кряду и 18-е — в «регулярке». С 37 очками казахстанский клуб идет четвертым в таблице Восточной конференции, уступая «Ак Барсу» лишь по дополнительным показателям, а словацкий клуб с 20 баллами располагается на десятой строчке из 12 команд «Запада».