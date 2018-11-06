Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
5.11
Слован1
Барыс2
Хоккей. КХЛ
5.11
Нефтехимик2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
5.11
Торпедо ННОТ3
Ак Барс4
Хоккей. КХЛ
5.11
Витязь4
Локомотив3
Хоккей. КХЛ
5.11
ХК Динамо1
Спартак2
Хоккей. КХЛ
5.11
ЦСКА3
СКА1
Хоккей. КХЛ
5.11
Авангард5
Куньлунь1
Все события
Фоторепортажи
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
15«Динамо» — ЦСКА: в Химках без голов
02:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал волевую победу в гостях и поднялся на четвертое место на «Востоке» КХЛ

Самым результативным стал второй период.

Наверх

Хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу над словацким «Слованом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Брастилаве и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба.

Первый период команды провели всухую. Единственным событием стало удаление канадского форварда «Барыса» Мэтта Фрэттина на 18-й минуте.

Зато более богатым на события получился второй период — три шайбы и десять удалений. На 21-й минуте «Слован» вышел вперед после шайбы Рудольфа Червены, но удержать этот счет не смог. Волевую победу для «Барыса» добыли казахстанские нападающие: на 27-й минуте в большинстве забил Никита Михайлис, а на 31-й в равных составах отличился Дмитрий Гренц.

Третий период запомнился тем, что команды отыграли 14 минут без остановок. В итоге счет не поменялся.

Для «Барыса» эта победа стала второй подряд и 16-й — в сезоне, а «Слован» потерпел второе поражение кряду и 18-е — в «регулярке». С 37 очками казахстанский клуб идет четвертым в таблице Восточной конференции, уступая «Ак Барсу» лишь по дополнительным показателям, а словацкий клуб с 20 баллами располагается на десятой строчке из 12 команд «Запада».

Сейчас в КХЛ наступит шестидневный перерыв. После возобновления чемпионата «Барыс» 12 ноября в гостях сыграет с «Сибирью», а затем проведет три домашние игры.

Слован 1:2
(0:0, 1:2, 0:0)
Барыс
5.11.2018, 20:30 Зрители: 6436 Регулярный чемпионат "Словнафт-Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Андрей Скабелка
Вратари
Марек Чильяк 58:29 Доминик Граховина
1-й период
Мэтт Фраттин 17:58
2-й период
20:48 Рудольф Червены (М. Ржепик)
Джесси Блэкер 20:48
24:56 Михал Ржепик
26:32 Марио Грман
Никита Михайлис (А. Петерссон, Д. Дитц) 26:50
28:05 Патрик Бачик
Дмитрий Гренц 30:41
Дмитрий Шевченко 34:05
34:18 Кейси Бэйли
38:38 Андрей Мезарош
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Барыс" одержал волевую победу в гостях и поднялся на четвертое место на "Востоке" КХЛ
Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше все было наоборот
Багаж Аленичева не помог: «Анжи» обыграл «Енисей» в матче жизни
«На пределе возможностей»: почему Загитову ждет сложный сезон
4 причины не верить в бой Мейвезера по правилам ММА
Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире
Аршавин: «Барса» предлагала 15 млн евро, но «Зенит» не отпустил
Гол Яковлева принес «Крыльям Советов» победу над «Уфой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь