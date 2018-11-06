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14:00 (мск), источник: Vesti.kz

Почти 30 голов в большинстве, или в чем «Барыс» от Андрея Скабелки лучший в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» — лучшая команда Континентальной хоккейной лиги по реализации «неправильного» численного большинства. Подробности в материале корреспондента Vesti.kz.

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Команда Андрея Скабелки в 24 встречах забила 85 голов и остается второй в Лиге по результативности (только «Автомобилист» из Екатеринбурга отправил на пять шайб больше). Обойти казахстанцев сегодня, 6 ноября, может «Йокерит» из Хельсинки, но финская команда играет в гостях (в Череповце с «Северсталью»), где чувствует себя не так хорошо, как дома (55 забито в Финляндии и 29 — на выезде).

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О розыгрыше большинства

Реализации «Барыса» при игре команд в классическом формате «5 на 4» на протяжении всего участия с Лиге остается примерно на одном уровне — команда забивает от 38 до 51 гола. В последние пару сезонов казахстанцы показывают идентичные показатели — по 45 шайб. В текущем розыгрыше турнира отметились уже 22 голами и занимают пятое место в Лиге (всего в разных форматах большинства забито 28 голов).

Четыре гола игроки казахстанского клуба забили в формате «5 на 3» и это лучший показатель в КХЛ. На шайбу меньше у «Автомобилиста», а еще у группы команд — по два гола. Для сравнения: в прошлом сезоне пять клубов забили по шесть голов при игре «5 на 3», а «Барыс» отметился только одной шайбой.

Впереди всех команда Скабелки и по голам в формате «4 на 4» — три гола. Шесть команд, идущие следом, забили по две шайбы. Для «Барыса» это повторение результата прошлого сезона, а лучшим тогда стал «Слован» из Братиславы (шесть голов).

Среди ведущих клуб из Астаны и при игре «4 на 3». «Барыс», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Локомотив» забили по два гола и оторвались от конкурентов. За весь прошлый сезон столичные хоккеисты отметились теми же двумя шайбами в текущем формате.

Напомним, следующий матч в КХЛ столичный «Барыс» проведет 12 ноября в Новосибирске с «Сибирью». Затем команда Андрея Скабелки переедет в Астану, где сыграет три домашних матча — против «Амура» (14 ноября), московского «Динамо» (16 ноября) и «Салавата Юлаева» (18 ноября).

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