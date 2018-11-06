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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеисты из команды экс-тренера «Барыса» отомстили за грубость и устроили драку «два на два»

В матче регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым» произошла массовая драка, сообщает Sports.ru.

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Источник: РИА "Новости"

В конце третьего периода при счете 1:3 в свою команду уфимец Эдуард Гиматов применил силовой прием против Павла Здунова. За партнера вступился Глеб Семенов, устроивший драку с Гиматовым. Сразу после этого перчатки сбросили нижнекамец Рафаэль Бикмуллин и уфимец Станислав Гареев.

В итоге судьи наказали всех четырех хоккеистов. Штраф «5+20» и пять минут за драку получил Гиматов, до конца матча был удален Семенов, а Бикмуллин и Гаррев отбыли пятиминутный штраф.

Сам же матч в итоге завершился со счетом 3:2 в пользу «Салават Юлаева», который с 33 очками идет шестым в Восточной конференции. Восьмую строчку из 12 клубов с 24 баллами занимает «Нефтехимик» — его возглавляет Андрей Назаров, ранее тренировавший «Барыс» и сборную Казахстана.

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По данным «Бизнес Online», теперь Гиматову грозит дисквалификация на 10 матчей за атаку в область головы и шеи Здунова и денежный на сумму в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

До драки в матче случился еще один грубый эпизод. Во втором периоде защитник «Нефтехимика» Николай Тимашов был удален до конца игры за толчок на борт Артема Федорова. Теперь игроку нижнекамцев грозит дисквалификация до пяти матчей и штраф на сумму от 50 до 70 тысяч рублей.

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Нефтехимик 2:3
(0:1, 0:0, 2:2)
Салават Юлаев
5.11.2018, 17:00 Зрители: 4164 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Николай Цулыгин
Вратари
Андрей Макаров 58:40 Юха Метсола
1-й период
Антон Бурдасов (П. Хохряков, Т. Хартикайнен) 01:05
12:42 Дмитрий Огурцов
2-й период
24:21 Адам Полашек
28:06 Николай Тимашов
28:06 Николай Тимашов
Егор Дубровский 28:06
38:32 Андрей Нестрашил
3-й период
Вячеслав Основин 46:44
48:57 Ильдар Шиксатдаров (П. Порядин, Д. Огурцов)
Павел Коледов (Л. Умарк, С. Гареев) 53:47
Йоонас Кемппайнен (Л. Умарк) 54:47
55:07 Глеб Семенов
55:07 Рафаэль Бикмуллин
55:07 Глеб Семенов
55:07 Глеб Семенов
Эдуард Гиматов 55:07
Эдуард Гиматов 55:07
Станислав Гареев 55:07
Эдуард Гиматов 55:07
59:38 Дмитрий Огурцов (Й. Няттинен, Ю. Пуустинен)
Статистика
63 Штрафное время 39
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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