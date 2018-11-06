Хоккеисты из команды экс-тренера «Барыса» отомстили за грубость и устроили драку «два на два»

Источник: РИА "Новости"

В конце третьего периода при счете 1:3 в свою команду уфимец Эдуард Гиматов применил силовой прием против Павла Здунова. За партнера вступился Глеб Семенов, устроивший драку с Гиматовым. Сразу после этого перчатки сбросили нижнекамец Рафаэль Бикмуллин и уфимец Станислав Гареев.

В итоге судьи наказали всех четырех хоккеистов. Штраф «5+20» и пять минут за драку получил Гиматов, до конца матча был удален Семенов, а Бикмуллин и Гаррев отбыли пятиминутный штраф.

Сам же матч в итоге завершился со счетом 3:2 в пользу «Салават Юлаева», который с 33 очками идет шестым в Восточной конференции. Восьмую строчку из 12 клубов с 24 баллами занимает «Нефтехимик» — его возглавляет Андрей Назаров, ранее тренировавший «Барыс» и сборную Казахстана.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_910c2de00135c8de309e547b5830bbcb_hd/q552053/25af5b0f7e439f23d01d78cf2ff62b75/4697183916?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным «Бизнес Online», теперь Гиматову грозит дисквалификация на 10 матчей за атаку в область головы и шеи Здунова и денежный на сумму в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

До драки в матче случился еще один грубый эпизод. Во втором периоде защитник «Нефтехимика» Николай Тимашов был удален до конца игры за толчок на борт Артема Федорова. Теперь игроку нижнекамцев грозит дисквалификация до пяти матчей и штраф на сумму от 50 до 70 тысяч рублей.