Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в гостевом матче КХЛ

Команды провели третью встречу в сезоне. В двух предыдущих играх минчане потерпели обидные поражения. 14 сентября минчане уступили в родных стенах (1:3), хотя до 55-й минуте на табло было равенство. 6 октября в Сочи «Динамо» потерпело еще более обидное поражение. За восемь минут до конца третьего периода подопечные Дуайера выигрывали 3:1, но в итоге растеряли перевес и пропустили решающую шайбу в овертайме. Минчанам в третьем матче удалось взять реванш.

С начала игры сочинцы довольно часто нарушали правила, но именно этот факт позволил им выйти вперед в счете. На восьмой минуте «леопарды» действовали в меньшинстве, но смогли организовать контратаку. Сергей Шмелев точно бросил под перекладину ворот Юнаса Энрота. Динамовцы отыгрались еще до перерыва. На пятачке хозяев площадки Евгений Ковыршин вовремя подкараулил шайбу, переправив ее с неудобной руки над ловушкой Дмитрия Шикина — 1:1.

На старте второго периода необычный гол в ворота сочинцев провел Теему Пулккинен. После передачи Сергея Костицына финский легионер «Динамо» в падении переправил шайбу в ворота. Подопечные Горди Дуайера после этого эпизода чаще оборонялись. Сочинцы взвинтили темп и получили несколько возможностей сравнять счет. Однако Юнаса Энрота переиграть соперникам не удалось.