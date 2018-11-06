Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в гостевом матче КХЛ
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команды провели третью встречу в сезоне. В двух предыдущих играх минчане потерпели обидные поражения. 14 сентября минчане уступили в родных стенах (1:3), хотя до 55-й минуте на табло было равенство. 6 октября в Сочи «Динамо» потерпело еще более обидное поражение. За восемь минут до конца третьего периода подопечные Дуайера выигрывали 3:1, но в итоге растеряли перевес и пропустили решающую шайбу в овертайме. Минчанам в третьем матче удалось взять реванш.
С начала игры сочинцы довольно часто нарушали правила, но именно этот факт позволил им выйти вперед в счете. На восьмой минуте «леопарды» действовали в меньшинстве, но смогли организовать контратаку. Сергей Шмелев точно бросил под перекладину ворот Юнаса Энрота. Динамовцы отыгрались еще до перерыва. На пятачке хозяев площадки Евгений Ковыршин вовремя подкараулил шайбу, переправив ее с неудобной руки над ловушкой Дмитрия Шикина — 1:1.
На старте второго периода необычный гол в ворота сочинцев провел Теему Пулккинен. После передачи Сергея Костицына финский легионер «Динамо» в падении переправил шайбу в ворота. Подопечные Горди Дуайера после этого эпизода чаще оборонялись. Сочинцы взвинтили темп и получили несколько возможностей сравнять счет. Однако Юнаса Энрота переиграть соперникам не удалось.
В чемпионате КХЛ наступает пауза в связи с выступлением национальных сборных. После перерыва минское «Динамо» проведет три домашних матча в «Чижовка-Арене», куда команда переехала в связи с проведением детского песенного конкурса «Евровидение». «Зубры» 12 ноября примут челябинский «Трактор», 14 ноября — магнитогорский «Металлург», а завершит домашнюю серию 16 ноября с лидером Восточной конференции «Автомобилистом».
|Сергей Зубов
|Горди Дуайер
|Дмитрий Шикин 58:35
|Юнас Энрот
|1-й период
|06:14
|Александр Будкин
|07:04
|Сергей Шмелев (Ю. Александров)
|12:19
|Никита Точицкий
|Евгений Ковыршин (Е. Лисовец, К. Хенкель)
|12:26
|12:49
|Кирилл Воробьев
|12:49
|Дамир Рахимуллин
|Куинтон Хауден
|12:49
|Александр Китаров
|16:03
|19:09
|9049
|Куинтон Хауден
|19:09
|19:39
|Кирилл Воробьев
|2-й период
|Теему Пулккинен
|21:05
|Кристиан Хенкель
|21:54
|31:49
|Эрик О`Делл
|Олег Евенко
|39:56
|3-й период
|Сергей Костицын
|42:24
|Артем Артемов
|48:54
|52:52
|Кристиан Хенкель
|53:04
|16
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)