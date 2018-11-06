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22:18 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в гостевом матче КХЛ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Сочи» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Команды провели третью встречу в сезоне. В двух предыдущих играх минчане потерпели обидные поражения. 14 сентября минчане уступили в родных стенах (1:3), хотя до 55-й минуте на табло было равенство. 6 октября в Сочи «Динамо» потерпело еще более обидное поражение. За восемь минут до конца третьего периода подопечные Дуайера выигрывали 3:1, но в итоге растеряли перевес и пропустили решающую шайбу в овертайме. Минчанам в третьем матче удалось взять реванш.

С начала игры сочинцы довольно часто нарушали правила, но именно этот факт позволил им выйти вперед в счете. На восьмой минуте «леопарды» действовали в меньшинстве, но смогли организовать контратаку. Сергей Шмелев точно бросил под перекладину ворот Юнаса Энрота. Динамовцы отыгрались еще до перерыва. На пятачке хозяев площадки Евгений Ковыршин вовремя подкараулил шайбу, переправив ее с неудобной руки над ловушкой Дмитрия Шикина — 1:1.

На старте второго периода необычный гол в ворота сочинцев провел Теему Пулккинен. После передачи Сергея Костицына финский легионер «Динамо» в падении переправил шайбу в ворота. Подопечные Горди Дуайера после этого эпизода чаще оборонялись. Сочинцы взвинтили темп и получили несколько возможностей сравнять счет. Однако Юнаса Энрота переиграть соперникам не удалось.

В чемпионате КХЛ наступает пауза в связи с выступлением национальных сборных. После перерыва минское «Динамо» проведет три домашних матча в «Чижовка-Арене», куда команда переехала в связи с проведением детского песенного конкурса «Евровидение». «Зубры» 12 ноября примут челябинский «Трактор», 14 ноября — магнитогорский «Металлург», а завершит домашнюю серию 16 ноября с лидером Восточной конференции «Автомобилистом».

Сочи 1:2
(1:1, 0:1, 0:0)
Динамо Мн
6.11.2018, 19:30 Зрители: 5985 Регулярный чемпионат ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Горди Дуайер
Вратари
Дмитрий Шикин 58:35 Юнас Энрот
1-й период
06:14 Александр Будкин
07:04 Сергей Шмелев (Ю. Александров)
12:19 Никита Точицкий
Евгений Ковыршин (Е. Лисовец, К. Хенкель) 12:26
12:49 Кирилл Воробьев
12:49 Дамир Рахимуллин
Куинтон Хауден 12:49
Александр Китаров 16:03
19:09 9049
Куинтон Хауден 19:09
19:39 Кирилл Воробьев
2-й период
Теему Пулккинен 21:05
Кристиан Хенкель 21:54
31:49 Эрик О`Делл
Олег Евенко 39:56
3-й период
Сергей Костицын 42:24
Артем Артемов 48:54
52:52
Кристиан Хенкель 53:04
Статистика
16 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сочи
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