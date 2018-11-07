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10:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Автомобилист»: кто сколько получает

Сколько зарабатывают хоккеисты лидера чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В доступе «СЭ» оказался полный список всех зарплат игроков «Автомобилиста», причем не только их базовая часть, но и бонусы.

К перерыву на матчи сборной клуб из Екатеринбурга подошел лидером КХЛ с 8-очковым отрывом от ЦСКА. 25 побед в 26 матчах, из них 21 — в основное время, 90 заброшенных шайб против 36 пропущенных, 18-матчевая победная серия со старта сезона. Это статистика главного открытия нового сезона КХЛ.

Есть и другие цифры. «СЭ» объясняет успех «Автомобилиста» с финансовой стороны в материале здесь публикует полный список зарплат хоккеистов уральского клуба.. Вот сколько получают хоккеисты лидера чемпионата.

Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ" | Источник: Спорт-Экспресс
Cколько получают хоккеисты "Автомобилиста". Фото "СЭ" | Источник: Спорт-Экспресс
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