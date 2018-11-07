Максим Третьяк продолжит карьеру в «Сибири»

Источник: РИА "Новости"

22-летний голкипер заменит в новосибирском клубе Эдуарда Рейзвиха.

В нынешнем чемпионате внук президента Федерации хоккея России провёл один матч за рижский клуб. В гостевом матче в Новосибирске он вышел на замену и пропустил две шайбы после 14 бросков.

В сезоне-2017/18 на счету Третьяка один матч за «Адмирал», один — за «Южный Урал» и 19 — за чеховскую «Звезду», в которой Максим пропускал 2,39 шайбы за матч.