Обошли «Автомобилист» и СКА, или как «Барыс» от Андрея Скабелки оказался лучшим в КХЛ

Команда Андрея Скабелки ушла на короткий перерыв с третьим показателем в Лиге по забитым голам: в 24 встречах клуб из Астаны отличился 85 раз. На первом месте по этому показателю «Автомобилист» из Екатеринбурга (90 шайб), далее идет «Йокерит» из Хельсинки (88 голов). Но конкуренты провели на одну-две игры больше, что дает шанс «Барысу» улучшить свои показатели.

ТОП-5 по среднему количеству забитых голов за игру

1. «Барыс» — 3,54 (85 голов в 24 играх)

2. «Йокерит» — 3.52 (88 голов в 25 играх)

3. «Автомобилист» — 3,46 (90 голов в 26 играх)

4. СКА — 3,2 (80 голов в 25 играх)

5. «Торпедо» — 3,16 (79 голов в 25 играх).

По пропущенным голам «Барыс» располагается на 12 месте (64 шайбы), и еще ниже — по среднему количеству пропущенных голов за игру. Московский ЦСКА дал забить соперникам практически в два раза меньше — 31 гол. Меньше 40 шайб пропустили только еще два клуба.

ТОП-5 по среднему количеству пропущенных голов за игру

1. ЦСКА — 1,24 (31 гол в 25 играх)

2. «Автомобилист» — 1.38 (36 голов в 26 играх)

3. СКА — 1,44 (36 голов в 25 играх)

4. «Локомотив» — 1,85 (48 голов в 26 играх)

5. «Авангард» — 1,92 (50 голов в 26 играх)

…

13. «Барыс» — 2,67 (64 гола в 24 играх).