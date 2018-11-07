Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз4
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз4
Каролина Харрикейнз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз7
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзБ3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс4
Даллас Старз1
Все события
Фоторепортажи
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Обошли «Автомобилист» и СКА, или как «Барыс» от Андрея Скабелки оказался лучшим в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» лидирует в Континентальной хоккейной лиги по среднему количеству забитых шайб за игру. Подробности в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

Команда Андрея Скабелки ушла на короткий перерыв с третьим показателем в Лиге по забитым голам: в 24 встречах клуб из Астаны отличился 85 раз. На первом месте по этому показателю «Автомобилист» из Екатеринбурга (90 шайб), далее идет «Йокерит» из Хельсинки (88 голов). Но конкуренты провели на одну-две игры больше, что дает шанс «Барысу» улучшить свои показатели.

Читайте также
Почти 30 голов в большинстве, или в чем «Барыс» от Андрея Скабелки лучший в КХЛ

ТОП-5 по среднему количеству забитых голов за игру

1. «Барыс» — 3,54 (85 голов в 24 играх)
2. «Йокерит» — 3.52 (88 голов в 25 играх)
3. «Автомобилист» — 3,46 (90 голов в 26 играх)
4. СКА — 3,2 (80 голов в 25 играх)
5. «Торпедо» — 3,16 (79 голов в 25 играх).

По пропущенным голам «Барыс» располагается на 12 месте (64 шайбы), и еще ниже — по среднему количеству пропущенных голов за игру. Московский ЦСКА дал забить соперникам практически в два раза меньше — 31 гол. Меньше 40 шайб пропустили только еще два клуба.

ТОП-5 по среднему количеству пропущенных голов за игру

1. ЦСКА — 1,24 (31 гол в 25 играх)
2. «Автомобилист» — 1.38 (36 голов в 26 играх)
3. СКА — 1,44 (36 голов в 25 играх)
4. «Локомотив» — 1,85 (48 голов в 26 играх)
5. «Авангард» — 1,92 (50 голов в 26 играх)

13. «Барыс» — 2,67 (64 гола в 24 играх).

Добавим, что матчи Континентальной хоккейной лиги возобновятся 12 ноября. В этот день «Барыс» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске, а потом проведет три матча на своем льду. Подопечные Андрея Скабелки на «Барыс Арене» примут «Амур» (14 ноября), московского «Динамо» (16 ноября) и «Салават Юлаев» (18 ноября).

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Даррен Диц из "Барыса" признан лучшим защитником недели в КХЛ
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Аршавин обошел «звездных» одноклубников по полезности на поле
Разборки в Ванкувере: российская молодежка отомстила канадцам
На какой из российских клубов ставить в еврокубках
Российский нападающий Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
Раскрыт гарантированный гонорар Мейвезера за бой со звездой ММА
Гол и две передачи Ковальчука помогли выиграть «Лос-Анджелесу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь