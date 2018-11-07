Даррен Диц из «Барыса» признан лучшим защитником недели в КХЛ

Лучшим защитником стал Даррен Диц из «Барыса», в четырех матчах (в том числе трех гостевых) одержавший вместе с командой три победы и набравший в них пять (2+3) очков (лучший результат недели среди защитников). В матче против «Трактора» Диц отметился дублем. Канадский защитник не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), нанес 20 бросков по воротам и провел шесть силовых приемов.

— лучшим вратарем признан Василий Кошечкин («Металлург» Мг), в трех матчах одержавший три победы (в том числе одну на ноль). Кошечкин отразил 96,74% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,01.

— лучшим нападающим признан Денис Паршин («Торпедо»), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 6 (4+2) очков при показателе полезности (+2). Нападающий отметился дублями в поединках против «Северстали» и «Салавата Юлаева» (одна из шайб стала победной). Паршин набирал очки во всех матчах недели, нанес 12 бросков по воротам, заблокировал три броска соперников.