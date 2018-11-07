Взлет «Автомобилиста» и падение «Динамо». Главные итоги старта сезона КХЛ
Подводим итоги первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Подводим итоги первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Старт новосибирской «Сибири» — главный фильм ужасов первой части сезона КХЛ. 12 матчей подряд команда Владимира
Но та победа не явилась началом качественного скачка «Сибири». С 12 очками после 26 игр она занимает последнюю строчку сводной таблицы КХЛ. Похоже, в команде, еще недавно выходившей в финал Восточной конференции, настало время перемен. И вопрос здесь не в тренерском штабе. Отставка Юрзинова казалась, мягко говоря, странной. Нужен свежий взгляд на ситуацию в клубе, и вряд ли нынешней генменеджер Кирилл Фастовский при всем к нему уважении — тот человек, который может вдохнуть в «Сибирь» новую жизнь.
Несмотря на то, что СКА находится на 2-й строчке «Запада», в
Отсюда и не самые убедительные победы в матчах с соперниками, которых СКА по уровню мастерства превосходит с гигантским запасом. Как только попадается серьезный противник, армейцы и вовсе терпят одно поражение за другим: по два проигрыша «Салавату Юлаеву» и ЦСКА, домашние неудачи с «Авангардом» и «Локомотивом». Если никаких изменений в ближайшее время не произойдет, то возможный провал в
Как принято считать, отличительная особенность КХЛ — многочисленные перестановки на тренерских позициях по ходу сезона. Прошедшие два месяца не стали исключением. Уже четыре главных тренера лишились должностей. По слухам, в ближайшее время к ним может присоединиться и нынешний рулевой минского «Динамо» Горди Дуайер, чей клуб абсолютно по делу занимает последнюю позицию на «Западе».
Выше мы уже упомянули об отставке в «Сибири», которая стала первой в нынешнем сезоне. Следом оставил пост главный тренер «Трактора» Герман Титов. И здесь ситуация выглядит двояко. С одной стороны, команда уступила в 10 матчах из 16, демонстрируя ужасную игру. Поражения вроде 0:5 были нормальным делом. С другой стороны, нужно ли было вообще приглашать «Трактору» Титова? Это специалист, который за карьеру лишь раз, причем со скрипом, вывел команду в
Две другие отставки прогремели в столице России. В московском «Динамо» Владимира Воробьева сменил опытнейший Владимир Крикунов, причем первый остался в штабе. А вот «Спартак» совершил, пожалуй, самую странную тренерскую перестановку из всех четырех. Команда под руководством Вадима Епанчинцева уверенно находилась в зоне
Знаете, что общего между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо»? Нынешний главный тренер рижан Гиртс Анкипанс, который успел два года поработать в прежнем тренерском штабе автозаводцев. Набравшись опыта под крылом Петериса Скудры и потратив один сезон для освоения в роли главного, Анкипанс сколотил из среднего набора хоккеистов боеспособную команду, которая идет на 8-м месте на «Западе», — о таком в Риге могли лишь мечтать. А как раскрылся защитник Мэтью Майоне, ставший, пожалуй, главной сенсацией среди всех игроков нынешнего сезона! Сейчас он занимает с 27 (6+21) очками третье место в списке бомбардиров КХЛ.
С «Торпедо» ситуация идентичная. Новый главный тренер Дэвид Немировски, к чьему приглашению изначально относились скептически, смог создать в Нижнем Новгороде самое главное — команду. Где каждый знает, что и когда ему необходимо делать на площадке, да еще и бьется партнера, при этом показывая достаточно зрелищный хоккей. Сенсационная победа над СКА (4:3) в начале сезона была не просто волей случая, а днем рождения нового «Торпедо». Да, нижегородцам порой не хватает стабильности, и сейчас они скатились до седьмого места на «Востоке», но сомнений, что эта команда сумеет выйти в
«Задачу выхода в
Что же мы получили на выходе? После 26 игр в активе
Наравне с «Динамо» агрессивную трансферную кампанию провел омский «Авангард», который по всем известным причинам в этом сезоне проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. История с «Ареной Омск», как кажется, серьезно встряхнула нового президента клуба Максима Сушинского, и тот решил во что бы то ни стало принести праздник болельщикам. В конце мая главным тренером «Авангарда» был назначен небезызвестный в НХЛовских кругах Боб Хартли. Летом команду пополнили вратарь Игорь Бобков, молодые Вилле Покка и Денис Зернов, вернулись Сергей Широков и Карри Рямё (правда, последний получил серьезную травму в предсезонке). Главные бомбы взорвались в конце августа — начале сентября: Давид Дэарнэ, Максим Тальбо, Алексей Емелин, Коди Фрэнсон, Крис Верстиг — все они оказались в «Авангарде», и сомнений в чемпионских амбициях клуба не осталось.
За первый месяц регулярного чемпионата омский клуб потерпел лишь одно поражение — от «Металлурга» (0:1). Периодически «Авангард» громил соперников, периодически добивался успеха в равной борьбе, но самое главное — он набирал очки. И если бы не сумасшедший «Автомобилист», к октябрю «ястребы» были бы лучшими в КХЛ. Второй месяц получился не столь удачным. Поражений стало больше, игра менее яркой, Крис Верстиг и вовсе покинул клуб по настоянию жены и
Без сомнений, главная история первой части регулярного сезона КХЛ — екатеринбургский «Автомобилист». За 26 матчей уральский клуб потерпел лишь одно поражение. Команда штурмовала рекорд СКА по количеству побед подряд со старта сезона, но до заветной отметки «20» ей не хватило двух выигрышей. Несмотря на это, в сердцах болельщиков как клуба, так и всей лиги, «Автомобилист» стал и рекордсменом, и главным героем.
В чем секрет успеха? Ответ банален: во всем! Хорошее финансирование, качественное управление клубом, отличный состав. Но из «всего» нужно отдельно отметить одного человека — главного тренера Андрея Мартемьянова. Специалист, приглашенный в «Автомобилист» перед началом сезона, смог идеально изучить игроков, с которыми ему придется работать, и, вычленив все их недостатки, встроить в игру команды только лучшие качества. Позитивная атмосфера в клубе — тоже далеко не последняя причина успеха команды. Есть ощущение, что новый «Автомобилист» — это всерьез и надолго.
Андрей Менг