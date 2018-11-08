Градсовет одобрил «рост» ледовой «Арены» для СКА до 45 метров

Источник: РИА "Новости"

«Градсовет одобрил возможность повышения высотности. В соответствии с правилами землепользования и застройки все, что выше 40 метров, требует согласования отклонения. И Градостроительный совет одобрил практически единогласно возможность повышения здесь высоты в рамках ПЗЗ», — рассказал Григорьев.

Членам градостроительного совета, которые накануне обсуждали эскизный проект ледовой арены на месте СКК «Петербургский», предстояло проголосовать по двум вопросам: высоте и архитектурному облику спорткомплекса. Высота представленного проекта «Арены» составляет 45 метров и всего на 5 метров превышает старое здание.

Самая большая интрига касается результатов голосования членов совета по предложенному проектной организацией «Лайфкволити эволюшн» архитектурному решению дворца спорта. На прошедшем заседании градостроители отозвались о проекте критически и высказали предложения вернуться к идее реставрации существующего СКК или же перенести строительство новой ледовой арены на другое место.