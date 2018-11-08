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15:33 (мск), источник: Фонтанка

Градсовет одобрил «рост» ледовой «Арены» для СКА до 45 метров

Градостроительный совет согласовал возможность отклонения от установленной планки в 40 метров на месте предполагаемого строительства спорткомплекса к чемпионату мира по хоккею. Об этом 8 ноября «Фонтанке» рассказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев.

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Источник: РИА "Новости"

«Градсовет одобрил возможность повышения высотности. В соответствии с правилами землепользования и застройки все, что выше 40 метров, требует согласования отклонения. И Градостроительный совет одобрил практически единогласно возможность повышения здесь высоты в рамках ПЗЗ», — рассказал Григорьев.

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Членам градостроительного совета, которые накануне обсуждали эскизный проект ледовой арены на месте СКК «Петербургский», предстояло проголосовать по двум вопросам: высоте и архитектурному облику спорткомплекса. Высота представленного проекта «Арены» составляет 45 метров и всего на 5 метров превышает старое здание.

Самая большая интрига касается результатов голосования членов совета по предложенному проектной организацией «Лайфкволити эволюшн» архитектурному решению дворца спорта. На прошедшем заседании градостроители отозвались о проекте критически и высказали предложения вернуться к идее реставрации существующего СКК или же перенести строительство новой ледовой арены на другое место.

В 2023 году Петербург примет чемпионат мира по хоккею. На последнем Международном экономическом форуме Смольный и президент ХК СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о масштабной реконструкции спорткомплекса «Петербургский». Бизнесмен хочет создать самую большую ледовую арену в мире. Предполагается, что именно на ней состоятся матчи ЧМ.

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