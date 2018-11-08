Гол Кадейкина возглавил десятку лучших шайб КХЛ в октябре
Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала десять самый красивых заброшенных шайб октября.
Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала десять самый красивых заброшенных шайб октября.
Возглавила десятку потрясающая шайба нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина.
Авторы лучших голов месяца:
Расмуссен и Пакаринен («Металлург»)
Илья Михеев («Авангард»)
Миро Аалтонен («Витязь»)
Вирта и Таффе («Слован»)
Григоренко и Капризов (ЦСКА)
Марсель Шолохов («Трактор»)
Мозякин и Вольски («Металлург»)
бригада большинства («Куньлунь»)
Эрик О’Делл (ХК «Сочи»)
Александр Кадейкин (Салават Юлаев).