Гол Кадейкина возглавил десятку лучших шайб КХЛ в октябре

Возглавила десятку потрясающая шайба нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина.



Авторы лучших голов месяца:



Расмуссен и Пакаринен («Металлург»)

Илья Михеев («Авангард»)

Миро Аалтонен («Витязь»)

Вирта и Таффе («Слован»)

Григоренко и Капризов (ЦСКА)

Марсель Шолохов («Трактор»)

Мозякин и Вольски («Металлург»)

бригада большинства («Куньлунь»)

Эрик О’Делл (ХК «Сочи»)

Александр Кадейкин (Салават Юлаев).