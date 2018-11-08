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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Кадейкина возглавил десятку лучших шайб КХЛ в октябре

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте выбрала десять самый красивых заброшенных шайб октября.

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Источник: РИА "Новости"

Возглавила десятку потрясающая шайба нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина.

Авторы лучших голов месяца:

Расмуссен и Пакаринен («Металлург»)
Илья Михеев («Авангард»)
Миро Аалтонен («Витязь»)
Вирта и Таффе («Слован»)
Григоренко и Капризов (ЦСКА)
Марсель Шолохов («Трактор»)
Мозякин и Вольски («Металлург»)
бригада большинства («Куньлунь»)
Эрик О’Делл (ХК «Сочи»)
Александр Кадейкин (Салават Юлаев).

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Салават Юлаев
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