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14:59 (мск), источник: ТАСС

КХЛ согласовала проведение матча СКА — ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург»

ТАСС, 8 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) согласовала проведение встречи регулярного чемпионата между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА на домашней арене футбольного клуба «Зенит» «Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 22 декабря.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 17, 22.12.2018, 17:00
СКА
-ЦСКА-

«Хоккейный праздник будет приурочен к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, — говорится в сообщении. — Оба армейских клуба были в числе его участников. КХЛ приняла решение о проведении матча при условии соблюдения всех требований регламента».

Кроме того, 16 декабря стадион «Санкт-Петербург» примет матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии. На официальном сайте СКА сообщается, что вместимость арены на обоих матчах составит 70 тыс. зрителей, а стоимость билетов — от 300 до 1800 рублей.

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге был открыт 31 марта 2017 года. Арена является домашним стадионом футбольного клуба «Зенит», она принимала матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира.

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