КХЛ согласовала проведение матча СКА — ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург»
ТАСС, 8 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) согласовала проведение встречи регулярного чемпионата между
ТАСС, 8 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) согласовала проведение встречи регулярного чемпионата между
Встреча состоится 22 декабря.
«Хоккейный праздник будет приурочен к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, — говорится в сообщении. — Оба армейских клуба были в числе его участников. КХЛ приняла решение о проведении матча при условии соблюдения всех требований регламента».
Кроме того, 16 декабря стадион «Санкт-Петербург» примет матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии. На официальном сайте СКА сообщается, что вместимость арены на обоих матчах составит 70 тыс. зрителей, а стоимость билетов — от 300 до 1800 рублей.
Стадион на Крестовском острове в