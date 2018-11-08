КХЛ согласовала проведение матча СКА — ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург»

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 22 декабря.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 17, 22.12.2018, 17:00 СКА - ЦСКА -

«Хоккейный праздник будет приурочен к 72-й годовщине начала первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, — говорится в сообщении. — Оба армейских клуба были в числе его участников. КХЛ приняла решение о проведении матча при условии соблюдения всех требований регламента».

Кроме того, 16 декабря стадион «Санкт-Петербург» примет матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии. На официальном сайте СКА сообщается, что вместимость арены на обоих матчах составит 70 тыс. зрителей, а стоимость билетов — от 300 до 1800 рублей.