«Динамо» переоценили, СКА никто не боится. Итоги первой трети сезона. Запад

Источник: РИА "Новости"

В чемпионате КХЛ команды сыграли уже больше трети матчей регулярного сезона, самое время подвести промежуточные итоги. Перед стартом турнира мы делали прогнозы на выступление каждого клуба и теперь сравниваем ожидание и реальность. Начинаем с Западной конференции.

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12. «Динамо» (Минск), 25 игр, 12 очков

Что ожидали: прозябания на дне турнирной таблицы, пропасть в уровне легионеров и белорусских игроков, продолжающейся неразберихи в рядах хоккейных чиновников страны.

Что получили: прогнозы на выступление «Динамо» оказались вполне точными, клуб влачит в этом сезоне жалкое существование и сейчас замыкает таблицу Запада. Надежды на легионеров оправдались лишь частично: Юнас Энрот не так надёжен, как в прошлом сезоне, Патрик Уиркош растворился, Бо Беннетт и вовсе уехал после пяти матчей. Один лишь Теэму Пулккинен тащит минчан, но его усилий хватает лишь на редкие победы, незаметные в череде бесконечных поражений.

В остальном состав у минчан, конечно, далеко не самый сильный, но не покидает ощущение, что другой тренер смог бы что-нибудь выжать и из такого материала. Горди Дуайер же второй год подряд доказывает, что он не подходит для команд с амбициями. Отставка канадца давно напрашивается, но Дуайера пока не трогают. Видимо, чтобы принять серьёзное решение, нужен посыл от главного человека в стране, но, похоже, Александр Лукашенко уже и сам устал критиковать несчастный белорусский хоккей.

11. «Северсталь», 26 игр, 17 очков

Что ожидали: отчаянную борьбу Александра Гулявцева и хоккеистов за право остаться в КХЛ, разногласий между командой и руководством, которое, кажется, не сильно горит желанием оставить «Северсталь» на высшем уровне российского хоккея, непопадания в плей-офф из-за ухода лидеров и слабого комплектования.

Что получили: после того как «Северсталь» летом покинули игроки, на которых держалось абсолютно всё в прошлом сезоне, а замены им не нашли, можно было предположить, что череповчанам ничего не светит в этом чемпионате.

Разговоры об улучшении прошлогоднего результата, которые вёл директор «Северстали» Алексей Кознев вряд ли кем-то воспринимались всерьёз. Повторный выход в плей-офф был бы настоящим чудом.

Александр Гулявцев и его хоккеисты, конечно, борются, иногда проявляют характер, но без мастерства далеко не уедешь. Тут ещё и травмы подкосили «Северсталь». В результате команда осталась практически без забивных нападающих, в обороне также сияют дыры. К сожалению, всё идёт к тому, что в КХЛ череповчане доигрывают последний сезон.

10. «Слован», 27 игр, 20 очков

Что ожидали: проблем с финансированием, слабой мотивации игроков, бессмысленного существования на последнем месте Запада.

Что получили: о денежных затруднениях братиславцев в нынешнем сезоне пока не слышно, возможно, это пока и помогает «Словану» держать в пределах видимости зону плей-офф.

Не так давно словацкий клуб даже выдал победную серию из пяти матчей, и подумалось, что зря братиславцев считали перед сезоном лишёнными мотивации поставщиками очков для соперников.

Но затем случилась Вена и 0:16 по сумме двух безвольных матчей. Пожалуй, это и было настоящее лицо «Слована», и во второй половине сезона они скорее упадут ниже в таблице, чем реально поборются за плей-офф.

9. «Динамо» (Москва), 26 игр, 21 очко

Что ожидали: существенного прорыва после мощной летней селекции и возвращения в клуб Валерия Шанцева, попадания как минимум в топ-5 Запада и навязывания равной борьбы СКА и ЦСКА, проблем из-за неуверенности главного тренера Владимира Воробьёва и его разногласий с помощником Андреем Николишиным.

Что получили: бело-голубые летом заставили много говорить о себе, казалось, что Валерий Шанцев в первом же сезоне после своего возвращения в клуб сможет создать команду, которая реально будет конкурировать с признанными западными фаворитами. При этом странным казалось решение оставить у руля мягкого и неуверенного в себе Владимира Воробьёва, с которым в прошлом сезоне «динамовцы» впервые в истории КХЛ не попали в плей-офф. Где тонко, там и рвётся. Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв стабильно набирали очки, но командной игры у «Динамо» не было, какое-то время клуб даже шёл на предпоследнем месте конференции.

Смена Воробьёва на Крикунова чуть улучшила ситуацию, сейчас бело-голубые уже подбираются к зоне плей-офф. Но при этом «Динамо» по-прежнему нестабильно, и о летних амбициях пришлось забыть. Не пролететь бы мимо кубковой весны второй раз подряд.

8. «Динамо» (Рига), 24 игры, 23 очка

Что ожидали: привычного в последнее время пребывания внизу таблицы конференции, прогрессирующей потери интереса к команде в Латвии, проблем из-за совмещения Гиртсом Анкипансом двух важнейших, но разноплановых постов — главный тренер и генеральный менеджер.

Что получили: рижане в последние годы существенно сдали, клуб превратился в аутсайдера Западной конференции, и это повлекло снижение интереса к команде, трибуны в Риге перестали заполняться. На этом фоне приятным откровением стала игра «Динамо» на старте чемпионата, когда латвийский клуб шёл в первой пятёрке Запада.

Конечно, ключевую роль в таком прорыве сыграли Линус Виделль и Мэттью Майоне, на которых перед сезоном никто не ставил, а они показывают просто фантастический хоккей.

С течением времени результаты рижан ухудшились, усилий двух человек явно не хватало для стабильного выступления. Но об унынии последних лет в Риге речи не идёт, команда Гиртса Анкипанса вполне способна зацепиться за плей-офф.

7. «Витязь», 26 игр, 23 очка

Что ожидали: повторения позапрошлогоднего результата (выхода в плей-офф), яркой игры легионеров во главе с вернувшимся в Подольск Миро Аалтоненом, проблем из-за ухода Максима Афиногенова, заменить которого Александру Сёмину будет не под силу.

Что получили: нынешний «Витязь» пока действительно выдерживает сравнения с самим собой образца позапрошлого сезона.

Валерию Белову удаётся вести команду в зоне плей-офф и иногда одерживать крутые победы, но общей стабильности подольчанам не хватает. Также, как и два года назад, хорош Миро Аалтонен, настоящий лидер подмосковного клуба, в этот раз его помощниками выступают Войтех Мозик и Марек Гривик, недавно покинувший список травмированных.

А вот лидерских качеств Максима Афиногенова «Витязю» не хватает. Александр Сёмин набирает очки и даже идёт вторым бомбардиром клуба, но ему явно недостаёт харизмы Безумного Макса.

6. ХК «Сочи», 27 игр, 27 очков

Что ожидали: стабильного места во втором эшелоне кубковой восьмёрки, тренерского прогресса Сергея Зубова, перебоев с финансированием, слабой игры вратарей, в частности, Константина Барулина.

Что получили: южане пока выступают в этом сезоне согласно всем ожиданиям. Место в середине таблицы Запада, чередование провальных и достойных матчей, неплохое выступление на домашнем льду. Сергей Зубов снова доказывает, что хорошо умеет вести свою команду по длинной дистанции турнира, и вряд ли «леопарды» останутся в нынешнем сезоне без плей-офф.

Что касается подводных камней сочинцев, то пока у команды нет особых проблем. Ничего не слышно о финансовых задолженностях перед игроками, а вратарская бригада выглядит нормально. Правда, в большей степени это касается Дмитрия Шикина, а вот Константин Барулин действительно сдаёт с каждым годом.

5. «Спартак», 26 игр, 28 очков

Что ожидали: выхода на новый уровень после отличного летнего усиления, попадания в плей-офф, как само собой разумеющегося события, прогресса главного тренера Вадима Епанчинцева, возвращения на тренерскую скамейку Алексея Жамнова, отсутствия должной мотивации у новых лидеров, многих из которых вполне справедливо называют «сбитыми лётчиками».

Что получили: «Спартак» действительно выступает лучше и ярче, чем в прошлые годы, промежуточное пятое место Запада сразу под топ-клубами тому доказательство. Но происходит всё это с красно-белыми уже не под руководством Вадима Епанчинцева, и это главная неожиданность сезона. Тренера уволили скорее не из-за текущих результатов «Спартака» (длительных серий поражений у команды не было), а потому что с Епанчинцевым руководство красно-белых не видело перспектив.

В результате Алексей Жамнов, как и ожидалось, встал на тренерскую скамейку, но на этот раз в роли главного тренера.

Под его руководством «Спартак» как раз и выдал отличный отрезок перед паузой, и в оставшихся играх сезона команда должна сосредоточиться на сохранении пятой позиции в конференции. Выше подняться вряд ли удастся, а встреча в первом раунде с условным «Локомотивом» не выглядит для красно-белых безвыигрышным вариантом.

4. «Локомотив», 26 игр, 34 очка

Что ожидали: «загонов» от Дмитрия Квартальнова, недопонимания между тренером и руководством, прорыва многочисленной ярославской молодёжи, уверенного попадания в топ-4 Запада.

Что получили: Дмитрий Квартальнов сумел оставить все свои противоречия с руководством в межсезонье, и в регулярном чемпионате «Локомотив» выглядит здорово, учитывая средний возраст ярославской команды — 23,88 года.

Конечно, стабильности молодёжи «Локомотива» не хватает и команда иногда терпит необъяснимые поражения, но «детский сад» железнодорожников разбавлен несколькими опытными хоккеистами, и Брэндон Козун, Андрей Локтионов, Егор Аверин помогают «Локомотиву» уверенно держаться в первой четвёрке Запада.

Ярославцы, скорее всего, и финишируют на этой позиции, но попасть даже в финал конференции нынешнему «Локомотиву» будет невероятно тяжело.

3. «Йокерит», 25 игр, 37 очков

Что ожидали: стабильного места в первой четвёрке команд лиги, крутой игры от прежних и новых лидеров, проблем из-за неопытности Лаури Марьямяки, не впечатлившегопо работе со сборной Финляндии.

Что получили: совершенно точно «Йокерит» не стал хуже после того, как Лаури Марьямяки сменил Юкку Ялонена на посту главного тренера «шутов». В большинстве своих матчей финны выглядят размашисто и уверенно, подбор игроков в нападении это позволяет.

Но в то же время «Йокерит» пока совершенно беспомощен против лидеров нынешнего сезона. В пяти матчах со СКА, ЦСКА и «Автомобилистом» «шуты» заработали лишь одно очко, и это позволяет сделать вывод о перспективах команды в сезоне. Третье место «шутов» на Западе заслуженно и не вызывает сомнений, но на большее ни в «регулярке», ни в плей-офф «Йокериту» рассчитывать не стоит.

2. СКА, 25 игр, 39 очков

Что ожидали: уверенного и беззаботного шага по дистанции «регулярки», многочисленных побед, тепличных условий для очень сильного тренерского штаба, мощной ротации состава, проявления лидерских качеств Павла Дацюка и Никиты Гусева.

Что получили: летом много говорилось о перестройке в СКА, и, пожалуй, этот процесс не проходит для питерцев бесследно.

Да, это по-прежнему мощнейшая команда, побеждающая в абсолютном большинстве матчей, но СКА уже никто по-настоящему не боится. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли не один матч другим топ-клубам, а главный конкурент ЦСКА уже нанёс питерцам два поражения.

Не самыми приятными хлопотами для Ильи Воробьёва становится и непомерно раздутый состав. Постоянное тасование игроков не улучшает их моральное состояние, и много талантливых хоккеистов, собранных сейчас в Санкт-Петербурге, рискуют закиснуть в условиях ограниченного игрового времени и периодического протирания скамейки.

1. ЦСКА, 25 игр, 42 очка

Что ожидали: того же, что и от СКА, но также проблем из-за прямолинейного хоккея, к которому все привыкли.

Что получили: на старте сезона могло сложиться ощущение, что Игорь Никитин действительно упёрся в стену своей прямолинейной тактики, и с ЦСКА уже все научились играть. Но это были лишь небольшие временные трудности, с которыми «армейцы» справились очень быстро, и, начиная с середины сентября, набрали просто сумасшедший ход, апогеем которого стали две увереннейшие победы перед паузой на Евротур над конкурентами «Йокеритом» и СКА.

Всего за последние 19 матчей ЦСКА проиграл лишь раз — может, другие команды действительно разгадали стиль «армейцев», но противостоять ему пока явно не научились.

Подопечные Никитина смотрятся очень мощно, и именно они сейчас главный фаворит Кубка Гагарина от Западной конференции.