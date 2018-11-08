«Динамо» переоценили, СКА никто не боится. Итоги первой трети сезона. Запад
Но разбавить «армейскую» гегемонию в конференции
Но разбавить «армейскую» гегемонию в конференции
В чемпионате КХЛ команды сыграли уже больше трети матчей регулярного сезона, самое время подвести промежуточные итоги. Перед стартом турнира мы делали прогнозы на выступление каждого клуба и теперь сравниваем ожидание и реальность. Начинаем с Западной конференции.
12. «Динамо» (Минск), 25 игр, 12 очков
Что ожидали: прозябания на дне турнирной таблицы, пропасть в уровне легионеров и белорусских игроков, продолжающейся неразберихи в рядах хоккейных чиновников страны.
Что получили: прогнозы на выступление «Динамо» оказались вполне точными, клуб влачит в этом сезоне жалкое существование и сейчас замыкает таблицу Запада. Надежды на легионеров оправдались лишь частично: Юнас Энрот не так надёжен, как в прошлом сезоне, Патрик Уиркош растворился, Бо Беннетт и вовсе уехал после пяти матчей. Один лишь Теэму Пулккинен тащит минчан, но его усилий хватает лишь на редкие победы, незаметные в череде бесконечных поражений.
В остальном состав у минчан, конечно, далеко не самый сильный, но не покидает ощущение, что другой тренер смог бы
11. «Северсталь», 26 игр, 17 очков
Что ожидали: отчаянную борьбу Александра Гулявцева и хоккеистов за право остаться в КХЛ, разногласий между командой и руководством, которое, кажется, не сильно горит желанием оставить «Северсталь» на высшем уровне российского хоккея, непопадания в
Что получили: после того как «Северсталь» летом покинули игроки, на которых держалось абсолютно всё в прошлом сезоне, а замены им не нашли, можно было предположить, что череповчанам ничего не светит в этом чемпионате.
Александр Гулявцев и его хоккеисты, конечно, борются, иногда проявляют характер, но без мастерства далеко не уедешь. Тут ещё и травмы подкосили «Северсталь». В результате команда осталась практически без забивных нападающих, в обороне также сияют дыры. К сожалению, всё идёт к тому, что в КХЛ череповчане доигрывают последний сезон.
10. «Слован», 27 игр, 20 очков
Что ожидали: проблем с финансированием, слабой мотивации игроков, бессмысленного существования на последнем месте Запада.
Что получили: о денежных затруднениях братиславцев в нынешнем сезоне пока не слышно, возможно, это пока и помогает «Словану» держать в пределах видимости зону
Но затем случилась Вена и 0:16 по сумме двух безвольных матчей. Пожалуй, это и было настоящее лицо «Слована», и во второй половине сезона они скорее упадут ниже в таблице, чем реально поборются за
9. «Динамо» (Москва), 26 игр, 21 очко
Что ожидали: существенного прорыва после мощной летней селекции и возвращения в клуб Валерия Шанцева, попадания как минимум в топ-5 Запада и навязывания равной борьбы СКА и ЦСКА, проблем
Что получили:
Смена Воробьёва на Крикунова чуть улучшила ситуацию, сейчас
8. «Динамо» (Рига), 24 игры, 23 очка
Что ожидали: привычного в последнее время пребывания внизу таблицы конференции, прогрессирующей потери интереса к команде в Латвии, проблем
Что получили: рижане в последние годы существенно сдали, клуб превратился в аутсайдера Западной конференции, и это повлекло снижение интереса к команде, трибуны в Риге перестали заполняться. На этом фоне приятным откровением стала игра «Динамо» на старте чемпионата, когда латвийский клуб шёл в первой пятёрке Запада.
С течением времени результаты рижан ухудшились, усилий двух человек явно не хватало для стабильного выступления. Но об унынии последних лет в Риге речи не идёт, команда Гиртса Анкипанса вполне способна зацепиться за
7. «Витязь», 26 игр, 23 очка
Что ожидали: повторения позапрошлогоднего результата (выхода в плей-офф), яркой игры легионеров во главе с вернувшимся в Подольск Миро Аалтоненом, проблем
Что получили: нынешний «Витязь» пока действительно выдерживает сравнения с самим собой образца позапрошлого сезона.
А вот лидерских качеств Максима Афиногенова «Витязю» не хватает. Александр Сёмин набирает очки и даже идёт вторым бомбардиром клуба, но ему явно недостаёт харизмы Безумного Макса.
6. ХК «Сочи», 27 игр, 27 очков
Что ожидали: стабильного места во втором эшелоне кубковой восьмёрки, тренерского прогресса Сергея Зубова, перебоев с финансированием, слабой игры вратарей, в частности, Константина Барулина.
Что получили: южане пока выступают в этом сезоне согласно всем ожиданиям. Место в середине таблицы Запада, чередование провальных и достойных матчей, неплохое выступление на домашнем льду. Сергей Зубов снова доказывает, что хорошо умеет вести свою команду по длинной дистанции турнира, и вряд ли «леопарды» останутся в нынешнем сезоне без
Что касается подводных камней сочинцев, то пока у команды нет особых проблем. Ничего не слышно о финансовых задолженностях перед игроками, а вратарская бригада выглядит нормально. Правда, в большей степени это касается Дмитрия Шикина, а вот Константин Барулин действительно сдаёт с каждым годом.
5. «Спартак», 26 игр, 28 очков
Что ожидали: выхода на новый уровень после отличного летнего усиления, попадания в
Что получили: «Спартак» действительно выступает лучше и ярче, чем в прошлые годы, промежуточное пятое место Запада сразу под
В результате Алексей Жамнов, как и ожидалось, встал на тренерскую скамейку, но на этот раз в роли главного тренера.
4. «Локомотив», 26 игр, 34 очка
Что ожидали: «загонов» от Дмитрия Квартальнова, недопонимания между тренером и руководством, прорыва многочисленной ярославской молодёжи, уверенного попадания в топ-4 Запада.
Что получили: Дмитрий Квартальнов сумел оставить все свои противоречия с руководством в межсезонье, и в регулярном чемпионате «Локомотив» выглядит здорово, учитывая средний возраст ярославской команды — 23,88 года.
Ярославцы, скорее всего, и финишируют на этой позиции, но попасть даже в финал конференции нынешнему «Локомотиву» будет невероятно тяжело.
3. «Йокерит», 25 игр, 37 очков
Что ожидали: стабильного места в первой четвёрке команд лиги, крутой игры от прежних и новых лидеров, проблем
Что получили: совершенно точно «Йокерит» не стал хуже после того, как Лаури Марьямяки сменил Юкку Ялонена на посту главного тренера «шутов». В большинстве своих матчей финны выглядят размашисто и уверенно, подбор игроков в нападении это позволяет.
Но в то же время «Йокерит» пока совершенно беспомощен против лидеров нынешнего сезона. В пяти матчах со СКА, ЦСКА и «Автомобилистом» «шуты» заработали лишь одно очко, и это позволяет сделать вывод о перспективах команды в сезоне. Третье место «шутов» на Западе заслуженно и не вызывает сомнений, но на большее ни в «регулярке», ни в
2. СКА, 25 игр, 39 очков
Что ожидали: уверенного и беззаботного шага по дистанции «регулярки», многочисленных побед, тепличных условий для очень сильного тренерского штаба, мощной ротации состава, проявления лидерских качеств Павла Дацюка и Никиты Гусева.
Что получили: летом много говорилось о перестройке в СКА, и, пожалуй, этот процесс не проходит для питерцев бесследно.
Не самыми приятными хлопотами для Ильи Воробьёва становится и непомерно раздутый состав. Постоянное тасование игроков не улучшает их моральное состояние, и много талантливых хоккеистов, собранных сейчас в
1. ЦСКА, 25 игр, 42 очка
Что ожидали: того же, что и от СКА, но также проблем
Что получили: на старте сезона могло сложиться ощущение, что Игорь Никитин действительно упёрся в стену своей прямолинейной тактики, и с ЦСКА уже все научились играть. Но это были лишь небольшие временные трудности, с которыми «армейцы» справились очень быстро, и, начиная с середины сентября, набрали просто сумасшедший ход, апогеем которого стали две увереннейшие победы перед паузой на Евротур над конкурентами «Йокеритом» и СКА.
Подопечные Никитина смотрятся очень мощно, и именно они сейчас главный фаворит Кубка Гагарина от Западной конференции.
Лев Лукин