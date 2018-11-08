«Автомобилист»: На наш клуб ведется спланированная информационная атака

Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» опубликовал обращение к болельщикам в связи с публикацией данных о зарплатах игроков.

«Подошла к концу первая часть регулярного чемпионата КХЛ-2018/19. Впервые за многолетнюю историю хоккея в Екатеринбурге наша команда встречает осеннюю паузу в чемпионате на первом месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги! Мы благодарны за поддержку, которую получаем от вас на каждом домашнем и гостевом матче нашей команды!

Одновременно с этим с возмущением отмечаем, что в последние дни резко увеличилось не имеющее ничего общего со спортом давление на хоккейный клуб Автомобилист, на наш клуб в эти дни ведется спланированная информационная атака. Мы являемся свидетелями целой серии предвзятых материалов, вполне возможно носящих заказной характер.

В данный момент юридическая служба Автомобилиста занимается оценкой возможного ущерба нашему клубу и его игрокам вследствие данной серии публикаций, мы оставляем за собой право обращения в дисциплинарные органы лиги и в государственные судебные органы в случае установления фактов ущерба.

Мы требуем от всех участников хоккейного процесса в Континентальной хоккейной лиге, включая аккредитованные в КХЛ средства массовой информации, уважительно относиться к нашему клубу и его игрокам, руководствоваться в своей деятельности нормами регламента и элементарной человеческой этики", — говорится в заявлении клуба.