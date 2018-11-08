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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» или СКА? Почему команда Скабелки — самая продуктивная в КХЛ по играм на выезде

Казахстанский клуб «Барыс» догнал питерский СКА по количеству забитых голов на выезде, но по проценту реализации команде из Астаны в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) равных нет. Подробности в материале корреспондента Vesti.kz.

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Команда Андрея Скабелки примерно с одинаковой успешностью играет дома и на выезде, если взглянуть на набранные очки (20 и 17), но на «Барыс Арене» столичный клуб брал очки во всех проведенных играх, а на выезде трижды оставался без баллов.

Но в гостях «Барыс» более продуктивен в реализации моментов. Если дома команда из Астаны бросила 394 раза и забила 39 голов (9,9 процента), то на выезде подопечные Скабелки отличились на семь раз больше после 338 попыток.

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ТОП-5 команд по голам на своем льду

1. «Йокерит» — 55 голов (383 броска)
2. «Торпедо» — 54 гола (524)
3. «Автомобилист» — 46 голов (440)
4. «Авангард» — 45 голов (468)
5. «Металлург» — 44 гола (513)

7. «Барыс» — 39 голов (394).

ТОП-5 команд по реализации на своем льду

1. «Йокерит» — 14,36 процента (55 голов после 383 бросков)
2. «Салават Юлаев» — 11,52 (41 и 356)
3. «Автомобилист» — 10,45 (46 и 440)
4. «Торпедо» — 10,31 (54 и 524)
5. «Адмирал» — 10,31 (27 и 262)

9. «Барыс» — 9,9 (39 и 394).

Иные места у столичного клуба по игре на выезде. Начнем с того, что «Барыс» вместе со СКА забил больше всех в Лиге — по 46 шайб. Но затратил на это меньшее количество бросков.

ТОП-5 команд по голам на гостевом льду

1−2. «Барыс» — 46 голов (338 бросков)
СКА — 46 голов (378)
3−4. «Автомобилист» — 44 гола (326)
ЦСКА — 44 гола (422)
5−6. «Ак Барс» — 36 голов (442)
«Авангард» — 36 голов (443).

ТОП-5 команд по реализации бросков на гостевом льду

1. «Барыс» — 13,61 процента (46 голов после 338 бросков)
2. «Автомобилист» — 13,5 (44 и 326)
3. СКА — 12,17 (46 и 378)
4. ЦСКА — 10,43 (44 и 422)
5. «Салават Юлаев» — 9,66 (31 и 321).

По общему показателю реализации казахстанский клуб тоже в группе лидеров — впереди только «Автомобилист» и «Йокерит».

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ТОП-5 команд по проценту реализации бросков

1. «Автомобилист» — 11,75 процента (90 голов после 766 бросков)
2. «Йокерит» — 11,69 (88 и 753)
3. «Барыс» — 11,61 (85 и 732)
4. «Салават Юлаев» — 10,64 (72 и 677)
5. ЦСКА — 10,19 (77 и 756).

Добавим, что сейчас в Континентальной хоккейной лиге перерыв — игры возобновятся 12 ноября. В этот день «Барыс» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске, а потом проведет три матча на своем льду. Подопечные Андрея Скабелки на «Барыс Арене» примут «Амур» (14 ноября), московское «Динамо» (16 ноября) и «Салават Юлаев» (18 ноября).

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