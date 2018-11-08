«Автомобилист», пора играть по-взрослому!

Источник: Спорт-Экспресс

В среду «Спорт-Экспресс» опубликовал зарплаты 22 самых высокооплачиваемых хоккеистов (по сути, основного состава) лидера КХЛ — «Автомобилиста». Это произошло впервые в истории лиги: ранее в официальных и неофициальных источниках появлялись рейтинги самых дорогих звезд всего чемпионата и данные о бюджетах команд без указания конкретных сумм, которые получают отдельные игроки. Но полной «платежки» конкретного клуба — ранее не было никогда.

Сегодня «Автомобилист» на своем официальном сайте заявил о недостоверности наших данных и выразил недовольство опубликованными «СЭ» материалами. Мы не можем оставить обращение клуба из Екатеринбурга без ответа.

Наше издание категорически отвергает обвинения в написании «предвзятых материалов, вполне возможно носящих заказной характер» и «информационной атаке» на «Автомобилист». «СЭ» занимает абсолютно нейтральную позицию по отношению ко всем клубам КХЛ.

Никогда ранее в истории лиги «Автомобилист» не играл так круто и зрелищно, как в этом сезоне. Никогда ранее он не побеждал в 25 матчах из 26 и не шел лидером турнира. Руководству клуба необходимо понять, что чем лучше вы выступаете, тем больше вы интересны публике не только из родного города, но и российским болельщикам в федеральном масштабе. Интересны во всех плоскостях: ваши жизненные истории, ваши интервью, ваша тактика. Неслучайно в этом чемпионате «СЭ» уделял куда большее внимание «Автомобилисту», чем когда-либо.

С момента старта чемпионата мы опубликовали большое и единственное в крупных спортивных СМИ интервью с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Наш журналист Игорь Еронко сделал подробный разбор тактики «Автомобилиста». И ни один из этих материалов, ни какой-либо другой из написанных нами про уральский клуб за последние пару месяцев не носил даже малейший негативный оттенок.

Но мы не можем ограничиваться внешним и не писать про внутреннее. Ранее мы неоднократно публиковали зарплаты отдельных хоккеистов разных команд КХЛ: СКА, ЦСКА, «Металлурга» и многих других. Сейчас, зная об огромном интересе болельщиков к этой теме, пошли дальше и рассказали о финансовой политике целого клуба.

Почему это именно «Автомобилист»? По самым очевидным причинам — лидерство, статус главного открытия сезона, восемь очков отрыва от ЦСКА и 25 (это число можно повторять бесконечно) побед в 26 матчах. Команда из Екатеринбурга сейчас интереснее многих. И если клуб хочет на регулярной основе стать одним из лидеров КХЛ, то необходимо привыкать и к серьезному вниманию аудитории, и к определенному давлению прессы. С сильных всегда спрос особый. Спросите у СКА и ЦСКА.

Безусловно, работать в таких условиях непросто. Но уральцам придется этому учиться. Потому что в современном мире правильно себя позиционировать почти также важно, как и хорошо играть в хоккей.

«Автомобилист» — первый, но совсем не последний. В наших планах рассказать о зарплатах других топ-клубов, и мы верим, что их реакция на наши инсайды будет более спокойной.

Итальянская La Gazzetta dello Sport каждый год перед стартом футбольного сезона публикует зарплаты абсолютно всех игроков основных составов команд Серии А. Это не «информационные атаки» — это стандартные журналистские инсайды, которые являются частью нашей профессии.

Много лет мы говорим, рассуждаем и мечтаем о том, чтобы наша лига приблизилась к НХЛ. Но это «приближение» — не только повышение уровня хоккея, улучшение трансляций и инфрастуктуры.

Любая топовая профессиональная североамериканская лига, и НХЛ не исключение, следует принципу прозрачности. Все данные о зарплатах хоккеистов находятся в открытом доступе, а если вам нужны какие-то дополнительные подробности контрактов, их предоставят по запросу в клубе. Обычно, правда, этого не требуется — благодаря нашим коллегам из-за океана все детали становятся достоянием общественности в течение нескольких минут.

КХЛ давно пора пойти таким же путем. Тогда не только прекратятся разговоры о недостоверности данных и информационных атаках, но и будет меньше теневых явлений, которые негативно сказываются на репутации всего нашего спорта.