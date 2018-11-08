«Автомобилист», пора играть по-взрослому!
Наш материал о зарплатах лидера КХЛ вызвал у уральского клуба негативную реакцию.
Наш материал о зарплатах лидера КХЛ вызвал у уральского клуба негативную реакцию.
В среду «Спорт-Экспресс» опубликовал зарплаты 22 самых высокооплачиваемых хоккеистов (по сути, основного состава) лидера КХЛ — «Автомобилиста». Это произошло впервые в истории лиги: ранее в официальных и неофициальных источниках появлялись рейтинги самых дорогих звезд всего чемпионата и данные о бюджетах команд без указания конкретных сумм, которые получают отдельные игроки. Но полной «платежки» конкретного клуба — ранее не было никогда.
Сегодня «Автомобилист» на своем официальном сайте заявил о недостоверности наших данных и выразил недовольство опубликованными «СЭ» материалами. Мы не можем оставить обращение клуба из Екатеринбурга без ответа.
Наше издание категорически отвергает обвинения в написании «предвзятых материалов, вполне возможно носящих заказной характер» и «информационной атаке» на «Автомобилист». «СЭ» занимает абсолютно нейтральную позицию по отношению ко всем клубам КХЛ.
Никогда ранее в истории лиги «Автомобилист» не играл так круто и зрелищно, как в этом сезоне. Никогда ранее он не побеждал в 25 матчах из 26 и не шел лидером турнира. Руководству клуба необходимо понять, что чем лучше вы выступаете, тем больше вы интересны публике не только из родного города, но и российским болельщикам в федеральном масштабе. Интересны во всех плоскостях: ваши жизненные истории, ваши интервью, ваша тактика. Неслучайно в этом чемпионате «СЭ» уделял куда большее внимание «Автомобилисту», чем
С момента старта чемпионата мы опубликовали большое и единственное в крупных спортивных СМИ интервью с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Наш журналист Игорь Еронко сделал подробный разбор тактики «Автомобилиста». И ни один из этих материалов, ни
Но мы не можем ограничиваться внешним и не писать про внутреннее. Ранее мы неоднократно публиковали зарплаты отдельных хоккеистов разных команд КХЛ: СКА, ЦСКА, «Металлурга» и многих других. Сейчас, зная об огромном интересе болельщиков к этой теме, пошли дальше и рассказали о финансовой политике целого клуба.
Почему это именно «Автомобилист»? По самым очевидным причинам — лидерство, статус главного открытия сезона, восемь очков отрыва от ЦСКА и 25 (это число можно повторять бесконечно) побед в 26 матчах. Команда из Екатеринбурга сейчас интереснее многих. И если клуб хочет на регулярной основе стать одним из лидеров КХЛ, то необходимо привыкать и к серьезному вниманию аудитории, и к определенному давлению прессы. С сильных всегда спрос особый. Спросите у СКА и ЦСКА.
Безусловно, работать в таких условиях непросто. Но уральцам придется этому учиться. Потому что в современном мире правильно себя позиционировать почти также важно, как и хорошо играть в хоккей.
«Автомобилист» — первый, но совсем не последний. В наших планах рассказать о зарплатах других
Итальянская La Gazzetta dello Sport каждый год перед стартом футбольного сезона публикует зарплаты абсолютно всех игроков основных составов команд Серии А. Это не «информационные атаки» — это стандартные журналистские инсайды, которые являются частью нашей профессии.
Много лет мы говорим, рассуждаем и мечтаем о том, чтобы наша лига приблизилась к НХЛ. Но это «приближение» — не только повышение уровня хоккея, улучшение трансляций и инфрастуктуры.
Любая топовая профессиональная североамериканская лига, и НХЛ не исключение, следует принципу прозрачности. Все данные о зарплатах хоккеистов находятся в открытом доступе, а если вам нужны
КХЛ давно пора пойти таким же путем. Тогда не только прекратятся разговоры о недостоверности данных и информационных атаках, но и будет меньше теневых явлений, которые негативно сказываются на репутации всего нашего спорта.
Так что, уважаемый «Автомобилист», пора начинать играть