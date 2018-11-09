«На равных с действующим обладателем Кубка Гагарина». КХЛ подвела промежуточные итоги для «Барыса»

Источник: РИА "Новости"

«Как играли в первой части сезона.

Перед началом сезона «Барыс» потерял свою главную ударную силу — Найджела Доуса, уехавшего в «Автомобилист». Но уже сейчас можно сказать, что эту потерю удалось восполнить. На смену 33-летнему канадцу в Астану вернулся пропускавший прошлый сезон Брэндон Боченски, а из «Авангарда» перешёл Андре Петерссон. Усилил атаку и Патрис Кормье из «Манитобы».

Именно эти хоккеисты составляют атакующий кулак «Барыса» в нынешнем сезоне. Астанинский клуб набрал отменный ход в октябре: в 12 последних матчах он одержал 10 побед. Именно «Барыс» нанёс первое и пока единственное поражение «Автомобилисту» в этом сезоне. К паузе на Евротур команда подошла с одинаковым количеством очков с действующим обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом».

Лидер

Роман Старченко выступает за «Барыс» с момента основания КХЛ, но ещё ни разу за десять сезонов он не был так хорош. Позади меньше половины дистанции, а на счету форварда сборной Казахстана уже 26 (11+15) очков. Для сравнения, за всю прошлую регулярку он набрал всего 20. Такими темпами Старченко может обновить своё лучшее достижение в КХЛ (35 очков) ещё до Нового года. Нужно отметить, что великолепно всё звено Кормье — Петерссон — Старченко: все трое идут в топ-3 бомбардиров команды среди форвардов и набрали вместе 69 очков. Чудо как хорош и защитник Даррен Диц, набравший столько же очков, сколько и Старченко. Кажется, Кевин Даллмэн подготовил себе отличную смену.

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