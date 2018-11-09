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15:10 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер минского клуба КХЛ «Динамо» Дуайер отправлен в отставку

ТАСС, 9 ноября. Руководство минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» отправило в отставку главного тренера команды Горди Дуайера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Вместе с Дуайером клуб покинул весь его тренерский штаб — тренеры Сергей Стась и Константин Кольцов, тренер вратарей Андрей Кудин, тренер по физподготовке Геннадий Лянго и тренер-селекционер Юрий Кузьменков.

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Соглашения со специалистами расторгнуты по соглашению сторон.

«Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде, — сказал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. — Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры, в такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора».

Дуайер возглавил «Динамо» летом прошлого года. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ команда занимает девятое место, набрав 21 очко.

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