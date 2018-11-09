Главный тренер минского клуба КХЛ «Динамо» Дуайер отправлен в отставку
ТАСС, 9 ноября. Руководство минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» отправило в отставку главного тренера команды Горди Дуайера. Об этом сообщает
ТАСС, 9 ноября. Руководство минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» отправило в отставку главного тренера команды Горди Дуайера. Об этом сообщает
Вместе с Дуайером клуб покинул весь его тренерский штаб — тренеры Сергей Стась и Константин Кольцов, тренер вратарей Андрей Кудин, тренер по физподготовке Геннадий Лянго и
Соглашения со специалистами расторгнуты по соглашению сторон.
«Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде, — сказал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков. — Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры, в такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем
Дуайер возглавил «Динамо» летом прошлого года. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ команда занимает девятое место, набрав 21 очко.