Клуб КХЛ «Спартак» в следующем сезоне будет играть на арене «Мегаспорт»

Источник: РИА "Новости"

«Достигнута договоренность с правительством Москвы о том, что в следующем сезоне «Спартак» будет играть на арене «Мегаспорт», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, возможно, арена станет домашней для красно-белых на два-три года.

В текущем сезоне во дворце спорта «Мегаспорт» проводит домашние матчи «Динамо», ожидается, что в 2019 году команда переедет в новый комплекс «ВТБ Арена парк».