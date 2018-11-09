Клуб КХЛ «Спартак» в следующем сезоне будет играть на арене «Мегаспорт»
ТАСС, 9 ноября. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» в сезоне-2019/20 будет выступать на арене «Мегаспорт». Об этом сообщает
ТАСС, 9 ноября. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» в сезоне-2019/20 будет выступать на арене «Мегаспорт». Об этом сообщает
«Достигнута договоренность с правительством Москвы о том, что в следующем сезоне «Спартак» будет играть на арене «Мегаспорт», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, возможно, арена станет домашней для
В текущем сезоне во дворце спорта «Мегаспорт» проводит домашние матчи «Динамо», ожидается, что в 2019 году команда переедет в новый комплекс «ВТБ Арена парк».
В текущем сезоне «Спартак» домашние матчи проводит на «ЦСКА-Арене». Команда до 2015 года проводила матчи во дворце спорта «Сокольники», в сезоне-2016/17 — в МСА «Лужники», в сезоне-2017/18 — в «ВТБ Ледовом дворце» (с сезона-2018/19 — «ЦСКА-Арена»). После переименования болельщики «Спартака» негативно отнеслись к тому, что клуб будет играть на арене, носящей имя принципиального соперника.