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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд прислал Капризову письмо с ошибками

В НХЛ не нашлось человека, знающего русский.

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Источник: РИА "Новости"

О том, что «Миннесота» нынче проявляет повышенный интерес к нападающему ЦСКА и сборной России Кириллу Капризову, было сказано уже много. Дошло до того, что генеральный менеджер «дикарей» Пол Фентон посреди сезона в НХЛ решил рвануть в Россию, чтобы посмотреть на Кирилла в двух матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а затем переметнуться в Хельсинки на матч сборной России в рамках Евротура. Всё это — ради личного знакомства и общения с Капризовым, который в будущем может стать одной из главных звёзд «Уайлд», где давно не было ярких снайперов.

Ехать в Москву на беседу с Капризовым хотел и владелец «Миннесоты» Крейг Леопольд, но сделать это ему помешало больное бедро, которое осенью пришлось оперировать. Леопольд прислал Кириллу вместе с Фентоном официальное письмо, написанное на русском языке. Но лучше бы он этого не делал.

«…при полностью разпроданных былетах»

Усилия, которые предпринимает менеджмент «Миннесоты», понятны. Слишком многое было упущено в отношениях между «Уайлд» и Капризовым в предыдущие годы — во многом, из-за трудностей перевода. После драфта 2015 года, на котором Кирилл был выбран «дикарями» аж в пятом раунде, клуб далеко не сразу снизошёл до общения с игроком, что частично привело к тому, что Капризов подписал новый двухлетний договор в КХЛ. Этот контракт не позволяет форварду уехать в НХЛ незамедлительно, хотя «Миннесота», без всяких сомнений, хочет видеть его у себя уже сейчас.

«Это письмо было переведено на русский язык и было напечатано на русском. Когда Пол Фентон и Кирилл сели обедать, Капризову его передали. Он прочитал его с большой улыбкой на лице», — заявил Леопольд. Очевидно, он не подозревал об истинных причинах улыбки российского нападающего.

Трудно сказать, почему владелец (!) клуба Национальной хоккейной лиги не смог (или не захотел) подойти к делу ответственно. Сам Леопольд не знает ни слова на русском языке, и, скорее всего, босса «Уайлд» просто обманули, сказав, что задание перевести письмо выполнено. Этот текст стал худшим образцом компьютерного машинного перевода и включал в себя огромное количество самых разнообразных ошибок. Вряд ли владелец «дикарей» рассчитывал на такой эффект, но это действительно выглядит смешно. Вот это письмо.

«Как мне удалось перевести письмо на русский и набрать его кириллицей? У меня есть свои источники», — пошутил Леопольд. Если Кирилл не удержался и показал эту бумагу партнёрам по сборной, в расположении которой он сейчас находится, хорошее настроение всей команде было бы обеспечено на весь «Кубок Карьяла».

Леопольд так и не понял подвоха и в интервью The Athletic продолжал говорить о письме, задумкой с которым он явно гордился.

«Это было просто личное письмо, в котором говорится, что я извиняюсь за свой неприезд. Но я сказал, что хоккейный штат не может дождаться его приезда к нам. Фентон прислал сообщение, что Кириллу письмо очень понравилось и он приедет, как только сможет. Я тут же ответил, что в течение 12 часов могу прислать самолёт. Лига не будет в восторге от моего комментария, так что это шутка, просто шутка», — сказал Леопольд.

Известно, что владелец хочет продлить диалог с Капризовым, потому что упустить форварда через два года, когда Кирилл станет свободен от обязательств в КХЛ, Леопольд просто боится. «По многим причинам, которые “Миннесота” не могла контролировать, бывший генеральный менеджер Чак Флетчер не мог передать Капризову наши сообщения», — отметил Леопольд. Возможно, Флетчер просто был умнее и хотя бы немного знал русский.

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