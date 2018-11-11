«У меня самый дорогой гол в КХЛ!» Мощное интервью неожиданного капитана сборной России

Источник: РИА "Новости"

Евгений Кетов — далеко не самый разговорчивый русский хоккеист. За последние несколько лет я не встречала ни одного большого интервью нападающего СКА. В армейском клубе форвард выступает шесть лет, но ни разу за это время он не набирал и 20 очков в регулярном чемпионате. В Петербурге Евгений выходит в четвертом звене, выполняя роль сдерживающего форварда. Похожие обязанности у Кетова и в нынешней сборной России. Приглашение в национальную команду 32-летний хоккеист получал и раньше, но этой осенью неожиданно примерил капитанскую повязку.

Во второй игре Кубка Карьяла против шведов Кетов забил победный гол, а вечером после матча согласился поговорить с журналистами. Нападающий рассказал, каково это не забивать 37 матчей подряд, как он относится к открытию зарплат в КХЛ и вспомнил об Андрее Назарове.

«Просто выходил, терпел»

— Если бы не удаление и пропущенный гол от шведов, то первые матчи на Евротуре можно было бы назвать идеальным?

— Да бывает, хоккей же. Судьи решили, что у нас было шесть игроков на льду. Но ничего страшного, мы же выиграли. Самое главное — победа.

— Насколько довольны играми с Финляндией и Швецией? Солидные получились?

— Это вам виднее, солидные или нет. Но счет 3:0 с финнами не говорит о том, что было легко. Со шведами первый период был непростой, соперник неплохо с шайбой двигался, приходилось проводить много работы без шайбы. Реально тяжелая работа была. Потом переключились, перехватили инициативу. Мне лично показалось, что шведы подсели, а мы удачно забили и довели до конца.

— Гол берегли на сборную?

— С козырей сразу заходите. Ха-ха.

— Вы 37 матчей не могли забить.

— Ну, напишите это еще пожирнее. Чтоб было видно, столько игр я не забивал. Мне-то больше нечего обсуждать.

— Выдохнули, когда забили?

— Если честно, если бы я забил, а мы проиграли, то я бы лучше без гола остался. Привык уже к тому, что не получается отправить шайбу в ворота. Хотя, что скрывать, очень рад, что получилось забить. Мои друзья, семья тоже счастливы. Но я не делал трагедии из того, что в графе «голы» у меня долгое время было ноль. Просто выходил, терпел. Ну, не получалось, но ведь важнее командный результат. У нас есть, кому забивать. Четвертое звено немного в другой хоккей играет, не всегда удается убегать «один в ноль». У каждого в команде своя задача.

По возрасту понятно, что я самый старший тут. А в душе-то я всегда молодой, не чувствую, что я постарел. Песок не сыпется. Евгений Кетов капитан сборной России по хоккею

— Каково быть капитаном сборной?

— Я был капитаном олимпийской сборной, но в национальной — первый раз. В принципе ничего не поменялось. Конечно, очень приятно быть капитаном, но это большая ответственность, надо более дисциплинированно подходить к сменам, чтобы быть для ребят примером. Я должен вдохновлять их и в раздевалке, и в столовой, и на льду. Мы пытаемся заводить друг друга.

— Как думаете, получается у вас вдохновлять игроков?

— Не знаю. Спросите ребят — пусть ответят, получается у меня или нет.

— Вы для молодежи в этой сборной как отец или как старший брат?

— Ну, я в душе такой же молодой пацан, как и они. Не такой я уж и старый. Все еще впереди.

«Сказал: «Кузя, успокойся, забьешь»

— У вас сейчас в сборной в отличие от других звеньев нет клубных связок. Насколько удобно играть с Телегиным и Кадейкиным?

— Мы знаем, кто что должен делать, договорились быстро. С Кадейкиным я, кстати, играл. Телегин делает то же самое, что и я. Мы друг друга знаем, стараемся действовать по договоренностям.

— На этом этапе Евротура у сборной России очень молодая команда. Чувствуете ли себя ветераном-старичком или в компании молодежи вторую молодость переживаете?

— По возрасту понятно, что я самый старший тут. А в душе-то я всегда молодой, не чувствую, что я постарел. Песок не сыпется.

— В личном общении чувствуете разницу в возрасте? Может, в общении с Капризовым?

— А что Капризов? Он олимпийский чемпион. Ха-ха. Да все нормально, все ребята толковые, понимают свои задачи, все выигрывать хотят. Общение у нас классное, никто никого не напрягает, все друг другу подсказывают. Дедовщины точно нет.

— Кузьменко говорил, что его трясло до второго периода. Было ли это заметно?

— Он рядом со мной сидел, я чувствовал, что какая-то вибрация шла. Ха-ха. Его прям потряхивало. Я ему сказал: «Кузя, успокойся, забьешь». Вот он вышел и забил.

— То есть ваша работа?

— Да, может, он в интервью мне передал благодарность. Ха-ха. Он забил, я забил.

— Замечаете, что у Кузьменко с Барабановым особая связь на льду образуется?

— Ну как связь, выходят ребята вместе, играют. Они все очень талантливые. Им дают время — они играют, получилось — забили. В клубе вместе выходят. Много разговаривают, общаются, вместе видео смотрят, чтобы лучше сыграть в каких-то моментах.

«Назаров говорил: «Ты же что-то должен сделать!»

— Помните свой прошлый гол за сборную?

— Прошлый гол за сборную… На Евротуре забивал чехам. Это было в 2012 году.

— С «Хартвалл Ареной» у вас особые воспоминания?

— Да, было дело. В 2012 году здесь медаль чемпионата мира получал. Выигрывать всегда приятно.

— Вы рекордсмен КХЛ по голам в меньшинстве, но не забивали с января. Что же сейчас поменялось?

— Да не знаю. Ну, не получается. Бывает же, что хочешь, а не можешь. В большинстве сейчас все команды научились играть, знают, кто может убежать в контратаку, перестраховываются. Да и не всегда удается забить в такой ситуации, там же голкиперы играют, не пустые ворота стоят.

— Каблуков рассказывал, что у него постоянно что-то болит, в частности, это из-за большого количества времени в меньшинстве. У вас же такая же ситуация?

— Бывает, что в незащищенное место попадает шайба, тоже болит. Ну, а что сделать? Когда не забиваешь, ты же что-то должен полезное делать. Как Андрей Викторович (Назаров — примеч. Sport24) говорил: «Ты же что-то должен сделать! Выходи, может, в тело пожестче сыграй». У нас так и получается. Мы играем поменьше, не выходим в большинстве, но играем в тело, стараемся без прокатов. Конечно, не всегда получается.

«Дети у меня спрашивают: «Папа, почему ты не забиваешь? Где кубки?»

— Вы много лет в системе СКА. Не было ли расстройства, что не удавалось попасть на Олимпиаду, последние чемпионаты мира?

— Как бог даст — так и будет. Мы тренируемся, работаем. Каждый хочет играть в сборной, но не всегда получается. Вы ведь тоже чего-то хотите, но не все получается. Так и у нас. Работаем в этом направлении. Особо не переживал на счет того, что не попадал на чемпионаты мира.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnMYJCXnFgC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @40ketov</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-01T18:22:27+00:00">1 Сен 2018 в 11:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что ваc мотивирует?

— В первую очередь, моя семья. Это самое главное.

Есть группа болельщиков, которое только и делает, что оставляют негативные комментарии. Причем делают это постоянно. Откуда только время берется? Евгений Кетов капитан сборной России по хоккею

— А кубки?

— И они тоже. Дети у меня спрашивают: «Папа, почему ты не забиваешь? Где кубки? Где медали?». Постоянно интересуются, почему меня по кубу не показывают.

— Сыновья хоккеем занимаются?

— Среднего сына отдали сейчас в академию СКА. Мы с ними как-то на закрытии сезона играли.

— Хотели бы, чтобы сын стал хоккеистом и дорос до вашего уровня?

— Такой задачи нет. Самое главное, чтобы они людьми хорошими выросли. С женой поставили задачу дать им образование, чтобы они умными были и могли спокойно зарабатывать себе на жизнь. Это на первом месте. Сейчас многие родители отдают детей в хоккей, считают, что именно их ребенок вырастет чемпионом. Но на самом деле все не так просто. Правильно Панарин как-то в интервью говорил, что добиваются успеха единицы, а так ты можешь загубить жизнь ребенку. Получается, что в хоккее не получилось, карьера не сложилась. Ты ни там, ни сям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm6Cn1wH-G4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm6Cn1wH-G4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm6Cn1wH-G4/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @40ketov</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-25T15:28:05+00:00">25 Авг 2018 в 8:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зачем открывать зарплаты в КХЛ?»

— Почему мы видим мало ваших интервью?

— Да потому что берут отрывок из моей фразы и в заголовок ставят, а смысл искажается. И зачем тогда вообще разговаривать? Не хочу никого обидеть, но у меня не было желания ходить и комментировать что-то. Могу поговорить по делу, к примеру, по окончании сезона, после победы в турнире. А после каждого матча интервью раздавать — это не мое. Вы и так все знаете, экспертов ведь много. Кому интересно, тот и сидит в интернете, пишет все. Для меня это не особо важно.

— Нам же обидно. Мы хотим после матча поговорить с автором гола, а вы отказываетесь.

— Теперь постараюсь почаще выходить. Может, я из-за этого не забивал? Ха-ха. Посмотрим, как после этого интервью пойдет.

— Получается, много критики читаете, раз так много на эту тему рассуждаете?

— Да не сказал бы. Ничего особо я не читаю. Ребята иногда могут зачитать комментарии, когда мы едем куда-то. Мне самому не до этого, у меня семья большая — трое детей. Столько забот!

— Недавно одно издание опубликовало зарплаты игроков «Автомобилиста». Хотели бы, чтобы в КХЛ были открыты зарплаты всех хоккеистов?

— Тяжелый вопрос. Тогда бы люди считали: «Вот, он столько забить не может, а ему такие деньги платят».

— Каждый гол стоит столько-то?

— У меня тогда получится очень дорогой гол. Ха-ха. Самый дорогой гол в лиге! Так и напишите.

— В общем, пока не готовы к открытию зарплат?

— Ну, а зачем?

— Чтобы спекуляций на эту тему не было. В течение сезона постоянно появляются новости, что какой-то хоккеист получает столько-то. Болельщики начинают обсуждать.

— Есть группа болельщиков, которое только и делает, что оставляют негативные комментарии. Причем делают это постоянно. Откуда только время берется? Такое впечатление, что они все время сидят дома, комментируют, кто и сколько зарабатывает, а лучше бы занимались чем-то полезным. Никто же людей не заставляет сидеть дома и писать комментарии, тем более, что им за эти комментарии не платят.

— Почему же тогда в НХЛ такой проблемы нет, и зарплаты там открытые?

— Я не знаю, там не был, не могу сказать.

— Петербург уже стал домом?

— Можно сказать, что да.

— Есть мысли по окончании карьеры там остаться?

— Да, семья точно там останется. Но никто не знает, что будет завтра, не будем загадывать.

— Хотели бы завершить карьеру в СКА?

— Да… Но, конечно, не сейчас.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgi19EbFFdn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgi19EbFFdn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bgi19EbFFdn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @40ketov</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-20T12:06:30+00:00">20 Мар 2018 в 5:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.