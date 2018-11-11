«У меня самый дорогой гол в КХЛ!» Мощное интервью неожиданного капитана сборной России
Евгений Кетов заговорил.
Евгений Кетов заговорил.
Евгений Кетов — далеко не самый разговорчивый русский хоккеист. За последние несколько лет я не встречала ни одного большого интервью нападающего СКА. В армейском клубе форвард выступает шесть лет, но ни разу за это время он не набирал и 20 очков в регулярном чемпионате. В Петербурге Евгений выходит в четвертом звене, выполняя роль сдерживающего форварда. Похожие обязанности у Кетова и в нынешней сборной России. Приглашение в национальную команду 32-летний хоккеист получал и раньше, но этой осенью неожиданно примерил капитанскую повязку.
Во второй игре Кубка Карьяла против шведов Кетов забил победный гол, а вечером после матча согласился поговорить с журналистами. Нападающий рассказал, каково это не забивать 37 матчей подряд, как он относится к открытию зарплат в КХЛ и вспомнил об Андрее Назарове.
— Если бы не удаление и пропущенный гол от шведов, то первые матчи на Евротуре можно было бы назвать идеальным?
— Да бывает, хоккей же. Судьи решили, что у нас было шесть игроков на льду. Но ничего страшного, мы же выиграли. Самое главное — победа.
— Насколько довольны играми с Финляндией и Швецией? Солидные получились?
— Это вам виднее, солидные или нет. Но счет 3:0 с финнами не говорит о том, что было легко. Со шведами первый период был непростой, соперник неплохо с шайбой двигался, приходилось проводить много работы без шайбы. Реально тяжелая работа была. Потом переключились, перехватили инициативу. Мне лично показалось, что шведы подсели, а мы удачно забили и довели до конца.
— Гол берегли на сборную?
— С козырей сразу заходите.
— Вы 37 матчей не могли забить.
— Ну, напишите это еще пожирнее. Чтоб было видно, столько игр я не забивал.
— Выдохнули, когда забили?
— Если честно, если бы я забил, а мы проиграли, то я бы лучше без гола остался. Привык уже к тому, что не получается отправить шайбу в ворота. Хотя, что скрывать, очень рад, что получилось забить. Мои друзья, семья тоже счастливы. Но я не делал трагедии из того, что в графе «голы» у меня долгое время было ноль. Просто выходил, терпел. Ну, не получалось, но ведь важнее командный результат. У нас есть, кому забивать. Четвертое звено немного в другой хоккей играет, не всегда удается убегать «один в ноль». У каждого в команде своя задача.
По возрасту понятно, что я самый старший тут. А в
душе-тоя всегда молодой, не чувствую, что я постарел. Песок не сыпется.
— Каково быть капитаном сборной?
— Я был капитаном олимпийской сборной, но в национальной — первый раз. В принципе ничего не поменялось. Конечно, очень приятно быть капитаном, но это большая ответственность, надо более дисциплинированно подходить к сменам, чтобы быть для ребят примером. Я должен вдохновлять их и в раздевалке, и в столовой, и на льду. Мы пытаемся заводить друг друга.
— Как думаете, получается у вас вдохновлять игроков?
— Не знаю. Спросите ребят — пусть ответят, получается у меня или нет.
— Вы для молодежи в этой сборной как отец или как старший брат?
— Ну, я в душе такой же молодой пацан, как и они. Не такой я уж и старый. Все еще впереди.
— У вас сейчас в сборной в отличие от других звеньев нет клубных связок. Насколько удобно играть с Телегиным и Кадейкиным?
— Мы знаем, кто что должен делать, договорились быстро. С Кадейкиным я, кстати, играл. Телегин делает то же самое, что и я. Мы друг друга знаем, стараемся действовать по договоренностям.
— На этом этапе Евротура у сборной России очень молодая команда. Чувствуете ли себя
— По возрасту понятно, что я самый старший тут. А в
— В личном общении чувствуете разницу в возрасте? Может, в общении с Капризовым?
— А что Капризов? Он олимпийский чемпион.
— Кузьменко говорил, что его трясло до второго периода. Было ли это заметно?
— Он рядом со мной сидел, я чувствовал, что
— То есть ваша работа?
— Да, может, он в интервью мне передал благодарность.
— Замечаете, что у Кузьменко с Барабановым особая связь на льду образуется?
— Ну как связь, выходят ребята вместе, играют. Они все очень талантливые. Им дают время — они играют, получилось — забили. В клубе вместе выходят. Много разговаривают, общаются, вместе видео смотрят, чтобы лучше сыграть в
— Помните свой прошлый гол за сборную?
— Прошлый гол за сборную… На Евротуре забивал чехам. Это было в 2012 году.
— С «Хартвалл Ареной» у вас особые воспоминания?
— Да, было дело. В 2012 году здесь медаль чемпионата мира получал. Выигрывать всегда приятно.
— Вы рекордсмен КХЛ по голам в меньшинстве, но не забивали с января. Что же сейчас поменялось?
— Да не знаю. Ну, не получается. Бывает же, что хочешь, а не можешь. В большинстве сейчас все команды научились играть, знают, кто может убежать в контратаку, перестраховываются. Да и не всегда удается забить в такой ситуации, там же голкиперы играют, не пустые ворота стоят.
— Каблуков рассказывал, что у него постоянно
— Бывает, что в незащищенное место попадает шайба, тоже болит. Ну, а что сделать? Когда не забиваешь, ты же
— Вы много лет в системе СКА. Не было ли расстройства, что не удавалось попасть на Олимпиаду, последние чемпионаты мира?
— Как бог даст — так и будет. Мы тренируемся, работаем. Каждый хочет играть в сборной, но не всегда получается. Вы ведь тоже
— Что ваc мотивирует?
— В первую очередь, моя семья. Это самое главное.
Есть группа болельщиков, которое только и делает, что оставляют негативные комментарии. Причем делают это постоянно. Откуда только время берется?
— А кубки?
— И они тоже. Дети у меня спрашивают: «Папа, почему ты не забиваешь? Где кубки? Где медали?». Постоянно интересуются, почему меня по кубу не показывают.
— Сыновья хоккеем занимаются?
— Среднего сына отдали сейчас в академию СКА. Мы с ними
— Хотели бы, чтобы сын стал хоккеистом и дорос до вашего уровня?
— Такой задачи нет. Самое главное, чтобы они людьми хорошими выросли. С женой поставили задачу дать им образование, чтобы они умными были и могли спокойно зарабатывать себе на жизнь. Это на первом месте. Сейчас многие родители отдают детей в хоккей, считают, что именно их ребенок вырастет чемпионом. Но на самом деле все не так просто. Правильно Панарин
— Почему мы видим мало ваших интервью?
— Да потому что берут отрывок из моей фразы и в заголовок ставят, а смысл искажается. И зачем тогда вообще разговаривать? Не хочу никого обидеть, но у меня не было желания ходить и комментировать
— Нам же обидно. Мы хотим после матча поговорить с автором гола, а вы отказываетесь.
— Теперь постараюсь почаще выходить. Может, я
— Получается, много критики читаете, раз так много на эту тему рассуждаете?
— Да не сказал бы. Ничего особо я не читаю. Ребята иногда могут зачитать комментарии, когда мы едем
— Недавно одно издание опубликовало зарплаты игроков «Автомобилиста». Хотели бы, чтобы в КХЛ были открыты зарплаты всех хоккеистов?
— Тяжелый вопрос. Тогда бы люди считали: «Вот, он столько забить не может, а ему такие деньги платят».
— Каждый гол стоит столько-то?
— У меня тогда получится очень дорогой гол.
— В общем, пока не готовы к открытию зарплат?
— Ну, а зачем?
— Чтобы спекуляций на эту тему не было. В течение сезона постоянно появляются новости, что
— Есть группа болельщиков, которое только и делает, что оставляют негативные комментарии. Причем делают это постоянно. Откуда только время берется? Такое впечатление, что они все время сидят дома, комментируют, кто и сколько зарабатывает, а лучше бы занимались
— Почему же тогда в НХЛ такой проблемы нет, и зарплаты там открытые?
— Я не знаю, там не был, не могу сказать.
— Петербург уже стал домом?
— Можно сказать, что да.
— Есть мысли по окончании карьеры там остаться?
— Да, семья точно там останется. Но никто не знает, что будет завтра, не будем загадывать.
— Хотели бы завершить карьеру в СКА?
— Да… Но, конечно, не сейчас.
Дарья Тубольцева