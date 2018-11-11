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11:39 (мск), источник: Sport24

«У меня самый дорогой гол в КХЛ!» Мощное интервью неожиданного капитана сборной России

Евгений Кетов заговорил.

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Источник: РИА "Новости"

Евгений Кетов — далеко не самый разговорчивый русский хоккеист. За последние несколько лет я не встречала ни одного большого интервью нападающего СКА. В армейском клубе форвард выступает шесть лет, но ни разу за это время он не набирал и 20 очков в регулярном чемпионате. В Петербурге Евгений выходит в четвертом звене, выполняя роль сдерживающего форварда. Похожие обязанности у Кетова и в нынешней сборной России. Приглашение в национальную команду 32-летний хоккеист получал и раньше, но этой осенью неожиданно примерил капитанскую повязку.

Во второй игре Кубка Карьяла против шведов Кетов забил победный гол, а вечером после матча согласился поговорить с журналистами. Нападающий рассказал, каково это не забивать 37 матчей подряд, как он относится к открытию зарплат в КХЛ и вспомнил об Андрее Назарове.

«Просто выходил, терпел»

— Если бы не удаление и пропущенный гол от шведов, то первые матчи на Евротуре можно было бы назвать идеальным?

— Да бывает, хоккей же. Судьи решили, что у нас было шесть игроков на льду. Но ничего страшного, мы же выиграли. Самое главное — победа.

— Насколько довольны играми с Финляндией и Швецией? Солидные получились?

— Это вам виднее, солидные или нет. Но счет 3:0 с финнами не говорит о том, что было легко. Со шведами первый период был непростой, соперник неплохо с шайбой двигался, приходилось проводить много работы без шайбы. Реально тяжелая работа была. Потом переключились, перехватили инициативу. Мне лично показалось, что шведы подсели, а мы удачно забили и довели до конца.

— Гол берегли на сборную?

— С козырей сразу заходите. Ха-ха.

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— Вы 37 матчей не могли забить.

— Ну, напишите это еще пожирнее. Чтоб было видно, столько игр я не забивал. Мне-то больше нечего обсуждать.

— Выдохнули, когда забили?

— Если честно, если бы я забил, а мы проиграли, то я бы лучше без гола остался. Привык уже к тому, что не получается отправить шайбу в ворота. Хотя, что скрывать, очень рад, что получилось забить. Мои друзья, семья тоже счастливы. Но я не делал трагедии из того, что в графе «голы» у меня долгое время было ноль. Просто выходил, терпел. Ну, не получалось, но ведь важнее командный результат. У нас есть, кому забивать. Четвертое звено немного в другой хоккей играет, не всегда удается убегать «один в ноль». У каждого в команде своя задача.

По возрасту понятно, что я самый старший тут. А в душе-то я всегда молодой, не чувствую, что я постарел. Песок не сыпется.
Евгений Кетов
капитан сборной России по хоккею

— Каково быть капитаном сборной?

— Я был капитаном олимпийской сборной, но в национальной — первый раз. В принципе ничего не поменялось. Конечно, очень приятно быть капитаном, но это большая ответственность, надо более дисциплинированно подходить к сменам, чтобы быть для ребят примером. Я должен вдохновлять их и в раздевалке, и в столовой, и на льду. Мы пытаемся заводить друг друга.

— Как думаете, получается у вас вдохновлять игроков?

— Не знаю. Спросите ребят — пусть ответят, получается у меня или нет.

— Вы для молодежи в этой сборной как отец или как старший брат?

— Ну, я в душе такой же молодой пацан, как и они. Не такой я уж и старый. Все еще впереди.

«Сказал: «Кузя, успокойся, забьешь»

— У вас сейчас в сборной в отличие от других звеньев нет клубных связок. Насколько удобно играть с Телегиным и Кадейкиным?

— Мы знаем, кто что должен делать, договорились быстро. С Кадейкиным я, кстати, играл. Телегин делает то же самое, что и я. Мы друг друга знаем, стараемся действовать по договоренностям.

— На этом этапе Евротура у сборной России очень молодая команда. Чувствуете ли себя ветераном-старичком или в компании молодежи вторую молодость переживаете?

— По возрасту понятно, что я самый старший тут. А в душе-то я всегда молодой, не чувствую, что я постарел. Песок не сыпется.

— В личном общении чувствуете разницу в возрасте? Может, в общении с Капризовым?

— А что Капризов? Он олимпийский чемпион. Ха-ха. Да все нормально, все ребята толковые, понимают свои задачи, все выигрывать хотят. Общение у нас классное, никто никого не напрягает, все друг другу подсказывают. Дедовщины точно нет.

— Кузьменко говорил, что его трясло до второго периода. Было ли это заметно?

— Он рядом со мной сидел, я чувствовал, что какая-то вибрация шла. Ха-ха. Его прям потряхивало. Я ему сказал: «Кузя, успокойся, забьешь». Вот он вышел и забил.

— То есть ваша работа?

— Да, может, он в интервью мне передал благодарность. Ха-ха. Он забил, я забил.

— Замечаете, что у Кузьменко с Барабановым особая связь на льду образуется?

— Ну как связь, выходят ребята вместе, играют. Они все очень талантливые. Им дают время — они играют, получилось — забили. В клубе вместе выходят. Много разговаривают, общаются, вместе видео смотрят, чтобы лучше сыграть в каких-то моментах.

«Назаров говорил: «Ты же что-то должен сделать!»

— Помните свой прошлый гол за сборную?

— Прошлый гол за сборную… На Евротуре забивал чехам. Это было в 2012 году.

— С «Хартвалл Ареной» у вас особые воспоминания?

— Да, было дело. В 2012 году здесь медаль чемпионата мира получал. Выигрывать всегда приятно.

— Вы рекордсмен КХЛ по голам в меньшинстве, но не забивали с января. Что же сейчас поменялось?

— Да не знаю. Ну, не получается. Бывает же, что хочешь, а не можешь. В большинстве сейчас все команды научились играть, знают, кто может убежать в контратаку, перестраховываются. Да и не всегда удается забить в такой ситуации, там же голкиперы играют, не пустые ворота стоят.

— Каблуков рассказывал, что у него постоянно что-то болит, в частности, это из-за большого количества времени в меньшинстве. У вас же такая же ситуация?

— Бывает, что в незащищенное место попадает шайба, тоже болит. Ну, а что сделать? Когда не забиваешь, ты же что-то должен полезное делать. Как Андрей Викторович (Назаров — примеч. Sport24) говорил: «Ты же что-то должен сделать! Выходи, может, в тело пожестче сыграй». У нас так и получается. Мы играем поменьше, не выходим в большинстве, но играем в тело, стараемся без прокатов. Конечно, не всегда получается.

«Дети у меня спрашивают: «Папа, почему ты не забиваешь? Где кубки?»

— Вы много лет в системе СКА. Не было ли расстройства, что не удавалось попасть на Олимпиаду, последние чемпионаты мира?

— Как бог даст — так и будет. Мы тренируемся, работаем. Каждый хочет играть в сборной, но не всегда получается. Вы ведь тоже чего-то хотите, но не все получается. Так и у нас. Работаем в этом направлении. Особо не переживал на счет того, что не попадал на чемпионаты мира.

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— Что ваc мотивирует?

— В первую очередь, моя семья. Это самое главное.

Есть группа болельщиков, которое только и делает, что оставляют негативные комментарии. Причем делают это постоянно. Откуда только время берется?
Евгений Кетов
капитан сборной России по хоккею

— А кубки?

— И они тоже. Дети у меня спрашивают: «Папа, почему ты не забиваешь? Где кубки? Где медали?». Постоянно интересуются, почему меня по кубу не показывают.

— Сыновья хоккеем занимаются?

— Среднего сына отдали сейчас в академию СКА. Мы с ними как-то на закрытии сезона играли.

— Хотели бы, чтобы сын стал хоккеистом и дорос до вашего уровня?

— Такой задачи нет. Самое главное, чтобы они людьми хорошими выросли. С женой поставили задачу дать им образование, чтобы они умными были и могли спокойно зарабатывать себе на жизнь. Это на первом месте. Сейчас многие родители отдают детей в хоккей, считают, что именно их ребенок вырастет чемпионом. Но на самом деле все не так просто. Правильно Панарин как-то в интервью говорил, что добиваются успеха единицы, а так ты можешь загубить жизнь ребенку. Получается, что в хоккее не получилось, карьера не сложилась. Ты ни там, ни сям.

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«Зачем открывать зарплаты в КХЛ?»

— Почему мы видим мало ваших интервью?

— Да потому что берут отрывок из моей фразы и в заголовок ставят, а смысл искажается. И зачем тогда вообще разговаривать? Не хочу никого обидеть, но у меня не было желания ходить и комментировать что-то. Могу поговорить по делу, к примеру, по окончании сезона, после победы в турнире. А после каждого матча интервью раздавать — это не мое. Вы и так все знаете, экспертов ведь много. Кому интересно, тот и сидит в интернете, пишет все. Для меня это не особо важно.

— Нам же обидно. Мы хотим после матча поговорить с автором гола, а вы отказываетесь.

— Теперь постараюсь почаще выходить. Может, я из-за этого не забивал? Ха-ха. Посмотрим, как после этого интервью пойдет.

— Получается, много критики читаете, раз так много на эту тему рассуждаете?

— Да не сказал бы. Ничего особо я не читаю. Ребята иногда могут зачитать комментарии, когда мы едем куда-то. Мне самому не до этого, у меня семья большая — трое детей. Столько забот!

— Недавно одно издание опубликовало зарплаты игроков «Автомобилиста». Хотели бы, чтобы в КХЛ были открыты зарплаты всех хоккеистов?

— Тяжелый вопрос. Тогда бы люди считали: «Вот, он столько забить не может, а ему такие деньги платят».

— Каждый гол стоит столько-то?

— У меня тогда получится очень дорогой гол. Ха-ха. Самый дорогой гол в лиге! Так и напишите.

— В общем, пока не готовы к открытию зарплат?

— Ну, а зачем?

— Чтобы спекуляций на эту тему не было. В течение сезона постоянно появляются новости, что какой-то хоккеист получает столько-то. Болельщики начинают обсуждать.

— Есть группа болельщиков, которое только и делает, что оставляют негативные комментарии. Причем делают это постоянно. Откуда только время берется? Такое впечатление, что они все время сидят дома, комментируют, кто и сколько зарабатывает, а лучше бы занимались чем-то полезным. Никто же людей не заставляет сидеть дома и писать комментарии, тем более, что им за эти комментарии не платят.

— Почему же тогда в НХЛ такой проблемы нет, и зарплаты там открытые?

— Я не знаю, там не был, не могу сказать.

— Петербург уже стал домом?

— Можно сказать, что да.

— Есть мысли по окончании карьеры там остаться?

— Да, семья точно там останется. Но никто не знает, что будет завтра, не будем загадывать.

— Хотели бы завершить карьеру в СКА?

— Да… Но, конечно, не сейчас.

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Дарья Тубольцева

КХЛ
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