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12:21 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Северсталь» объявил об отставке Гулявцева с поста главного тренера

ТАСС, 12 ноября. Александр Гулявцев покинул пост главного тренера череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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«Хоккейный клуб “Северсталь” благодарит Александра Вячеславовича за работу и желает успехов в дальнейшей трудовой деятельности», — говорится в сообщении. Также отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Павел Торгаев.

Гулявцев возглавлял «Северсталь» с 2016 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне пробилась в плей-офф КХЛ, где в первом раунде уступила санкт-петербургскому СКА с общим счетом 0−4. В текущем сезоне КХЛ «Северсталь» идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

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