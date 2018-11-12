Из КХЛ исключат клуб, воспитавший двух олимпийских чемпионов Пхенчхана. Кажется, «Северсталь» — все

Вот уже третий год у сезона Континентальной хоккейной лиги кроме интриг традиционных — кто станет лучшей командой регулярки, выиграет спор бомбардиров, возьмет Кубок Гагарина и далее по списку — есть еще одна. По итогам каждого чемпионата лига составляет рейтинг клубов, на основании которого количество участников турнира сокращается. Естественный отбор, хоккейная версия.

Если с именем будущего обладателя Кубка Гагарина прямо сейчас неясно примерно ничего (кто ждал сумасшедшего старта от «Автомобилиста» и кто готов поспорить, что уральский клуб не доберется в итоге до большой победы?!), то с командой, которая следующим летом перестанет быть частью КХЛ, кажется, все ясно уже сейчас.

Вот так выглядел рейтинг по итогам прошлого сезона. Два последние клуба — «Югра» и «Лада» — сегодня играют в ВХЛ, периодически заявляя, что желание выступать в главной лиге страны у них не пропало.

Третьими с конца в этом рейтинге шла череповецкая «Северсталь» — подняться выше клубу из Вологодской области не помогли ни полностью частное финансирование, ни первый за долгое время выход в плей-офф. Низкая позиция «Северстали» у многих вызывала вопросы, но по таким параметрам, как вместимость арены или ТВ-индекс команда объективно не могла конкурировать с большинством клубов КХЛ.

Казалось, что после успешного сезона череповецкий хоккей попробует сделать еще один шаг вперед. Но уже в феврале в этом возникли сомнения. Тогда стало известно о решении босса «Северстали» Алексея Мордашова сохранить бюджет клуба в прежнем размере (900 миллионов рублей) в случае сохранения прописки в КХЛ, а вот увеличить его он готов был только на ту сумму, которую готовы вложить в команду другие предприниматели и жители города. История для России нереальная. Стало понятно, что ничего существеннее борьбы за плей-офф «Северстали» не грозит.

В итоге летом череповчанам пришлось расстаться со своим лидером Дмитрием Кагарлицким, который после четырех лет в родном клубе перебрался в московское «Динамо», и вратарем Юлиусом Гудачеком — всего за сезон он стал любимцем всего города. Если на место чеха приехал соотечественник Доминик Фурх, то адекватно заменить Кагарлицкого так и не получилось. И в межсезонье, и по ходу регулярки команда просматривала или подписывала либо «сбитых летчиков», либо игроков, которые по большому счету никогда и не соответствовали уровню КХЛ.

Добавьте к этому проблемные взаимоотношения между главным тренером Александром Гулявцевым и директором Алексеем Козневым, а также перманентные слухи о том, что Алексей Мошаров в ближайшем будущем планирует прекратить финансирование клуба, каждое набранное очко которого в прошлом сезоне обходилось ему в 6 миллионов рублей, и станет понятно, почему «Северсталь» сейчас занимает предпоследнее место в Западной конференции и является главным претендентом на исключение из лиги. Вы спросите — а как же «Адмирал» или минское «Динамо»? Результаты этих клубов сегодня сопоставимы с череповецкими, но не надо забывать, что помимо рейтинга у лиги есть и стратегические цели, в которые расставание с клубами с Дальнего Востока и братской республики вряд ли входит.

Сегодня стало известно об отставке главного тренера Александра Гулявцева. Кажется, именно этим решением «Северсталь» окончательно подписала себе приговор. Специалист, который на протяжении прошлого года выжимал максимум из не самого мощного состава и, не смотря на конфликт с директором клуба, выполнил поставленную задачу и затащил команду в плей-офф, — последний, кто виноват в сегодняшнем положении череповчан. А ведь за несколько дней до Гулявцева «Северсталь» покинул и Кознев. Проигравших в этой войне не оказалось.

Но главным проигравшим может снова стать российский хоккей. КХЛ уже потеряла клубы из Новокузнецка и Тольятти с их шикарными детскими школами, следующий на очередь Череповец, где воспитывались Дмитрий Юшкевич, Вадим Шипачев, Павел Бучневич, Богдан Киселевич, Максим Чудинов. Список можно продолжать.

Вряд ли КХЛ пойдет на уступки и даст «Северстали» какое-то время на исправление ситуации, Дмитрий Чернышенко неоднократно подчеркивал достаточно жесткие позиции лиги по данному вопросу. А значит следующим летом мы, как минимум, на несколько сезонов потеряем еще один самобытный клуб, который за прошлый сезон успел влюбить в себя тысячи болельщиков по всей стране.