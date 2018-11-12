«Трактор» расторг контракт с Лапенковым
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с нападающим Евгением Лапенковым, сообщается на сайте челябинской команды.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с нападающим Евгением Лапенковым, сообщается на сайте челябинской команды.
Лапенков перешел в «Трактор» 7 июня, подписав однолетний контракт.
В 17 матчах за челябинский клуб 34-летний игрок отметился одной передачей при показателе полезности «-10».