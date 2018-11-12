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16:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» расторг контракт с Лапенковым

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Хоккейный клуб «Трактор» расторг контракт с нападающим Евгением Лапенковым, сообщается на сайте челябинской команды.

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Лапенков перешел в «Трактор» 7 июня, подписав однолетний контракт.

В 17 матчах за челябинский клуб 34-летний игрок отметился одной передачей при показателе полезности «-10».

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