Хоккеист «Локомотива» Красковский пропустит около двух недель из-за травмы
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Локомотива» Павел Красковский пропустит около двух недель
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Локомотива» Павел Красковский пропустит около двух недель
Хоккеист получил повреждение 5 ноября в матче против подмосковного «Витязя» (3:4). В понедельник «Локомотив» снова сыграет в Подольске против «Витязя».
22-летний Красковский, в прошлом сезоне привлекавшийся в сборную России, набрал одно очко в 20 матчах текущего сезона КХЛ.