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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист «Локомотива» Красковский пропустит около двух недель из-за травмы

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Семён Галькевич. Нападающий «Локомотива» Павел Красковский пропустит около двух недель из-за травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ярославского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккеист получил повреждение 5 ноября в матче против подмосковного «Витязя» (3:4). В понедельник «Локомотив» снова сыграет в Подольске против «Витязя».

22-летний Красковский, в прошлом сезоне привлекавшийся в сборную России, набрал одно очко в 20 матчах текущего сезона КХЛ.

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