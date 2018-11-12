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18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» — «Барыс»: Фрэттин и Боченски получили травмы

В матче новосибирской «Сибири» и астанинского «Барыса» повреждения получили нападающие команды гостей Мэттью Фрэттин и Брэндон Боченски.

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Источник: РИА "Новости"

Фрэттин покинул площадку на старте второго периода, Боченски ушёл в раздевалку после неудачно заблокированного броска на первых минутах третьего периода.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 30-летний Фрэттин принял участие в 24 матчах, сумев записать на свой счёт 15 (7+8) баллов при показателе полезности «-3» и 14 минутах штрафного времени.

36-летний Боченски в 24 матчах отметился 18 (9+9) баллами при показателе полезности «-3».

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