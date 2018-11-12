Глава Нижегородской области Никитин избран председателем правления ХК «Торпедо»

Как сообщил Никитин ТАСС, «Торпедо» — одна из важнейших составляющих нижегородской жизни, часть истории региона. «Прежде всего, необходимо обеспечить стабильное выступление “Торпедо” в КХЛ, а также сформировать устойчивую финансовую модель на ближайшее время. Важной задачей является и популяризация хоккея в регионе. Учитывая, что планируется строительство нового Ледового дворца в Нижнем Новгороде, необходимо постоянно поддерживать зрительский интерес к выступлениям клуба для того, чтобы в перспективе обеспечить наполняемость арены», — сказал он.