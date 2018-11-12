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18:32 (мск), источник: ТАСС

Глава Нижегородской области Никитин избран председателем правления ХК «Торпедо»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран председателем правления клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо». Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы правительства региона.

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Источник: РИА "Новости"

«Губернатор Нижегородской области избран председателем правления ХК “Торпедо”. Решение принято на общем собрании учредителей», — сказал он.

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Как сообщил Никитин ТАСС, «Торпедо» — одна из важнейших составляющих нижегородской жизни, часть истории региона. «Прежде всего, необходимо обеспечить стабильное выступление “Торпедо” в КХЛ, а также сформировать устойчивую финансовую модель на ближайшее время. Важной задачей является и популяризация хоккея в регионе. Учитывая, что планируется строительство нового Ледового дворца в Нижнем Новгороде, необходимо постоянно поддерживать зрительский интерес к выступлениям клуба для того, чтобы в перспективе обеспечить наполняемость арены», — сказал он.

В нынешнем сезоне «Торпедо» под руководством тренера Дэвида Немировски набрало 33 очка в 25 матчах. Клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

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