«Барыс» выиграл в матче с травмами Боченски и Фрэттина и продлил победную серию в КХЛ

Основное время игры в Новосибирске завершилась со счетом 1:1, а в овертайме сильнее был казахстанский клуб.

Счет в матче был открыт уже в самом начале матча, а именно на четвертой минуте, когда красивую комбинацию второго звена «Барыса» удачно завершил шведский форвард Андре Петерссон. На 16-й минуте игроки «Барыса» начали радоваться после броска защитника Даррена Дица, но судьи не засчитали шайбу и не поменяли свое решение после видеоспросмотра.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e935368e5f750d5962a670da0cdd5088_hd/q552773/92ad179f5969b415e81c0cd39ce615fc/4697709379?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отыгралась «Сибирь» в середине второго периода. На 30-й минуте в большинстве отличился нападающий Дмитрий Саюстов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_351e283cdfe48e585b86433a3719840d_hd/q552817/875d0ff1b249f80680a52871bac8c4fb/4697709396?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в первом периоде «Барыс» из-за травмы потерял канадского нападающего Мэтта Фрэттина, а в третьем — своего капитана Брэндона Боченски. Из-за этого астанинскому клубу пришлось перестраивать игру на три звена.

В овертайме победу «Барысу» принес канадский нападающий Кертис Волк, отличившийся на 64-й минуте.