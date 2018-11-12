«Барыс» выиграл в матче с травмами Боченски и Фрэттина и продлил победную серию в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Основное время игры в Новосибирске завершилась со счетом 1:1, а в овертайме сильнее был казахстанский клуб.
Счет в матче был открыт уже в самом начале матча, а именно на четвертой минуте, когда красивую комбинацию второго звена «Барыса» удачно завершил шведский форвард Андре Петерссон. На 16-й минуте игроки «Барыса» начали радоваться после броска защитника Даррена Дица, но судьи не засчитали шайбу и не поменяли свое решение после видеоспросмотра.
Отыгралась «Сибирь» в середине второго периода. На 30-й минуте в большинстве отличился нападающий Дмитрий Саюстов.
Отметим, что в первом периоде «Барыс»
В овертайме победу «Барысу» принес канадский нападающий Кертис Волк, отличившийся на 64-й минуте.
Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первом из них 14 ноября соперником станет «Амур» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
|Александр Андриевский
|Андрей Скабелка
|Дэнни Тэйлор
|Доминик Граховина
|1-й период
|Андре Петерссон (Р. Старченко)
|03:32
|04:55
|Александр Логинов
|Патрис Кормье
|19:38
|2-й период
|Андре Петерссон
|28:37
|Джесси Блэкер
|28:58
|29:10
|Дмитрий Саюстов (Ж. Брюле, А.А. Шаров)
|Овертайм
|Кертис Валк (Н. Михайлис)
|63:20
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)