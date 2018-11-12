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18:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» выиграл в матче с травмами Боченски и Фрэттина и продлил победную серию в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли «Сибирь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время игры в Новосибирске завершилась со счетом 1:1, а в овертайме сильнее был казахстанский клуб.

Счет в матче был открыт уже в самом начале матча, а именно на четвертой минуте, когда красивую комбинацию второго звена «Барыса» удачно завершил шведский форвард Андре Петерссон. На 16-й минуте игроки «Барыса» начали радоваться после броска защитника Даррена Дица, но судьи не засчитали шайбу и не поменяли свое решение после видеоспросмотра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отыгралась «Сибирь» в середине второго периода. На 30-й минуте в большинстве отличился нападающий Дмитрий Саюстов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в первом периоде «Барыс» из-за травмы потерял канадского нападающего Мэтта Фрэттина, а в третьем — своего капитана Брэндона Боченски. Из-за этого астанинскому клубу пришлось перестраивать игру на три звена.

В овертайме победу «Барысу» принес канадский нападающий Кертис Волк, отличившийся на 64-й минуте.

Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первом из них 14 ноября соперником станет «Амур» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Сибирь 1:2 ОТ
(0:1, 1:0, 0:0)
Барыс
12.11.2018, 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Андрей Скабелка
Вратари
Дэнни Тэйлор Доминик Граховина
1-й период
Андре Петерссон (Р. Старченко) 03:32
04:55 Александр Логинов
Патрис Кормье 19:38
2-й период
Андре Петерссон 28:37
Джесси Блэкер 28:58
29:10 Дмитрий Саюстов (Ж. Брюле, А.А. Шаров)
Овертайм
Кертис Валк (Н. Михайлис) 63:20
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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