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19:08 (мск), источник: Sports.kz

«Всё меняется». Скабелка рассказал о победе над «Сибирью» и ответил на беспокойство болельщиков

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги с новосибирской «Сибирью» — 2:1.

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— Первый период остался за нами, забили, могли еще. Второй период получился зеркальным, отдали инициативу, соперник добавил, много держал шайбу, заставил нас удаляться. Хорошо, что только одну шайбу пропустили. В третьем периоде снова удалось перевести игру в чужую зону, больше контролировали игру. В целом, наверное, равная игра была. В овертайме нам удалось побольше создать моментов и забить.

— Андрей Владимирович, у вас сегодня травмы получили Фрэттин, Боченски и Блэкер. Насколько тяжёлые у них травмы и как сказалось их отсутствие на игре?

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Неделя 12, 12.11.2018, 15:30
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— Это лидеры команды, много игрового времени у них, Боченски лёг под бросок, с одной стороны, это команду завело. Да, сегодня мы выиграли, а завтра узнаем какой ценой далась эта победа. По травмам нечего пока сказать.

— Многие болельщики «Барыса» беспокоятся, что повторится прошлогодняя ситуация, когда команда была в лидерах, потом пошёл спад. Вы как-то изучали опыт своего предшественника, почему тогда это произошло, может предпринимали какие-то меры, чтобы это не случилось вновь?

— Я с командой с первого дня этого сезона, половина игроков в ней новые, тренерский штаб новый, видим, как команда тренируется, как реагирует на нагрузки. Зачем мне вспоминать, то что было. Живем текущим. Насколько я знаю, мы здесь не выигрывали с 2013 года. Так что всё меняется. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, очень хорошо было слышно их, такое расстояние преодолели.

— Какие эмоции от приезда в Новосибирск?

— Самые приятные, я был здесь счастлив в своё время.

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