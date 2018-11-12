«Барыс» после победы в Новосибирске прервал пятилетнюю серию

Сегодня, 12 ноября, казахстанский клуб обыграл «Сибирь» на ее площадке со счетом 2:1 в овертайме. Победную шайбу забросил канадский нападающий Кертис Волк.

Для «Барыса» эта победа стала первой над «Сибирью» в Новосибирске с 19 октября 2013 года. Тогда астанинский клуб выиграл в гостях со счетом 3:2 — дубль у победителей оформил Найджел Доус, а еще один гол забил вратарь Виталий Еремеев.

Интересно, что в первые годы КХЛ одним из самых неудобных соперником для «Сибири» на домашней площадке был «Барыс». С 2008 по 2013 год астанинский клуб выиграл шесть из девяти официальных матчей в Новосибирске.