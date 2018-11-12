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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» после победы в Новосибирске прервал пятилетнюю серию

Астанинский «Барыс» впервые с 2013 года победил в Новосибирске, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 12 ноября, казахстанский клуб обыграл «Сибирь» на ее площадке со счетом 2:1 в овертайме. Победную шайбу забросил канадский нападающий Кертис Волк.

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Для «Барыса» эта победа стала первой над «Сибирью» в Новосибирске с 19 октября 2013 года. Тогда астанинский клуб выиграл в гостях со счетом 3:2 — дубль у победителей оформил Найджел Доус, а еще один гол забил вратарь Виталий Еремеев.

Интересно, что в первые годы КХЛ одним из самых неудобных соперником для «Сибири» на домашней площадке был «Барыс». С 2008 по 2013 год астанинский клуб выиграл шесть из девяти официальных матчей в Новосибирске.

Отметим, что сейчас «Барыс» идет на третьем месте в Восточной конференции КХЛ. Серия побед астанинцев составляет три матча.

Сибирь 1:2 ОТ
(0:1, 1:0, 0:0)
Барыс
12.11.2018, 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Андрей Скабелка
Вратари
Дэнни Тэйлор Доминик Граховина
1-й период
Андре Петерссон (Р. Старченко) 03:32
04:55 Александр Логинов
Патрис Кормье 19:38
2-й период
Андре Петерссон 28:37
Джесси Блэкер 28:58
29:10 Дмитрий Саюстов (Ж. Брюле, А.А. Шаров)
Овертайм
Кертис Валк (Н. Михайлис) 63:20
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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