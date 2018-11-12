«Барыс» после победы в Новосибирске прервал пятилетнюю серию
Астанинский «Барыс» впервые с 2013 года победил в Новосибирске, передает корреспондент Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» впервые с 2013 года победил в Новосибирске, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 12 ноября, казахстанский клуб обыграл «Сибирь» на ее площадке со счетом 2:1 в овертайме. Победную шайбу забросил канадский нападающий Кертис Волк.
Для «Барыса» эта победа стала первой над «Сибирью» в Новосибирске с 19 октября 2013 года. Тогда астанинский клуб выиграл в гостях со счетом 3:2 — дубль у победителей оформил Найджел Доус, а еще один гол забил вратарь Виталий Еремеев.
Интересно, что в первые годы КХЛ одним из самых неудобных соперником для «Сибири» на домашней площадке был «Барыс». С 2008 по 2013 год астанинский клуб выиграл шесть из девяти официальных матчей в Новосибирске.
Отметим, что сейчас «Барыс» идет на третьем месте в Восточной конференции КХЛ. Серия побед астанинцев составляет три матча.
|Александр Андриевский
|Андрей Скабелка
|Дэнни Тэйлор
|Доминик Граховина
|1-й период
|Андре Петерссон (Р. Старченко)
|03:32
|04:55
|Александр Логинов
|Патрис Кормье
|19:38
|2-й период
|Андре Петерссон
|28:37
|Джесси Блэкер
|28:58
|29:10
|Дмитрий Саюстов (Ж. Брюле, А.А. Шаров)
|Овертайм
|Кертис Валк (Н. Михайлис)
|63:20
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)