Тренер «Барыса» рассказал о победе в матче с травмами лидеров и выходе на третье место

Игра в Новосибирске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей в овертайме. Астанинцы впервые с 2013 года победили «Сибирь» на ее площадке.

— Первый период остался за нами, забили, могли еще. Второй период получился зеркальным, отдали инициативу, соперник добавил, много держал шайбу, заставил нас удаляться. Хорошо, что только одну шайбу пропустили. В третьем периоде снова удалось перевести игру в чужую зону, больше контролировали игру. В целом, наверное, равная игра была. В овертайме нам удалось побольше создать моментов и забить, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, у вас сегодня травмы получили Фрэттин, Боченски и Блэкер. Насколько тяжелые у них травмы и как сказалось их отсутствие на игре?

— Это лидеры команды, много игрового времени у них, Боченски лег под бросок, с одной стороны, это команду завело. Да, сегодня мы выиграли, а завтра узнаем какой ценой далась эта победа. По травмам нечего пока сказать.

— Многие болельщики «Барыса» беспокоятся, что повторится прошлогодняя ситуация, когда команда была в лидерах, потом пошел спад. Вы как-то изучали опыт своего предшественника, почему тогда это произошло, может предпринимали какие-то меры, чтобы это не случилось вновь?

— Я с командой с первого дня этого сезона, половина игроков в ней новые, тренерский штаб новый, видим, как команда тренируется, как реагирует на нагрузки. Зачем мне вспоминать, то что было. Живем текущим. Насколько я знаю, мы здесь не выигрывали с 2013 года. Так что все меняется. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, очень хорошо было слышно их, такое расстояние преодолели.

— Какие эмоции от приезда в Новосибирск?

— Самые приятные, я был здесь счастлив в свое время.

Исход матча подвел и главный тренер «Сибири» Александр Андриевский, который признался, что третьем периоде его команда играла на удержание счета.

«Для нас очень тяжело сложилась игра. Как-то очень робко начали, сразу отдали инициативу, соглашусь с Андреем Владимировичем, что могли пропустить больше, нам в этом повезло. Поговорили с ребятами в перерыве, здорово, что они нас услышали, перевели игру в зону соперника, забили, были еще моменты. Но в третьем периоде стали играть от обороны, пытались удержать счет.

В овертайме было заметно, что нам не хватает свежести, соперники убегали в атаку, «2 в 1″ могли забить, то есть все могло закончиться еще раньше. В паузе ребята были под нагрузкой, знали, что сегодня будет тяжело, поэтому я ребятам благодарен, что боролись до конца. Считаю, что очко мы сегодня приобрели», — сказал Андриевский.

Отметим, что после этой победы «Барыс», у которого 39 очков, поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. Предпоследнюю, 12-ю, строчку с 13 баллами занимает «Сибирь».