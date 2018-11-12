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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» рассказал о победе в матче с травмами лидеров и выходе на третье место

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Новосибирске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей в овертайме. Астанинцы впервые с 2013 года победили «Сибирь» на ее площадке.

— Первый период остался за нами, забили, могли еще. Второй период получился зеркальным, отдали инициативу, соперник добавил, много держал шайбу, заставил нас удаляться. Хорошо, что только одну шайбу пропустили. В третьем периоде снова удалось перевести игру в чужую зону, больше контролировали игру. В целом, наверное, равная игра была. В овертайме нам удалось побольше создать моментов и забить, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, у вас сегодня травмы получили Фрэттин, Боченски и Блэкер. Насколько тяжелые у них травмы и как сказалось их отсутствие на игре?

— Это лидеры команды, много игрового времени у них, Боченски лег под бросок, с одной стороны, это команду завело. Да, сегодня мы выиграли, а завтра узнаем какой ценой далась эта победа. По травмам нечего пока сказать.

— Многие болельщики «Барыса» беспокоятся, что повторится прошлогодняя ситуация, когда команда была в лидерах, потом пошел спад. Вы как-то изучали опыт своего предшественника, почему тогда это произошло, может предпринимали какие-то меры, чтобы это не случилось вновь?

— Я с командой с первого дня этого сезона, половина игроков в ней новые, тренерский штаб новый, видим, как команда тренируется, как реагирует на нагрузки. Зачем мне вспоминать, то что было. Живем текущим. Насколько я знаю, мы здесь не выигрывали с 2013 года. Так что все меняется. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, очень хорошо было слышно их, такое расстояние преодолели.

— Какие эмоции от приезда в Новосибирск?

— Самые приятные, я был здесь счастлив в свое время.

Исход матча подвел и главный тренер «Сибири» Александр Андриевский, который признался, что третьем периоде его команда играла на удержание счета.

«Для нас очень тяжело сложилась игра. Как-то очень робко начали, сразу отдали инициативу, соглашусь с Андреем Владимировичем, что могли пропустить больше, нам в этом повезло. Поговорили с ребятами в перерыве, здорово, что они нас услышали, перевели игру в зону соперника, забили, были еще моменты. Но в третьем периоде стали играть от обороны, пытались удержать счет.

В овертайме было заметно, что нам не хватает свежести, соперники убегали в атаку, «2 в 1″ могли забить, то есть все могло закончиться еще раньше. В паузе ребята были под нагрузкой, знали, что сегодня будет тяжело, поэтому я ребятам благодарен, что боролись до конца. Считаю, что очко мы сегодня приобрели», — сказал Андриевский.

Отметим, что после этой победы «Барыс», у которого 39 очков, поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. Предпоследнюю, 12-ю, строчку с 13 баллами занимает «Сибирь».

Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первом из них 14 ноября соперником станет идущий 11-м на «Востоке» хабаровский «Амур» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Сибирь 1:2 ОТ
(0:1, 1:0, 0:0)
Барыс
12.11.2018, 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Андрей Скабелка
Вратари
Дэнни Тэйлор Доминик Граховина
1-й период
Андре Петерссон (Р. Старченко) 03:32
04:55 Александр Логинов
Патрис Кормье 19:38
2-й период
Андре Петерссон 28:37
Джесси Блэкер 28:58
29:10 Дмитрий Саюстов (Ж. Брюле, А.А. Шаров)
Овертайм
Кертис Валк (Н. Михайлис) 63:20
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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