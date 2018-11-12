Тренер «Барыса» рассказал о победе в матче с травмами лидеров и выходе на третье место
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Сибирью» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Новосибирске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей в овертайме. Астанинцы впервые с 2013 года победили «Сибирь» на ее площадке.
— Первый период остался за нами, забили, могли еще. Второй период получился зеркальным, отдали инициативу, соперник добавил, много держал шайбу, заставил нас удаляться. Хорошо, что только одну шайбу пропустили. В третьем периоде снова удалось перевести игру в чужую зону, больше контролировали игру. В целом, наверное, равная игра была. В овертайме нам удалось побольше создать моментов и забить, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».
— Андрей Владимирович, у вас сегодня травмы получили Фрэттин, Боченски и Блэкер. Насколько тяжелые у них травмы и как сказалось их отсутствие на игре?
— Это лидеры команды, много игрового времени у них, Боченски лег под бросок, с одной стороны, это команду завело. Да, сегодня мы выиграли, а завтра узнаем какой ценой далась эта победа. По травмам нечего пока сказать.
— Многие болельщики «Барыса» беспокоятся, что повторится прошлогодняя ситуация, когда команда была в лидерах, потом пошел спад. Вы
— Я с командой с первого дня этого сезона, половина игроков в ней новые, тренерский штаб новый, видим, как команда тренируется, как реагирует на нагрузки. Зачем мне вспоминать, то что было. Живем текущим. Насколько я знаю, мы здесь не выигрывали с 2013 года. Так что все меняется. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, очень хорошо было слышно их, такое расстояние преодолели.
— Какие эмоции от приезда в Новосибирск?
— Самые приятные, я был здесь счастлив в свое время.
Исход матча подвел и главный тренер «Сибири» Александр Андриевский, который признался, что третьем периоде его команда играла на удержание счета.
«Для нас очень тяжело сложилась игра.
В овертайме было заметно, что нам не хватает свежести, соперники убегали в атаку, «2 в 1″ могли забить, то есть все могло закончиться еще раньше. В паузе ребята были под нагрузкой, знали, что сегодня будет тяжело, поэтому я ребятам благодарен, что боролись до конца. Считаю, что очко мы сегодня приобрели», — сказал Андриевский.
Отметим, что после этой победы «Барыс», у которого 39 очков, поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. Предпоследнюю, 12-ю, строчку с 13 баллами занимает «Сибирь».
Теперь «Барыс» ждет серия из трех домашних матчей. В первом из них 14 ноября соперником станет идущий 11-м на «Востоке» хабаровский «Амур» — игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
|Александр Андриевский
|Андрей Скабелка
|Дэнни Тэйлор
|Доминик Граховина
|1-й период
|Андре Петерссон (Р. Старченко)
|03:32
|04:55
|Александр Логинов
|Патрис Кормье
|19:38
|2-й период
|Андре Петерссон
|28:37
|Джесси Блэкер
|28:58
|29:10
|Дмитрий Саюстов (Ж. Брюле, А.А. Шаров)
|Овертайм
|Кертис Валк (Н. Михайлис)
|63:20
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)