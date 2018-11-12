СКА нанес «Автомобилисту» второе поражение в нынешнем сезоне КХЛ
ТАСС, 12 ноября.
ТАСС, 12 ноября.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (5-я минута), Максим Карпов (37, 40, 50) и Алексей Кручинин (40), у проигравших отличились Дэн Секстон (58) и Найджел Доус (59). СКА прервал серию «Автомобилиста» из семи побед и нанес команде из Екатеринбурга второе поражение в текущем сезоне КХЛ. У «Автомобилиста» меньше всех поражений в лиге.
В составе СКА на площадке появился нападающий Василий Подколзин, который стал первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в КХЛ. 17-летний хоккеист провел в матче 16 секунд и отметился одним броском по воротам «Автомобилиста».
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 26 матчах 41 очко, «Автомобилист» на Востоке продолжает лидировать, имея в активе 50 очков после 27 игр.
В следующем матче СКА примет владивостокский «Адмирал», «Автомобилист» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 14 ноября.
|СКА
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5:2
(1:0, 3:0, 1:2)
|Автомобилист
|Илья Воробьев
|Андрей Мартемьянов
|Игорь Шестеркин
|Владимир Сохатский
|1-й период
|04:11
|Наиль Якупов (Я. Коскиранта, С. Плотников)
|Георгий Белоусов
|08:23
|13:49
|Александр Барабанов
|2-й период
|20:32
|Ярно Коскиранта
|Денис Бодров
|35:44
|Анатолий Голышев
|36:37
|36:58
|Максим Карпов (Ант. Белов, Н. Гусев)
|39:27
|Алексей Кручинин (И. Каблуков, О. Ли)
|39:38
|Максим Карпов (В. Токранов, Р. Рукавишников)
|3-й период
|Денис Бодров
|48:32
|49:17
|Максим Карпов (Н. Гусев, П. Дацюк)
|53:26
|Наиль Якупов
|Дэн Секстон (М. Мамкин, С. Да Коста)
|57:29
|Найджел Доус
|58:47
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)