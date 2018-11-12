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22:08 (мск), источник: ТАСС

СКА нанес «Автомобилисту» второе поражение в нынешнем сезоне КХЛ

ТАСС, 12 ноября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 12, 14.11.2018, 19:30
СКА
-Адмирал-

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (5-я минута), Максим Карпов (37, 40, 50) и Алексей Кручинин (40), у проигравших отличились Дэн Секстон (58) и Найджел Доус (59). СКА прервал серию «Автомобилиста» из семи побед и нанес команде из Екатеринбурга второе поражение в текущем сезоне КХЛ. У «Автомобилиста» меньше всех поражений в лиге.

В составе СКА на площадке появился нападающий Василий Подколзин, который стал первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в КХЛ. 17-летний хоккеист провел в матче 16 секунд и отметился одним броском по воротам «Автомобилиста».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 26 матчах 41 очко, «Автомобилист» на Востоке продолжает лидировать, имея в активе 50 очков после 27 игр.

В следующем матче СКА примет владивостокский «Адмирал», «Автомобилист» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 14 ноября.

СКА 5:2
(1:0, 3:0, 1:2)
Автомобилист
12.11.2018, 19:30 Зрители: 11612 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Андрей Мартемьянов
Вратари
Игорь Шестеркин Владимир Сохатский
1-й период
04:11 Наиль Якупов (Я. Коскиранта, С. Плотников)
Георгий Белоусов 08:23
13:49 Александр Барабанов
2-й период
20:32 Ярно Коскиранта
Денис Бодров 35:44
Анатолий Голышев 36:37
36:58 Максим Карпов (Ант. Белов, Н. Гусев)
39:27 Алексей Кручинин (И. Каблуков, О. Ли)
39:38 Максим Карпов (В. Токранов, Р. Рукавишников)
3-й период
Денис Бодров 48:32
49:17 Максим Карпов (Н. Гусев, П. Дацюк)
53:26 Наиль Якупов
Дэн Секстон (М. Мамкин, С. Да Коста) 57:29
Найджел Доус 58:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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