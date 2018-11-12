СКА нанес «Автомобилисту» второе поражение в нынешнем сезоне КХЛ

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Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 14.11.2018, 19:30 СКА - Адмирал -

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (5-я минута), Максим Карпов (37, 40, 50) и Алексей Кручинин (40), у проигравших отличились Дэн Секстон (58) и Найджел Доус (59). СКА прервал серию «Автомобилиста» из семи побед и нанес команде из Екатеринбурга второе поражение в текущем сезоне КХЛ. У «Автомобилиста» меньше всех поражений в лиге.

В составе СКА на площадке появился нападающий Василий Подколзин, который стал первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в КХЛ. 17-летний хоккеист провел в матче 16 секунд и отметился одним броском по воротам «Автомобилиста».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает второе место, набрав в 26 матчах 41 очко, «Автомобилист» на Востоке продолжает лидировать, имея в активе 50 очков после 27 игр.