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22:27 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» по буллитам обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов одержал победу над московским «Спартаком» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Провольнев (14-я, 30-я минуты), Каспарс Даугавиньш (31) и Илья Зубов (50). У гостей хет-трик на счету Николая Кулемина (11, 14, 16), еще одну шайбу забросил Виктор Антипин (60). Автором победного буллита стал Павел Варфоломеев.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 12, 14.11.2018, 19:30
Динамо Мн
-Металлург Мг-

«Металлург» одержал пятую победу подряд в КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает пятое место, набрав в 27 матчах 29 очков, «Металлург» на Востоке с 37 очками после 28 игр также идет пятым. В следующем матче «Спартак» примет екатеринбургский «Автомобилист», «Металлург» в гостях сыграет с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 14 ноября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Барыс» (Астана) — 1:2 ОТ;.
  • «Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б;.
  • «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0;.
  • «Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4;.
  • «Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1.
Спартак 4:5 Б
(1:3, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Металлург Мг
12.11.2018, 19:30 Зрители: 7737 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Уланов Йозеф Яндач
Вратари
Юлиус Гудачек Василий Кошечкин 58:03 (В. Кошечкин 59:48)
1-й период
Николай Кулемин 10:11
Николай Кулемин (Вик. Антипин, М. Эллисон) 13:14
13:50 Владислав Провольнев (Н. Филатов)
Николай Кулемин (С. Мозякин, М. Эллисон) 15:43
2-й период
29:22 Владислав Провольнев (К. Даугавиньш, М. Гончаров)
30:58 Каспарс Даугавиньш (Ил. Зубов, М. Карсумс)
3-й период
49:59 Илья Зубов (К. Даугавиньш, Я. Дыбленко)
Евгений Тимкин 54:41
Виктор Антипин (М. Эллисон, Н. Шор) 59:48
Овертайм
61:58 Каспарс Даугавиньш
Серия буллитов - победный бросок
П. Варфоломеев
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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