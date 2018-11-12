«Металлург» по буллитам обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Провольнев (14-я, 30-я минуты), Каспарс Даугавиньш (31) и Илья Зубов (50). У гостей хет-трик на счету Николая Кулемина (11, 14, 16), еще одну шайбу забросил Виктор Антипин (60). Автором победного буллита стал Павел Варфоломеев.
«Металлург» одержал пятую победу подряд в КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает пятое место, набрав в 27 матчах 29 очков, «Металлург» на Востоке с 37 очками после 28 игр также идет пятым. В следующем матче «Спартак» примет екатеринбургский «Автомобилист», «Металлург» в гостях сыграет с минским «Динамо». Обе встречи пройдут 14 ноября.
Результаты других матчей игрового дня: