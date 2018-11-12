Бэйлен: Буду играть за сборную Беларуси, обсудим это с Сидоренко

«Было трудно играть против “Динамо”. Они использовали свои моменты на первых минутах матча. Мы же свои моменты не реализовали, хотя был хороший шанс вернуться в игру в третьем периоде.



Я рад вернуться в Минск, здесь я провел три замечательных сезона. Город немного изменился, появились новые здания. В целом хочется сказать большое спасибо за поддержку минским болельщикам. Буду ли я выступать за сборную Беларуси? Я думаю, что да. Через несколько минут у меня состоится разговор с тренером сборной Сидоренко, там мы всё и обсудим», — передает слова Бэйлена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.