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12 ноября, источник: Чемпионат.com

Бэйлен: Буду играть за сборную Беларуси, обсудим это с Сидоренко

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (1:3).

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Источник: РИА "Новости"

«Было трудно играть против “Динамо”. Они использовали свои моменты на первых минутах матча. Мы же свои моменты не реализовали, хотя был хороший шанс вернуться в игру в третьем периоде.

Я рад вернуться в Минск, здесь я провел три замечательных сезона. Город немного изменился, появились новые здания. В целом хочется сказать большое спасибо за поддержку минским болельщикам. Буду ли я выступать за сборную Беларуси? Я думаю, что да. Через несколько минут у меня состоится разговор с тренером сборной Сидоренко, там мы всё и обсудим», — передает слова Бэйлена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Динамо Мн 3:1
(2:1, 1:0, 0:0)
Трактор
12.11.2018, 19:30 Зрители: 6837 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Алексей Тертышный
Вратари
Юнас Энрот Александр Судницин 05:10 (В. Сухачев 05:10-58:29)
1-й период
00:43 Сергей Костицын (А. Когалев, П. Уиркош)
05:10 Дмитрий Буйницкий (Е. Ковыршин, П. Уиркош)
10:25 Куинтон Хауден
Артем Бородкин (А. Глинкин, И. Полыгалов) 17:50
2-й период
37:57 Артем Волков (П. Уиркош, И. Дроздов)
3-й период
52:01 Максим Парфеевец
54:14 Евгений Ковыршин
Статистика
6 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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