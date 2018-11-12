Бэйлен: Буду играть за сборную Беларуси, обсудим это с Сидоренко
Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (1:3).
Защитник «Трактора» Ник Бэйлен поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (1:3).
«Было трудно играть против “Динамо”. Они использовали свои моменты на первых минутах матча. Мы же свои моменты не реализовали, хотя был хороший шанс вернуться в игру в третьем периоде.
Я рад вернуться в Минск, здесь я провел три замечательных сезона. Город немного изменился, появились новые здания. В целом хочется сказать большое спасибо за поддержку минским болельщикам. Буду ли я выступать за сборную Беларуси? Я думаю, что да. Через несколько минут у меня состоится разговор с тренером сборной Сидоренко, там мы всё и обсудим», — передает слова Бэйлена корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
|Алексей Тертышный
|Юнас Энрот
|Александр Судницин 05:10 (В. Сухачев 05:10-58:29)
|1-й период
|00:43
|Сергей Костицын (А. Когалев, П. Уиркош)
|05:10
|Дмитрий Буйницкий (Е. Ковыршин, П. Уиркош)
|10:25
|Куинтон Хауден
|Артем Бородкин (А. Глинкин, И. Полыгалов)
|17:50
|2-й период
|37:57
|Артем Волков (П. Уиркош, И. Дроздов)
|3-й период
|52:01
|Максим Парфеевец
|54:14
|Евгений Ковыршин
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)