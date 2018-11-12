Сидоренко: С Бэйленом у нас «забита стрела» после матча

«Хорошо, что удалось забить первыми. Были тяжелые моменты, когда соперник закрывал нас в зоне. Но наши ребята самоотверженно оборонялись, были не простые моменты, например два удаления подряд. За счет самоотдачи удалось победить. Слухи про уход Пулккинена? Он пришел сегодня на раскатку, ему болела спина, поэтому он пропустил матч с Трактором. Тяжело ли совмещать две должности? Время покажет. Рано делать какие-либо выводы.



Буду ли я разговаривать с Бэйленом? Да, у меня с ним “забита стрела” после матча. Так, на всякий пожарный», — передает слова Сидоренко коррепондент «Чемпионата» Егор Литавор.