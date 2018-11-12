Сидоренко: С Бэйленом у нас «забита стрела» после матча
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1).
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1).
«Хорошо, что удалось забить первыми. Были тяжелые моменты, когда соперник закрывал нас в зоне. Но наши ребята самоотверженно оборонялись, были не простые моменты, например два удаления подряд. За счет самоотдачи удалось победить. Слухи про уход Пулккинена? Он пришел сегодня на раскатку, ему болела спина, поэтому он пропустил матч с Трактором. Тяжело ли совмещать две должности? Время покажет. Рано делать
Буду ли я разговаривать с Бэйленом? Да, у меня с ним “забита стрела” после матча. Так, на всякий пожарный», — передает слова Сидоренко коррепондент «Чемпионата» Егор Литавор.
|Алексей Тертышный
|Юнас Энрот
|Александр Судницин 05:10 (В. Сухачев 05:10-58:29)
|1-й период
|00:43
|Сергей Костицын (А. Когалев, П. Уиркош)
|05:10
|Дмитрий Буйницкий (Е. Ковыршин, П. Уиркош)
|10:25
|Куинтон Хауден
|Артем Бородкин (А. Глинкин, И. Полыгалов)
|17:50
|2-й период
|37:57
|Артем Волков (П. Уиркош, И. Дроздов)
|3-й период
|52:01
|Максим Парфеевец
|54:14
|Евгений Ковыршин
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)