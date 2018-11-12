Энрот: С Дуайером было грустно расставаться, но «Динамо» нужно идти дальше

«Хорошая игра, особенно получился старт игры. Мы смогли сделать 2:0 в первых минутах матча и дальше продолжали в том же духе. Прошло всего два дня после назначения Сидоренко, пока ничего кардинально не поменялось. Смена тренера дала нам новую энергию, новые эмоции.