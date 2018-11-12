Энрот: С Дуайером было грустно расставаться, но «Динамо» нужно идти дальше
Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1). Хоккеист рассказал о прощании с уволенным Горди Дуайером.
Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями от выигранного матча с челябинским «Трактором» (3:1). Хоккеист рассказал о прощании с уволенным Горди Дуайером.
«Хорошая игра, особенно получился старт игры. Мы смогли сделать 2:0 в первых минутах матча и дальше продолжали в том же духе. Прошло всего два дня после назначения Сидоренко, пока ничего кардинально не поменялось. Смена тренера дала нам новую энергию, новые эмоции.
Прощался ли Горди с командой? Да, нам было немного грустно расставаться с ним, но нам нужно двигаться дальше и мы продолжим это делать с новым тренером", — передаёт слова Энрота корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
|Алексей Тертышный
|Юнас Энрот
|Александр Судницин 05:10 (В. Сухачев 05:10-58:29)
|1-й период
|00:43
|Сергей Костицын (А. Когалев, П. Уиркош)
|05:10
|Дмитрий Буйницкий (Е. Ковыршин, П. Уиркош)
|10:25
|Куинтон Хауден
|Артем Бородкин (А. Глинкин, И. Полыгалов)
|17:50
|2-й период
|37:57
|Артем Волков (П. Уиркош, И. Дроздов)
|3-й период
|52:01
|Максим Парфеевец
|54:14
|Евгений Ковыршин
|6
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)