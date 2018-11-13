Найджел Доус забил СКА и упрочил лидерство в гонке бомбардиров КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Однако это не помогло его команде избежать второго поражения в сезоне. Лидер регулярного чемпионата КХЛ уступил в гостях со счетом 2:5. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (5-я минута), Максим Карпов (37-я, 40-я и 50-я) и Алексей Кручинин (40-я). У «Автомобилиста» помимо Доуса (59-я) отличился Дэн Секстон (58-я).

Несмотря на поражение, «Автомобилист» с 50 очками продолжает лидировать в чемпионате. СКА (41) идет четвертым.

При этом Доус сохранил лидерство в списке бомбардиров — на его счету 34 очка (12 шайб и 22 результативные передачи), опережая на два очка Никиту Гусева из СКА.