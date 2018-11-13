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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Найджел Доус забил СКА и упрочил лидерство в гонке бомбардиров КХЛ

Бывший нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус, ныне выступающий за екатеринбургский «Автомобилист», отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА.

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Источник: РИА "Новости"

Однако это не помогло его команде избежать второго поражения в сезоне. Лидер регулярного чемпионата КХЛ уступил в гостях со счетом 2:5. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Наиль Якупов (5-я минута), Максим Карпов (37-я, 40-я и 50-я) и Алексей Кручинин (40-я). У «Автомобилиста» помимо Доуса (59-я) отличился Дэн Секстон (58-я).

Несмотря на поражение, «Автомобилист» с 50 очками продолжает лидировать в чемпионате. СКА (41) идет четвертым.

При этом Доус сохранил лидерство в списке бомбардиров — на его счету 34 очка (12 шайб и 22 результативные передачи), опережая на два очка Никиту Гусева из СКА.

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СКА 5:2
(1:0, 3:0, 1:2)
Автомобилист
12.11.2018, 19:30 Зрители: 11612 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Андрей Мартемьянов
Вратари
Игорь Шестеркин Владимир Сохатский
1-й период
04:11 Наиль Якупов (Я. Коскиранта, С. Плотников)
Георгий Белоусов 08:23
13:49 Александр Барабанов
2-й период
20:32 Ярно Коскиранта
Денис Бодров 35:44
Анатолий Голышев 36:37
36:58 Максим Карпов (Ант. Белов, Н. Гусев)
39:27 Алексей Кручинин (И. Каблуков, О. Ли)
39:38 Максим Карпов (В. Токранов, Р. Рукавишников)
3-й период
Денис Бодров 48:32
49:17 Максим Карпов (Н. Гусев, П. Дацюк)
53:26 Наиль Якупов
Дэн Секстон (М. Мамкин, С. Да Коста) 57:29
Найджел Доус 58:47
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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