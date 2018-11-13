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09:51 (мск), источник: АиФ Омск

«Авангард» всухую обыграл «Амур», Стольберг забил первую шайбу за Омск

Ястребы одержали победу после паузы в чемпионате КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Омский «Авангард» одержал победу над «Амуром» из Хабаровска на временном домашнем льду в Балашихе.

Матч между «Авангардом» и «Амуром» прошёл вечером в понедельник, 12 ноября. Омичи во время перерыва между матчами успели отправить вратаря Мурыгина в Хабаровск, и вернуть в команду из фарм-клуба Шилина. Вместо отбывшего ранее Криса Верстига к «Авангарду» присоединился новый шведский легионер Виктор Стольберг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего «Авангард» за игру забросил три шайбы, «Амур» же не смог ответить ни одной. Первый гол забил Зернов с передачи Михеева. Затем отметился Широков, которому помогли Франсон и Медведев. Третий гол оформил новичок Виктор Стольберг с передачи Емелина и Петрова. Это первая игра шведа за нашу команду.

Омичи победили со счетом 3:0. Следующий матч «Авангард» проведёт в среду, 14 ноября, на льду в Балашихе. Противник — московский хоккейный клуб «Динамо».

Авангард 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Амур
12.11.2018, 19:30 Зрители: 3558 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Николай Борщевский
Вратари
Игорь Бобков 27:04 (И. Бобков 27:39) Алексей Мурыгин
1-й период
Игорь Руденков 08:54
09:04 Денис Зернов (И. Михеев)
11:30 Денис Зернов
12:52 Коди Фрэнсон
2-й период
27:39 Сергей Широков (К. Фрэнсон, Е. Медведев)
Валентин Пьянов 37:37
3-й период
43:50 Виктор Столберг (А. Емелин, К. Петров)
49:33 Сергей Широков
57:07 Денис Зернов
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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