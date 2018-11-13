«Авангард» всухую обыграл «Амур», Стольберг забил первую шайбу за Омск

Источник: РИА "Новости"

Омский «Авангард» одержал победу над «Амуром» из Хабаровска на временном домашнем льду в Балашихе.

Матч между «Авангардом» и «Амуром» прошёл вечером в понедельник, 12 ноября. Омичи во время перерыва между матчами успели отправить вратаря Мурыгина в Хабаровск, и вернуть в команду из фарм-клуба Шилина. Вместо отбывшего ранее Криса Верстига к «Авангарду» присоединился новый шведский легионер Виктор Стольберг.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_592f2bc3cc36e359e1fe667b0c21bf1a_hd/2_3242676098/005a2818d214b5416c1ea953ab1562d9/4697765672?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего «Авангард» за игру забросил три шайбы, «Амур» же не смог ответить ни одной. Первый гол забил Зернов с передачи Михеева. Затем отметился Широков, которому помогли Франсон и Медведев. Третий гол оформил новичок Виктор Стольберг с передачи Емелина и Петрова. Это первая игра шведа за нашу команду.