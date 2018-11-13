«Авангард» всухую обыграл «Амур», Стольберг забил первую шайбу за Омск
Ястребы одержали победу после паузы в чемпионате КХЛ.
Ястребы одержали победу после паузы в чемпионате КХЛ.
Омский «Авангард» одержал победу над «Амуром» из Хабаровска на временном домашнем льду в Балашихе.
Матч между «Авангардом» и «Амуром» прошёл вечером в понедельник, 12 ноября. Омичи во время перерыва между матчами успели отправить вратаря Мурыгина в Хабаровск, и вернуть в команду из
Всего «Авангард» за игру забросил три шайбы, «Амур» же не смог ответить ни одной. Первый гол забил Зернов с передачи Михеева. Затем отметился Широков, которому помогли Франсон и Медведев. Третий гол оформил новичок Виктор Стольберг с передачи Емелина и Петрова. Это первая игра шведа за нашу команду.
Омичи победили со счетом 3:0. Следующий матч «Авангард» проведёт в среду, 14 ноября, на льду в Балашихе. Противник — московский хоккейный клуб «Динамо».
|Боб Хартли
|Николай Борщевский
|Игорь Бобков 27:04 (И. Бобков 27:39)
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|Игорь Руденков
|08:54
|09:04
|Денис Зернов (И. Михеев)
|11:30
|Денис Зернов
|12:52
|Коди Фрэнсон
|2-й период
|27:39
|Сергей Широков (К. Фрэнсон, Е. Медведев)
|Валентин Пьянов
|37:37
|3-й период
|43:50
|Виктор Столберг (А. Емелин, К. Петров)
|49:33
|Сергей Широков
|57:07
|Денис Зернов
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)