Защитник из США Джонатон Блум будет выступать за ХК «Динамо-Минск»
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в хоккейном клубе «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в хоккейном клубе «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в
В НХЛ хоккеист дебютировал в сезоне-2010/11 в составе «Нэшвилла», но далее часто выступал и
В 2013 году перешел в «Миннесоту».
Карьера в НХЛ оказалась не столь успешной, после чего Блум выступал в КХЛ и подписал контракт с «Адмиралом».
В первый год он набрал 31 очко и получил приглашение на Матч звезд. В прошлом сезоне защитник перешел в «Сочи».
Джонатон Блум играл за сборные США на молодежных чемпионатах мира 2008 и 2009 годов, а также на Олимпиаде в Пхенчхане.