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11:35 (мск), источник: БЕЛТА

Защитник из США Джонатон Блум будет выступать за ХК «Динамо-Минск»

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в хоккейном клубе «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.

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В НХЛ хоккеист дебютировал в сезоне-2010/11 в составе «Нэшвилла», но далее часто выступал и фарм-клубе «хищников» в АХЛ.

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В 2013 году перешел в «Миннесоту».

Карьера в НХЛ оказалась не столь успешной, после чего Блум выступал в КХЛ и подписал контракт с «Адмиралом».

В первый год он набрал 31 очко и получил приглашение на Матч звезд. В прошлом сезоне защитник перешел в «Сочи».

Джонатон Блум играл за сборные США на молодежных чемпионатах мира 2008 и 2009 годов, а также на Олимпиаде в Пхенчхане.

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