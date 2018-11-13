Защитник из США Джонатон Блум будет выступать за ХК «Динамо-Минск»

В НХЛ хоккеист дебютировал в сезоне-2010/11 в составе «Нэшвилла», но далее часто выступал и фарм-клубе «хищников» в АХЛ.

В 2013 году перешел в «Миннесоту».

Карьера в НХЛ оказалась не столь успешной, после чего Блум выступал в КХЛ и подписал контракт с «Адмиралом».

В первый год он набрал 31 очко и получил приглашение на Матч звезд. В прошлом сезоне защитник перешел в «Сочи».