Форвард Артур Гаврус вернется в ХК «Динамо-Минск»
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Динамо-Молодечно» Артур Гаврус вернется в белорусский клуб КХЛ «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в молодечненской команде.
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Динамо-Молодечно» Артур Гаврус вернется в белорусский клуб КХЛ «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в молодечненской команде.
В прошедших матчах национальной сборной Беларуси на Кубке четырех наций Артур Гаврус продемонстрировал неплохую форму.
Предыдущие пять сезонов Гаврус выступал в составе минского «Динамо», где в 140 матчах набрал 33 (14+19) очка.
Минское «Динамо» после 26 матчей в чемпионате КХЛ занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Очередной матч сезона «зубры» проведут 14 ноября на домашней площадке против магнитогорского «Металлурга».