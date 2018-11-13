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11:41 (мск), источник: БЕЛТА

Форвард Артур Гаврус вернется в ХК «Динамо-Минск»

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий «Динамо-Молодечно» Артур Гаврус вернется в белорусский клуб КХЛ «Динамо-Минск», сообщили БЕЛТА в молодечненской команде.

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В прошедших матчах национальной сборной Беларуси на Кубке четырех наций Артур Гаврус продемонстрировал неплохую форму.

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Предыдущие пять сезонов Гаврус выступал в составе минского «Динамо», где в 140 матчах набрал 33 (14+19) очка.

Минское «Динамо» после 26 матчей в чемпионате КХЛ занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Очередной матч сезона «зубры» проведут 14 ноября на домашней площадке против магнитогорского «Металлурга».

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