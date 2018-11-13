Интриги дня КХЛ: победная серия ЦСКА прервётся в Нижнем Новгороде
Возвращение Александра Свитова окажется победным для «Ак Барса».
Возвращение Александра Свитова окажется победным для «Ак Барса».
Интриги: ЦСКА перед паузой набрал впечатляющий ход, команда Игоря Никитина выиграла 18 из 19 последних матчей, а в последних двух играх сокрушила главных конкурентов на Западе — «Йокерит» и СКА. Лидеры «армейцев» были на ведущих ролях и в сборной на Кубке Карьяла. Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Иван Телегин внесли весомейший вклад в успех национальной команды на этом турнире. Главные силы ЦСКА выложились на международной арене, но перед возобновлением чемпионата КХЛ у них был один день отдыха — непозволительная роскошь для многих игроков других клубов, вынужденных уже на следующий день переходить с корабля на бал. Хватило ли лидерам «армейцев» времени перестроится на реалии внутреннего первенства?
«Торпедо» в заключительной игре перед паузой потерпело обидное поражение от «Ак Барса», но до той игры подопечные Дэвида Немировски выиграли четыре встречи кряду. Нижегородцы довольно уверенно себя чувствуют в Восточной конференции, перед восьмым местом у автозаводцев есть комфортный отрыв в семь очков, а до лидирующей группы рукой подать. «Сборников» у «Торпедо» было в разы меньше, чем у «армейцев», и команда Дэвида Немировски спокойно готовилась к возобновлению чемпионата КХЛ. Будет ли у нижегородцев преимущество в свежести?
Наш прогноз: ЦСКА в этой встрече выглядит явным фаворитом, но неизвестно, как на команде Игоря Никитина скажется пауза.
Поставим на победу хозяев площадки.
Интриги: «Ак Барс» спокойно идёт по дистанции регулярного чемпионата, не делая резких победных рывков, и уж тем более не допуская серий поражений. На перерыв казанцам удалось уйти в хорошем настроении после волевой победы в Нижнем Новгороде, но в паузе подопечным Зинэтулы Билялетдинова не удалось потренироваться в полном составе. Лидеры первой пятёрки «Ак Барса» Андрей Педан, Иржи Секач и Антон Ландер принимали участие в составе своих сборных в Кубке Карьяла.
Педан по возвращении из национальной команды сразу же присоединился к основному составу казанцев, а вот легионеры пропустили открытую тренировку «Ак Барса» в предыгровой день.
Зато Билялетдинов анонсировал возвращение на лёд Александра Свитова, который пропустил предсезонную подготовку и два месяца чемпионата
Перед этой игрой братиславцам остаётся уповать только на статистику матчей в Казани. В столице Татарстана «орлы» выиграли 3 матча из 6, а все поражения были с разницей не более, чем в одну шайбу. Сумеют ли они снова навязать равную борьбу превосходящему в классе сопернику?
Наш прогноз: отдохнувшие в паузе хоккеисты гостей посражаются на льду «Татнефть-Арены», но «Ак Барс» вряд ли захочет начинать новый этап чемпионата с поражения на домашнем льду. Прогнозируем уверенную победу хозяев.
Интриги: «Нефтехимик» пытается закрепиться в зоне
В последней игре перед паузой нижнекамцы выдали очень жёсткий матч с «Салаватом», в игре несколько раз возникали потасовки. Но победы «Нефтехимику» это не принесло, и сейчас нужно со свежей головой подходить к новому этапу чемпионата.
На Кубок Карьяла нижнекамцы отправили свои лучшие силы — финскую тройку Няттинен — Руохомаа — Пуустинен, но в сборной Финляндии эти хоккеисты оказались в разных звеньях и не смогли ничем запомниться на домашнем турнире.
Придаст ли им новых сил и эмоций воссоединение в одном сочетании «Нефтехимика»?
В паузе на Евротур оба хоккеиста готовились вместе с командой, продолжат ли они и дальше разрывать КХЛ?
Наш прогноз: матч в Нижнекамске получится очень упорным — обе команды балансируют на границе кубковых восьмёрок своих конференций и совсем не желают проигрывать. Многое решит игра лидеров, и одни из лучших бомбардиров лиги в очередной раз принесут «Динамо» два очка.
Лев Лукин