Интриги дня КХЛ: победная серия ЦСКА прервётся в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

«Торпедо» — ЦСКА

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 13.11.2018, 19:00 Торпедо НН - ЦСКА -

Интриги: ЦСКА перед паузой набрал впечатляющий ход, команда Игоря Никитина выиграла 18 из 19 последних матчей, а в последних двух играх сокрушила главных конкурентов на Западе — «Йокерит» и СКА. Лидеры «армейцев» были на ведущих ролях и в сборной на Кубке Карьяла. Илья Сорокин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Никита Нестеров и Иван Телегин внесли весомейший вклад в успех национальной команды на этом турнире. Главные силы ЦСКА выложились на международной арене, но перед возобновлением чемпионата КХЛ у них был один день отдыха — непозволительная роскошь для многих игроков других клубов, вынужденных уже на следующий день переходить с корабля на бал. Хватило ли лидерам «армейцев» времени перестроится на реалии внутреннего первенства?

«Торпедо» в заключительной игре перед паузой потерпело обидное поражение от «Ак Барса», но до той игры подопечные Дэвида Немировски выиграли четыре встречи кряду. Нижегородцы довольно уверенно себя чувствуют в Восточной конференции, перед восьмым местом у автозаводцев есть комфортный отрыв в семь очков, а до лидирующей группы рукой подать. «Сборников» у «Торпедо» было в разы меньше, чем у «армейцев», и команда Дэвида Немировски спокойно готовилась к возобновлению чемпионата КХЛ. Будет ли у нижегородцев преимущество в свежести?

Наш прогноз: ЦСКА в этой встрече выглядит явным фаворитом, но неизвестно, как на команде Игоря Никитина скажется пауза.

«Торпедо» же не привыкать на родном льду сокрушать признанных лидеров. Удалось обыграть СКА в первой игре сезона, почему бы не повторить успех с ЦСКА?

Поставим на победу хозяев площадки.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 13.11.2018, 19:00 Ак Барс - Слован -

«Ак Барс» — «Слован»

Интриги: «Ак Барс» спокойно идёт по дистанции регулярного чемпионата, не делая резких победных рывков, и уж тем более не допуская серий поражений. На перерыв казанцам удалось уйти в хорошем настроении после волевой победы в Нижнем Новгороде, но в паузе подопечным Зинэтулы Билялетдинова не удалось потренироваться в полном составе. Лидеры первой пятёрки «Ак Барса» Андрей Педан, Иржи Секач и Антон Ландер принимали участие в составе своих сборных в Кубке Карьяла.

Педан по возвращении из национальной команды сразу же присоединился к основному составу казанцев, а вот легионеры пропустили открытую тренировку «Ак Барса» в предыгровой день.

Зато Билялетдинов анонсировал возвращение на лёд Александра Свитова, который пропустил предсезонную подготовку и два месяца чемпионата из-за травмы, а затем провёл несколько матчей для набора формы в ВХЛ. Каким получится дебют капитана в нынешнем сезоне?

«Слован» немного оправился от венского кошмара, одержал одну победу, но в целом подопечные Владимира Орсага выглядят очень слабо.

Перед этой игрой братиславцам остаётся уповать только на статистику матчей в Казани. В столице Татарстана «орлы» выиграли 3 матча из 6, а все поражения были с разницей не более, чем в одну шайбу. Сумеют ли они снова навязать равную борьбу превосходящему в классе сопернику?

Наш прогноз: отдохнувшие в паузе хоккеисты гостей посражаются на льду «Татнефть-Арены», но «Ак Барс» вряд ли захочет начинать новый этап чемпионата с поражения на домашнем льду. Прогнозируем уверенную победу хозяев.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 12, 13.11.2018, 19:00 Нефтехимик - Динамо Р -

«Нефтехимик» — «Динамо» Рига

Интриги: «Нефтехимик» пытается закрепиться в зоне плей-офф Востока, команда Андрея Назарова в буквальном смысле бьётся за этот результат.

В последней игре перед паузой нижнекамцы выдали очень жёсткий матч с «Салаватом», в игре несколько раз возникали потасовки. Но победы «Нефтехимику» это не принесло, и сейчас нужно со свежей головой подходить к новому этапу чемпионата.

На Кубок Карьяла нижнекамцы отправили свои лучшие силы — финскую тройку Няттинен — Руохомаа — Пуустинен, но в сборной Финляндии эти хоккеисты оказались в разных звеньях и не смогли ничем запомниться на домашнем турнире.

Придаст ли им новых сил и эмоций воссоединение в одном сочетании «Нефтехимика»?

Рижане неплохо провели первую треть сезона, перед перерывом «Динамо» одержало две важные домашние победы подряд и пока удерживается в зоне плей-офф. За этот результат Гиртс Анкипанс должен благодарить двух человек, Мэттью Майоне и Линуса Виделля, которые показывали какую-то невероятную результативность.

В паузе на Евротур оба хоккеиста готовились вместе с командой, продолжат ли они и дальше разрывать КХЛ?

Наш прогноз: матч в Нижнекамске получится очень упорным — обе команды балансируют на границе кубковых восьмёрок своих конференций и совсем не желают проигрывать. Многое решит игра лидеров, и одни из лучших бомбардиров лиги в очередной раз принесут «Динамо» два очка.