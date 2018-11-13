«Барыс» сделал заявление о травме капитана Брэндона Боченски и назвал сроки восстановления

Источник: РИА "Новости"

В прошедшей игре Боченски из-за травмы покинул лед в начале третьего периода и досрочно отправился в раздевалку. На восстановление нападающему потребуется примерно шесть-восемь недель.

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В матче с «Сибирью» небольшие повреждение получили два канадских хоккеиста «Барыса» — защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин. Игроки проходят необходимые тесты, а медицинский штаб оценит их готовность к предстоящим играм в ближайшее время.

Все три травмированных хоккеиста «Барыса» еще ни разу не пропускали игры клуба в текущем сезоне, выходя на лед во всех 25 матчах. На счету Боченски — 18 (9+9) очков, Фрэттин набрал 17 (9+8) баллов, а Блэкер отметился девятью (2+7) очками.