«Барыс» сделал заявление о травме капитана Брэндона Боченски и назвал сроки восстановления
Нападающий и капитан «Барыса» Брэндон Боченски получил травму нижней части тела в матче с «Сибирью». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Нападающий и капитан «Барыса» Брэндон Боченски получил травму нижней части тела в матче с «Сибирью». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
В прошедшей игре Боченски
В матче с «Сибирью» небольшие повреждение получили два канадских хоккеиста «Барыса» — защитник Джесси Блэкер и нападающий Мэтт Фрэттин. Игроки проходят необходимые тесты, а медицинский штаб оценит их готовность к предстоящим играм в ближайшее время.
Все три травмированных хоккеиста «Барыса» еще ни разу не пропускали игры клуба в текущем сезоне, выходя на лед во всех 25 матчах. На счету Боченски — 18 (9+9) очков, Фрэттин набрал 17 (9+8) баллов, а Блэкер отметился девятью (2+7) очками.
Напомним, что «Барыс» обыграл «Сибирь» в овертайме со счетом 2:1. Этот результат помог астанинскому клубу подняться на третьем место в Восточной конференции в КХЛ, а в Новосибирске выиграл впервые с октябре 2013 года.