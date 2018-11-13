Московское «Динамо» отправило в ВХЛ десять хоккеистов

За воронежскую команду во встрече с «Ижсталью» могут сыграть: вратарь Георгий Кузнецов, защитники Владислав Казаманов, Андрей Прибыльский, нападающие Дмитрий Сидляров, Владислав Ефремов, Владислав Михайлов, Илья Круглов, Александр Петунин, Михаил Бицадзе, Семён Панкратов.



Напомним, московское «Динамо» на данный момент находится вне зоны плей-офф Западной конференции, заработав 21 очко в 26 встречах.