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22:32 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 13 ноября. Московский ЦСКА победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС
Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 12, 15.11.2018, 19:00
Ак Барс
-ЦСКА-

Шайбы забросили Сергей Андронов (4-я минута), Сергей Толчинский (50) и Мэт Робинсон (59).

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин продлил сухую серию, теперь она составляет 120 минут 45 секунд.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА, одержавший седьмую победу подряд, продолжает лидировать с 44 очками. «Торпедо» в седьмой раз кряду уступило на своем льду ЦСКА, команда занимает седьмое место на Востоке с 33 очками.

В других матчах дня рижское «Динамо» в гостях обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3, одержав третью победу подряд. Рижане сумели выиграть в Нижнекамске впервые с сентября 2014 года. Казанский «Ак Барс» дома победил братиславский «Слован» — 2:1.

Торпедо НН 0:3
(0:1, 0:0, 0:2)
ЦСКА
13.11.2018, 19:00 Зрители: 5500 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Дэвид Немировски Игорь Никитин
Вратари
Станислав Галимов 57:12 (С. Галимов 58:52) Илья Сорокин
1-й период
Сергей Андронов (Я. Хансен, С. Калинин) 03:22
2-й период
Михаил Науменков 31:08
3-й период
Сергей Толчинский (Л. Вей) 49:23
Мэт Робинсон (Я. Хансен, С. Толчинский) п.в. 58:52
Статистика
0 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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ЦСКА
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