ЦСКА обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 13 ноября. Московский ЦСКА победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 13 ноября. Московский ЦСКА победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Сергей Андронов (4-я минута), Сергей Толчинский (50) и Мэт Робинсон (59).
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин продлил сухую серию, теперь она составляет 120 минут 45 секунд.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА, одержавший седьмую победу подряд, продолжает лидировать с 44 очками. «Торпедо» в седьмой раз кряду уступило на своем льду ЦСКА, команда занимает седьмое место на Востоке с 33 очками.
В других матчах дня рижское «Динамо» в гостях обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:3, одержав третью победу подряд. Рижане сумели выиграть в Нижнекамске впервые с сентября 2014 года. Казанский «Ак Барс» дома победил братиславский «Слован» — 2:1.
|Торпедо НН
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0:3
(0:1, 0:0, 0:2)
|ЦСКА
|Дэвид Немировски
|Игорь Никитин
|Станислав Галимов 57:12 (С. Галимов 58:52)
|Илья Сорокин
|1-й период
|Сергей Андронов (Я. Хансен, С. Калинин)
|03:22
|2-й период
|Михаил Науменков
|31:08
|3-й период
|Сергей Толчинский (Л. Вей)
|49:23
|Мэт Робинсон (Я. Хансен, С. Толчинский)
|п.в.
|58:52
|0
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)